Зарубежные онлайн-банки для бизнеса: как и где открыть счет компании

Открыть счет в иностранном банке для бизнеса из России — задача сложная. Многие страны требуют личного посещения своего филиала в рамках политики по борьбе с отмыванием денег. В этом случае очень выручают онлайн-банки (необанки), которые не имеют физических филиалов и проводят все операции в сети.

Чтобы открыть счет в иностранном онлайн-банке, предпринимателю необходимо зарегистрировать зарубежную компанию. Как это сделать, как и по каким критериям выбрать страну для зарубежного бизнеса, специфику и правила регистрации бизнеса в отдельных государствах, мы описали здесь. Если обобщить, наиболее лояльными юрисдикциями можно назвать Англию, США, Кипр, Гонконг.

Дальнейшая процедура выглядит так:

Шаг 1 — выбрать банк. Определиться с тем, какая вам подходит финансовая организация, можно на основе предъявляемых требований. Уточните, какие условия и документы запрашивает банк. Обязательно проверьте рейтинг банка и его репутацию, чтобы работать с надежной организацией.

Шаг 2 — подготовить необходимые документы. У каждого банка могут быть свои требования к составу документов. Однако в любом случае потребуется заграничный паспорт. Многие онлайн-банки требуют ВНЖ в другой стране. Понадобится также предоставить сертификат на компанию.

Чтобы планы стали реальностью, и компания или предприниматель из России смогли открыть и успешно использовать иностранный корпоративный счет, рекомендуем обращаться к профессионалам, которые сотрудничают с иностранными онлайн-банками. Зарегистрировать бизнес-счет своими силами удаленно в онлайн-банках не получится.