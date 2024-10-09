Зарубежные онлайн-банки для бизнеса: как и где открыть счет компании

В этом контексте международные онлайн-банки становятся реальным решением для бизнеса из РФ, поскольку позволяют работать с иностранными платежами из любой точки мира. Специалисты Easy Payments рассказывают, как открыть корпоративный счет в онлайн-банке удаленно.
Что такое онлайн-банк
Необанки (онлайн-банки) — это финансовые организации, которые работают исключительно в онлайн-режиме, без физических отделений. При этом спектр, оказываемых ими услуг ничуть не уступает обычным банкам. Онлайн-банки для бизнеса:
открывают и обслуживают счета для приема платежей;
готовят аналитику по совершенным за период транзакциям;
выпускают и обслуживают платежные карты;
осуществляют внутренние и международные денежные переводы;
выдают кредиты;
предоставляют сервисы и инструменты для инвестиций.
Для необанков характерны:
Отсутствие физических отделений. Услуги доступны через мобильное приложение или веб-сайт.
Цифровая ориентация и использование передовых технологий, таких как искусственный интеллект, биометрия и облачные вычисления. Поэтому еще одно название необанков — digital-банки.
Упрощенные процессы открытия счетов, карт, оформления кредитов и других услуг.
Низкие комиссии. Необанки часто предлагают более низкие комиссии по сравнению с традиционными банками.
Персонализированные услуги: возможность настройки услуг в соответствии с индивидуальными потребностями клиентов.
Преимущества онлайн-банков для бизнеса:
Удобство: услуги доступны клиентам 24/7 через мобильное приложение или интернет-сайт.
Быстрое открытие счетов, обработка платежей и других операций.
Прозрачность: информации о балансе, операциях и расходах отображаются в режиме реального времени.
Безопасность за счет использования современных технологий для защиты данных клиентов.
Для чего онлайн-банк бизнесу
Работая через международный интернет-банк бизнес может повысить эффективность и удобство работы с финансами, решение денежных вопросов за счет:
Приема платежей из любой точки мира. Популярные сервисы способны работать с аудиторией в странах Европы, СНГ, Азии, США и др., задействуя разные валюты.
Круглосуточного доступа к счетам с возможностью просматривать балансы, историю операций, скачивать выписки и управлять платежами в любое время и из любого места с доступом к интернету без привязки к офису или месту жительства.
Автоматизации платежей через настройки регулярных платежей поставщикам, сотрудникам и другим партнерам, что экономит время и минимизирует риск просрочки платежей.
Контроля расходов — банковские онлайн-сервисы формируют для клиентов детальные аналитические отчеты о расходах, которые помогают оптимизировать бюджет и выявлять неэффективные затраты.
Индивидуального подхода с возможностью получения персональных консультаций и предложений от онлайн-банка, адаптированных под потребности бизнеса.
В целом, зарубежные онлайн-банки предоставляют бизнесу комплекс удобных и эффективных инструментов для управления финансами, что позволяет оптимизировать бизнес-процессы, сократить расходы и сконцентрироваться на развитии ключевых направлений деятельности.
Как открыть счет в зарубежном онлайн-банке гражданам РФ
Открыть счет в иностранном банке для бизнеса из России — задача сложная. Многие страны требуют личного посещения своего филиала в рамках политики по борьбе с отмыванием денег. В этом случае очень выручают онлайн-банки (необанки), которые не имеют физических филиалов и проводят все операции в сети.
Чтобы открыть счет в иностранном онлайн-банке, предпринимателю необходимо зарегистрировать зарубежную компанию. Как это сделать, как и по каким критериям выбрать страну для зарубежного бизнеса, специфику и правила регистрации бизнеса в отдельных государствах, мы описали здесь. Если обобщить, наиболее лояльными юрисдикциями можно назвать Англию, США, Кипр, Гонконг.
Дальнейшая процедура выглядит так:
Шаг 1 — выбрать банк. Определиться с тем, какая вам подходит финансовая организация, можно на основе предъявляемых требований. Уточните, какие условия и документы запрашивает банк. Обязательно проверьте рейтинг банка и его репутацию, чтобы работать с надежной организацией.
Шаг 2 — подготовить необходимые документы. У каждого банка могут быть свои требования к составу документов. Однако в любом случае потребуется заграничный паспорт. Многие онлайн-банки требуют ВНЖ в другой стране. Понадобится также предоставить сертификат на компанию.
Чтобы планы стали реальностью, и компания или предприниматель из России смогли открыть и успешно использовать иностранный корпоративный счет, рекомендуем обращаться к профессионалам, которые сотрудничают с иностранными онлайн-банками. Зарегистрировать бизнес-счет своими силами удаленно в онлайн-банках не получится.
Easy Payments — надежный партнер в вопросе выхода на международный рынок. Специалисты компании проконсультируют вас по вопросам регистрации бизнеса в новой стране и сопроводят на всех этапах открытия счета в зарубежном банке.
Как бизнесу выбрать онлайн-банк
Выбор иностранного онлайн-банка — это не менее ответственное решение, чем выбор традиционного банка в России. Перед тем, как открыть счет дистанционно в зарубежном банке, учтите несколько важных нюансов:
Требования для открытия счета. Обязательно узнайте, реально ли открыть счет с паспортом РФ, нужен для получения документов ВНЖ за границей, какие в целом потребуются документы.
