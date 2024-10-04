Как зарегистрировать компанию на Кипре бизнесу из России в 2024 году? Условия и требования

Кипр, в отличие от России, не находится под санкциями — это означает, что зарегистрированное там юридическое лицо может проводить международные расчеты с контрагентами и клиентами без ограничений. В статье специалисты Easy Payments рассказывают, как открыть компанию на Кипре и настроить прием платежей со всего мира.
Преимущества Кипра для бизнеса
Ведение бизнеса на Кипре открывает предпринимателям следующие возможности:
Выгодное налогообложение. На острове базовая ставка налога на прибыль организаций составляет всего 12,5%. На территории ЕС это самое низкое значение, а еще она в два раза ниже, чем в среднем по Евросоюзу.
Присутствие в составе ЕС. Кипр включен в состав Евросоюза и обладает всеми преимуществами и возможностями стран этого объединения. В частности, владельцы кипрских компаний могут без проблем заключать выгодные контракты с европейскими проектами.
Удаленное ведение бизнеса. Большинство процедур, связанных с регистрацией юрлица и ведением проектов, проводится удаленно. Лететь на Кипр не обязательно: продавать свои товары или услуги можно, не покидая Россию и другие страны СНГ.
Репутация и развитие бренда. Для клиентов и партнеров статус престижной международной компании укрепляется, внушает уважение и авторитет, а также позволяет выделиться на фоне конкурентов. Иностранная компания (особенно европейская) также способствует развитию личного бренда.
Лояльность государства к нерезидентам. Чтобы зарегистрировать фирму на Кипре, не понадобится местное гражданство или выполнение сложных требований. Достаточно подготовить определенный пакет документов.
Возможность заморозки бизнеса. Владелец кипрской компании может вновь запустить ее по упрощенной процедуре в течение 20 лет после закрытия.
Эти преимущества привлекают на остров владельцев бизнеса со всего мира. Однако особенный интерес к стране испытывают предприниматели из России. С 2022 года многие онлайн-сервисы для приема международных платежей перестали работать с гражданами РФ или российскими компаниями. И все-таки зарегистрированное на Кипре юрлицо позволяет избежать этих санкций и беспрепятственно получать оплату от клиентов из разных уголков планеты.
Особенности налогообложения
Одна из главных причин, по которой владельцы компаний стремятся открыть бизнес на Кипре — это выгодная система налогообложения, условия которой близки к оффшорным. Базовая ставка налога на прибыль организаций на острове составляет всего 12,5%.
В сам налог при особых обстоятельствах (режим PO box, условие только для резидентных компаний, которые разрабатывают IT-продукт с нуля на территории Кипра) могут не входить несколько категорий доходов:
дивиденды;
проценты (кроме случаев, когда их получения является основным направлением деятельности);
разница в курсах (за исключением целенаправленной торговли валютой);
доходы от торговли ценными бумагами;
доходы, получаемые филиалом, который зарегистрирован в другом государстве;
доходы от недвижимости, которая имеет историческую ценность.
Если источником прибыли является реструктуризация юрлиц, компания полностью освобождается от уплаты корпоративного налога. Если работа компании связана с медиа, то налогообложению не подлежат до половины ее доходов.
Кипрская налоговая система включает ряд дополнительных сборов, которые нужно учитывать при планировании бюджета компании. Один из самых крупных — взнос на нужды обороны, который платят все налоговые резиденты республики, имеющие постоянное место жительства на острове. Его размер может составлять 3–30%. Налоговые нерезиденты освобождаются от уплаты оборонного взноса.
В республике действует налог на прирост капитала. Он взимается с доходов, полученных путем отчуждения недвижимости или акций компании. Отчуждением считаются любые действия, которые подразумевают переход имущества иному лицу: купля-продажа, мена, дарение, лизинг. В ряде случаев налог на прирост капитала не взимается. Например, если имущество было подарено родственникам, или переход права собственности на него произошел в результате реорганизации компании.
Размер налога на прирост капитала фиксированный. Размер ставки составляет 20%. Основанием для начисления налога считается прибыль, полученная налогоплательщиком при отчуждении имущества.
Стандартный размер НДС на Кипре составляет 19%. Для отдельных категорий деятельности установлены льготные ставки от 5 до 9% или вообще нулевой налог. В частности, льготы предусмотрены для банков, страховых компаний, продуктовых магазинов, парикмахерских.
Подробнее о налоговой системе Кипра можно прочитать в этой статье.
Финансовая и налоговая отчетность
К годовой отчетности компания, открытая на Кипре, обязана прикладывать финансовую отчетность за прошлый год. На первый отчет это правило не распространяется. Его необходимо направить в течение 18 месяцев со дня регистрации фирмы.
Годовая финансовая отчетность должна быть предоставлена не позднее четырех недель с момента проведения планового ежегодного собрания акционеров. Она обязательно подписывается директором и секретарем компании.
Если юридическое лицо не предоставило финансовую отчетность, считается, что оно фактически не ведет деятельность. В таком случае компания принудительно ликвидируется.
Отчеты используются для исчисления налоговой базы и расчета размера сборов, подлежащих уплате. Если юридическое лицо не уплачивает налоги на основании информации, отраженной в отчетности, то на задолженность начисляются пени. Их ставка скользящая: чем дольше не платишь, тем больше проценты. Например, если просрочить оплату налогов на два месяца, пени дойдут до 10%, а если на пять месяцев — уже до 30%.
Подробнее о финансовой отчетности на Кипре читайте в этом материале.
