Валютный контроль при переводе оплаты фрилансеру-иностранцу

Резидент, перечисляющий оплату фрилансеру-иностранцу, оформляет и подает в разные контролирующие органы ряд документов. Например, если не предоставить документы в банк, подать неверно составленными или не в срок, то резидент получит штрафы от Росфиннадзора, т.к. уполномоченные банки обязаны информировать ЦБ, который, в свою очередь передает сведения в Росфиннадзор.

Почему сложно перевести деньги иностранцу-фрилансеру через российский банк?

Агент валютного контроля — банк, проверяет все сделки с нерезидентами. Ранее валютные операции с участием российских компаний на сумму 50 000 долларов США и более должны были сопровождаться оформлением паспорта сделки, который содержал сведения о российской фирме и ее зарубежном контрагенте, сведения о контракте с указанием суммы, валюты, сведения о банке, через который осуществляется перевод денежных средств.

Теперь вместо паспорта сделки контракты регистрируются банком в течение одного дня. Регистрации подлежат контракты, сумма которых превышает: для импорта — 3 млн рублей, для экспорта — 6 млн рублей.

В российский банк, через который осуществляются расчеты с нерезидентом, при проведении платежа в пользу иностранца, необходимо представить контракт, справки о валютных операциях и подтверждающие документы.

Мало того, возникают и другие сложности с переводом средств:

Реквизиты для перевода на иностранные счета не похожи на привычные , они содержат специальные коды и данные, которые даже не понятно как отразить в платежном поручении;

При переводе банк отхватит солидный кусок комиссии , вы можете попробовать воспользоваться какими-нибудь системами для перевода платежей, это будет немного дешевле, но возникает проблема № 3;

При переводе не через банк учесть комиссии очень сложно — нужны опять же подтверждающие документы, а платежными системами с пониженными комиссиями пользуются физлица, поэтому перевод вы вероятно совершите со своей личной карточки. Как тут доказать, что это не ваш личный перевод, а расчеты в интересах организации?

Кстати, физлица могут переводить валюту со своих российских счетов на зарубежные счета других физлиц. Рассчитываться без ограничения суммы можно за переданные товары, работы, услуги с резидентами (новая редакция п. 31 части 1 ст. 9 Закона № 173-ФЗ).

Нужно только соблюсти ряд условий:

получатель должен находиться за пределами России более 183 календарных дней в году,

не иметь юридического лица,

вести бизнес по законам иностранного государства.

Но опять же в соответствии с изменениями в ст. 23 Закона 173-ФЗ банк может потребовать у плательщика доказательств права контрагента вести бизнес в другой стране без формирования юридического лица и нахождения за границей положенный срок.

А что если открыть счет в банке другой страны?

Если же вы решите открыть собственный счет в иностранном банке (что, конечно, довольно хлопотное дело), то не забудьте уведомить об этом налоговую инспекцию.

Открытие счета в инобанке в любом случае не спасет — ряд контрактов с нерезидентами нужно ставить на учет в российском банке, несмотря на то, что все расчеты по ним проводятся по зарубежным счетам. Это необходимо когда обязательства по экспортным контрактам или суммы платежей по ним во всех банках превышают 6 миллионов рублей.

Допустим, что таких сумм расчетов вы не достигаете. Это не значит, что банк не запросит у вас документы, подтверждающие причины перевода средств. Всегда есть 115-ФЗ.

Если контракт стоит на учете в банке, а платежи по нему проводятся по зарубежным счетам, то банку нужно предоставить документы о таких операциях. И ООО и ИП должны отчитываться по своим зарубежным счетам в налоговую.

Отчеты о движении средств по счетам в банках за границей представляются ежеквартально в течение 30 дней по окончании квартала в налоговый орган по месту учета в 2 экземплярах с приложением банковских выписок или иных документов, выданных банком в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк.

Подтверждающие банковские документы представляются в виде копий, нотариально заверенных в соответствии с требованиями законодательства РФ. К документам, составленным на иностранном языке, прилагается перевод на русский язык, нотариально заверенный в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Все проще и проще, не так ли? (сарказм)

ФНС России расширяет список стран, с которыми заключены соглашения об обмене финансовой информацией, что освобождает резидентов, имеющих счета в странах, входящих в список, от обязанности представлять отчеты о движении средств по зарубежным счетаму в ФНС, если обороты за год не превысили эквивалента 600 тысяч рублей. Это значит, что налоговая инспекция и без вашего участия получит от своих стран-партнеров необходимую информацию даже о мелких расчетах.

А с бухучетом что?

Согласно гражданскому законодательству расчеты на территории РФ осуществляются в рублях, но НК РФ позволяет производить оплаты в рублях в суммах, эквивалентных суммам в иностранной валюте. Сумма определяется по официальному курсу ЦБ на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или договором.

В связи с этим в рублевом выражении возможны колебания — курсовые разницы. А так как даты возникновения обязательств и даты их погашения часто не совпадают, а курс колеблется ежедневно, то «перепады» в учете просто неизбежны.

О проблемах, связанных с документальным подтверждением затрат, в том числе на комиссии за переводы, мы сказали выше.

Нельзя ли как-то попроще?

Можно. С EasyStaff вы забудете о бюрократии и выбирать деловых партнеров, ориентируясь только на их профессионализм, а также сэкономите на комиссиях и оплате работы специалистов по валютным операциям.

Онлайн-сервис позволяет вести расчеты с фрилансерами, находящимися в любых странах мира. Вы отправляете платеж EasyStaff, а сервис переводит оплату фрилансерам. Платежи можно осуществлять в рублях, долларах и евро.

Как работает EasyStaff:

Указываете страну подрядчика, валюту и сумму;

Указываете удобный для него платежный метод;

Выбираете тип услуги, требующей оплаты. Добавляете адреса электронных почт вашей и получателя;

Система генерирует инвойс, который вам необходимо оплатить;

После получения денег EasyStaff производит выплату подрядчику указанным платежным методом.

Что касается фрилансеров, то для них все абсолютно бесплатно. Начиная от регистрации и заканчивая выплатами (на банковские карты, WMZ, Skrill, Payoneer, через SWIFT, SEPA, ACH).

Система формирует электронные документы, которые можно принимать к учету и предоставлять в банк или налоговую инспекцию по запросу, они полностью соответствуют действующему законодательству и имеют юридическую силу.