Репутация. Прежде, чем доверять банку ведение корпоративных финансов, изучите информацию о банке в сети: почитайте отзывы, обзоры, последите за новостями на финансовых порталах. Это поможет составить объективное мнение о надежности банка.
Качество поддержки. Попробуйте связаться с техподдержкой банка, задавая вопросы в чате или по телефону. Проверьте скорость реакции, компетентность сотрудников, их готовность помочь. Проверьте доступность поддержки в нерабочее время, чтобы убедиться, что получите помощь в случае необходимости.
Перечень услуг. Убедитесь, что банк предлагает все необходимые бизнесу услуги.
Опыт работы. Отдавайте предпочтение проверенным временем организациям, которые зарекомендовали себя на рынке.
Удобство приложения. Посмотрите скриншоты приложения или попробуйте его протестировать, если это возможно. Удобный интерфейс приложения — залог комфортного управления бизнес-финансами.
Тарифы и комиссии. Учитывайте стоимость обслуживания, переводы, снятие средств и другие услуги.
Лимиты и ограничения на снятие средств, переводы и другие правилах. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и сделать работу со счетом максимально удобным для управления финансами.
Внимательно изучив эти аспекты, вы сможете выбрать онлайн-банк для бизнеса, который будет максимально соответствовать целям вашего проекта и обеспечит комфорт и безопасность в управлении финансами.
Открытие бизнес-счетов в международных онлайн-банках
Поможем зарегистрировать корпоративные аккаунты Payoneer, Wise и дадим возможность пользоваться популярными платежными сервисами без ограничений
Топ-3 зарубежных онлайн-банков для открытия корпоративного счета
Этот список поможет бизнесу из России выбрать подходящий необанк с учетом надежности, функциональности, удобства и выгод для клиентов.
1. Payoneer — международная платежная система, клиенты которой проживают и работают по всему миру, включая страны СНГ. Система пользуется спросом у фрилансеров и продавцов различных товаров и услуг через мировые онлайн-сервисы и маркетплейсы.
На протяжении нескольких лет Payoneer работал и в России, но 16 декабря 2022 года закрыл все российские аккаунты. Поэтому проживающие в России могут обратиться к услугам банка только через специализированный сервис, например, Easy Payments.
Плюсы Payoneer:
быстрый вывод денег со счета сервиса после зачисления;
недорогое обслуживание;
низкие комиссии;
бесплатная оплата в интернет-магазинах;
удобное приложение;
возможность формировать выписку.
Подробный обзор онлайн-банка Payoneer для бизнеса можно изучить в этой статье.
2. Wise — виртуальный зарубежный банк с низкими комиссиями за обслуживание, прозрачными тарифами и возможностью принимать международные платежи при условии владения иностранной компанией. В России Wise официально не работает, но его интернет-банком пользоваться можно.
Плюсы Wise:
широкий выбор валют;
конвертация по выгодным тарифам;
высокий уровень безопасности;
интерфейс на русском языке;
комфортные тарифные планы для бизнеса.
Узнать еще больше информации о сервисе Wise можно в статье-разборе.
3. Revolut — основанная в 2015 году британская международная платежная система. Как онлайн-банк Revolut работает в Европе и США и стремится расширить список стран своего присутствия.
Плюсы Revolut:
удобный интерфейс;
низкие комиссии;
высокая репутация;
возможность инвестировать в ценные бумаги, которыми торгуют на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Регистрация бизнес-счета в онлайн-банке с Easy Payments
Компания Easy Payments помогает россиянам открывать бизнес-счета в зарубежных онлайн-банках, чтобы они могли вести бизнес без ограничений, находить поставщиков и продавать свои товары и услуги по всему миру без проволочек и риска проблем при расчетах.
Если вы предприниматель и столкнулись с ограничениями при регистрации в иностранном банке, компания Easy Payments может вам помочь. Специалисты зарегистрируют юридическое лицо за рубежом, откроют корпоративный счет в популярном международном сервисе законно и без каких-либо правовых последствий. Важное преимущество — комплексная услуга оказывается полностью удаленно, поэтому лететь в другую страну ради посещения банка не придется.
Иностранные банки для россиян: реальность
Открытие счета в зарубежном банке — это отличный способ расширить возможности для развития бизнеса. Компания получит доступ к международным рынкам, упростит денежные операции и бонусом получит доступ к современным финансовым технологиям.
Но, стоит помнить, что открыть зарубежный счет из России достаточно проблематично, если не знаешь конкретных нюансов:
Во-первых, перед выбором, необходимо тщательно изучить условия и проверить, что банк и его возможности соответствуют требованиям бизнеса.
Во-вторых, существует риск отказа в открытии счета в зарубежном банке гражданам определенных стран.
Поэтому, принимая решение об открытии счета в виртуальном зарубежном банке, важно не остаться с проблемой наедине и обратиться к профессионалам. И тогда с учетом всех преимуществ и недостатков, иностранные онлайн-банки станут отличным инструментом для успешного развития российского бизнеса за рубежом.
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