Регистрация компании на Кипре: пошаговое руководство
Регистрация компании на Кипре проходит в несколько этапов:
выбор организационно-правовой формы;
выбор наименования юрлица;
сбор и направление документов;
оформление лицензии (если вид деятельности этого требует);
открытие расчетного счета.
Рассмотрим каждый из них более подробно.
Регистрации компании на Кипре
Поможем дистанционно зарегистрировать бизнес на Кипре и стабильно работать на мировом рынке
Выбор организационно-правовой формы
На Кипре можно зарегистрировать публичную или частную компанию с неограниченной или ограниченной ответственностью. На острове также возможно создание товарищества. Для него также надо будет выбрать один из двух видов ответственности.
В большинстве случаев иностранные предприниматели регистрируют общество с ограниченной ответственностью (LTD, Private Limited Company). В данном случае обязательно наличие директора (может быть физическим или юридическим лицом), хотя бы одного акционера с любым резидентским статусом, местного лицензированного секретаря. Уставной капитал начинается от €1000.
О том, как специалисты Easy Payments помогли открыть компанию на Кипре нерезиденту, читайте в статье-кейсе.
Выбор наименования юрлица
Название юридического лица на Кипре должно отвечать ряду требований, установленных на законодательном уровне, а именно:
передавать основную суть деятельности юрлица;
не содержать очевидных слов (например, магазин, страховая компания, банк);
не содержать обсценную лексику, оскорбления или неприличные формулировки;
не быть схожим с названиями уже зарегистрированных компаний.
Чтобы не возникло проблем, связанных с отклонением названия регистрирующим органом, лучше подготовить и предложить ему сразу несколько вариантов (минимум три). Это исключит подобную ситуацию.
Название обязательно нужно зарезервировать в Реестре компаний. Решение о резервировании названия принимается примерно в течение двух дней.
Сбор и направление документов
Перечень бумаг, необходимых для того, чтобы зарегистрировать компанию на Кипре, зависит от того, кто ее учреждает: физическое или юридическое лицо. При этом есть документы, которые понадобятся в обоих случаях. Среди них заявление, на создание компании, документы, удостоверяющие личность заявителя, информация о направлении деятельности фирмы, подтверждение адреса. На основании собранных документов составляется анкета и направляется в регистрирующий орган.
Допущенная при сборе и оформлении документов ошибка может стать причиной отказа в регистрации компании на Кипре. Чтобы избежать такого исхода, за помощью можно обратиться к специализированному сервису, например, Easy Payments. Специалисты компании готовы предложить удаленное открытие фирмы на Кипре «под ключ». Помощь оказывается на каждом этапе — от выбора названия и организационно-правовой формы до сбора документов. Процедура происходит полностью удаленно — ехать на Кипр не придется.
Оформление лицензии
Кипрская компания в некоторых сферах должна получить лицензию. Она является подтверждением на право юрлица заниматься определенным видом деятельности. Лицензированием занимаются профильные ведомства, контролирующие соответствующие сферы экономики. Получение лицензии занимает до недели. Дольше ее оформляют только банкам и страховым компаниям — для них процедура может продлиться несколько месяцев.
Открытие расчетного счета
Открывать расчетные счета в банках юрисдикции могут как резиденты, так и нерезиденты. Для этого требуется личный визит в кредитную организацию. Счет обязательно потребуется компании для приема международных платежей — без этого иностранная компания по сути бесполезна.
Чтобы открыть счет, понадобится предоставить следующие бумаги:
загранпаспорт;
свежие счета за услуги ЖКХ заявителя в качестве подтверждения адреса проживания или регистрации;
документы, подтверждающие законность доходов (например, налоговую декларацию);
рекомендательное письмо от банка, услугами которого заявитель пользовался ранее.
Открыть счет на Кипре можно также удаленно с помощью сервиса Easy Payments. Специалисты компании предлагают рассмотреть услуги онлайн-банков, например, Payoneer. Популярный сервис не имеет физических офисов и проводит все процедуры дистанционно, где бы вы не находились. При этом по функционалу Payoneer не уступает традиционным банкам.
Важно отметить, что с гражданами и юрлицами из РФ напрямую Payoneer не работает с 2022 года. Однако партнерские отношения Easy Payments с Payoneer позволяют создать бизнес-счет и настроить прием международных платежей без ограничений. Паспорт гражданина РФ не станет приговором.
Добавим, что специалисты компании могут помочь также в регистрации аккаунтов в иностранных платежных системах, например, Stripe или PayPal. Эти сервисы автоматизируют прием средств и помогают совершить покупку быстрее и удобнее как для покупателя, так и продавца.
Компания на Кипре — ключ к прибыльному бизнесу
Кипр предлагает лояльные условия налогообложения, программы поддержки, связь с Еврозоной, репутационные возможности и др. Юрисдикция не находится под санкциями, поэтому зарегистрированная в ней компания имеет возможность сотрудничать с иностранными клиентами и контрагентами, используя международные платежные системы.
дюридического лица «под ключ» в совокупности с оформлением бизнес-счета в онлайн-банке и подключением платежной системы. Все процедуры проходят удаленно и в сжатые сроки, что способствуют быстрому и комфортному старту работы на международном рынке.
Получите консультацию по регистрации компании за границей
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, проконсультируем по всем вопросам и поможем подобрать наиболее подходящее вам решение
Реклама: АО «АЙТИ ВОРЛД», ИНН 5904398810, erid: LjN8KMVaY
Начать дискуссию