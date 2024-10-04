Как зарегистрировать компанию на Кипре бизнесу из России в 2024 году? Условия и требования

Одна из главных причин, по которой владельцы компаний стремятся открыть бизнес на Кипре — это выгодная система налогообложения, условия которой близки к оффшорным. Базовая ставка налога на прибыль организаций на острове составляет всего 12,5%.

В сам налог при особых обстоятельствах (режим PO box, условие только для резидентных компаний, которые разрабатывают IT-продукт с нуля на территории Кипра) могут не входить несколько категорий доходов:

дивиденды;

проценты (кроме случаев, когда их получения является основным направлением деятельности);

разница в курсах (за исключением целенаправленной торговли валютой);

доходы от торговли ценными бумагами;

доходы, получаемые филиалом, который зарегистрирован в другом государстве;

доходы от недвижимости, которая имеет историческую ценность.

Если источником прибыли является реструктуризация юрлиц, компания полностью освобождается от уплаты корпоративного налога. Если работа компании связана с медиа, то налогообложению не подлежат до половины ее доходов.

Кипрская налоговая система включает ряд дополнительных сборов, которые нужно учитывать при планировании бюджета компании. Один из самых крупных — взнос на нужды обороны, который платят все налоговые резиденты республики, имеющие постоянное место жительства на острове. Его размер может составлять 3–30%. Налоговые нерезиденты освобождаются от уплаты оборонного взноса.

В республике действует налог на прирост капитала. Он взимается с доходов, полученных путем отчуждения недвижимости или акций компании. Отчуждением считаются любые действия, которые подразумевают переход имущества иному лицу: купля-продажа, мена, дарение, лизинг. В ряде случаев налог на прирост капитала не взимается. Например, если имущество было подарено родственникам, или переход права собственности на него произошел в результате реорганизации компании.

Размер налога на прирост капитала фиксированный. Размер ставки составляет 20%. Основанием для начисления налога считается прибыль, полученная налогоплательщиком при отчуждении имущества.

Стандартный размер НДС на Кипре составляет 19%. Для отдельных категорий деятельности установлены льготные ставки от 5 до 9% или вообще нулевой налог. В частности, льготы предусмотрены для банков, страховых компаний, продуктовых магазинов, парикмахерских.