Работа с заказчиками по всему миру: гайд для фрилансера

В настоящее время рынок фриланса стал международным, исполнители и заказчики находят друг друга в интернете, выполняют работы и оказывают услуги. В сети стали появляться и работать различные международные площадки для них.

При получении заказов из-за рубежа у фрилансера, как правило, возникает целый ряд вопросов и проблем, связанных с заключением договора, сдачей заказа, и получением вознаграждения. Кроме того возникают сложности с валютным контролем, приходится нести дополнительные расходы на конвертацию и комиссии за международные платежи.

При этом многие площадки требуют от аутсорсеров обязательную регистрацию в налоговом органе в качестве ИП или самозанятого, ни секрет, что не всегда исполнители хотят это делать.

Сегодня мы расскажем вам как фрилансерам без бюрократии взаимодействовать с заказчиками из любой страны мира, без проблем легально и быстро и получать вознаграждение за выполненные работы и оказанные услуги.

Начало работы с заказчиком

Как грамотно заключить сделку и быть уверенным, что услуга будет полностью и своевременно оплачена? Ведь часто общение происходит по интернету, и заказчик находится в другом регионе или стране.

В сервисе EasyStaff все организовано гениально и в то же время просто, а главное без нарушений требований законодательства. Компания EasyStaff сама заключает договоры с компаниями-заказчиками, берет на себя весь документооборот.

Для начала работы с сервисом требуется только принять приглашение от вашего заказчика в электронной почте, пройти регистрацию и подписать оферту, и можно получать заказы в Личном кабинете.

Получение оплаты

Получив задание в приступаете к его исполнению. Как только оно будет выполнено, вы сообщаете об этом заказчику через сервис. Заказчик принимает задание и баланс в вашем Личном кабинете становится положительным.

Обратите внимание, что деньги поступят на счет в течение всего 1 рабочего дня, при этом сам сервис для фрилансеров полностью бесплатный.

Компания EasyStaff производит выплаты в любой валюте и переводит деньги на карты любого банка мира. Сервис использует восемь разных платежных методов:

перевод на банковские карты МИР, Mastercard и Visa во всех странах;

выплаты на WMZ WebMoney ;

выплаты на Payoneer — американская платежная система. Очень популярна среди фрилансеров и специалистов, зарабатывающих в сети;

выплаты через SWIFT — с помощью этой системы переводов пересылаются деньги в национальной или иностранной валюте, которые получателю выдаются в наличной форме, или зачисляются на его банковскую карту;

выплаты через SEPA — европейская система для проведения международных переводов;

выплаты через ACH — популярный в США вид денежных переводов через специальную электронную сеть между американскими банками. Плюс — скорость и относительно низкая комиссия. Минус — есть ограничения по территории использования и нужен счет в US-банке, но PayService позволяет преодолеть это ограничение;

выплаты в CryptoCurrency - переводы между отправителем и получателем через крипто-кошельки ;

переводы в рублях на счет в российском банке .

Не важно, где находится заказчик, вы можете получать работу из разных стран мира через платформу EasyStaff. Сервис работает с любой валютой.

Регистрация и налоги

На сервисе EasyStaff исполнитель может работать с площадкой как физическое лицо, без статуса самозанятого или ИП, так и с соответствующим статусом.

Напомним, что при получении дохода вы должны позаботиться о налогового законодательства: заплатить 13% от доходов как физлицо, 6% как самозанятый исполнитель, при получении доходов от юридических лиц и 4% при получении доходов от физических лиц. Налоги у ИП зависят от его системы налогообложения.

Валютный контроль и комиссии

Фрилансеру при работе с зарубежными заказчиками надо решить целый ряд вопросов:

как провести расчеты с иностранным заказчиком не нарушив требования валютного законодательства;

в каком банке и какой открыть расчетный счет для международных переводов;

при получении вознаграждения из-за границы приходится ждать несколько дней пока банк проведет валютный контроль и поступят деньги.

Оплата через сервис EasyStaff позволяет решить проблемы, которые обычно сопровождают денежные переводы от юридических лиц, особенно от зарубежных компаний.

При работе с сервисом EasyStaff исполнитель получает следующие преимущества:

платежные переводы через сервис легальны;

оплата производится с расчетного счета на карту или кошелек, при этом исполнителю не обязательно быть ИП или самозанятым;

выплаты приходят в течение 1 рабочего дня после принятия работы, даже от иностранной компании;

не придется открывать расчетный счет и ждать, когда банк проведет валютный контроль;

вознаграждение конвертируется по рыночному курсу, сервис не проводит дополнительных конвертаций и не берет скрытых комиссий.

Криптовалюта. Законодательное регулирование и запреты в России с 1 января 2021

При взаимодействии с иностранными заказчиками возникает вопрос, можно ли принимать оплату товаров, работ и услуг в криптовалюте?

Ответы на этот вопрос содержит Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте» (далее – Закон № 259-ФЗ), который вступил в силу с начала этого года. Следует отметить, что российское законодательство ранее никак не регулировало обращение криптовалюты.

В законе криптовалюта определена как цифровая валюта, представляющая собой совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения) содержащихся в информационной системе. Похожее определение дано и цифровому финансовому активу (далее – ЦФА), но в отличие от ЦФА криптовалюта не имеет эмитента.

Цифровая валюта классифицируется законом как имущество, которое разрешается покупать, дарить, продавать, обменивать и т.д. Она может быть средством накопления и инвестирования.

Оборот криптовалюты регулируется ЦБ РФ. Сделки с цифровой валютой могут происходить только через операторов обмена, биржи и банки РФ, входящие в специальный реестр Банка России.

В России установлены следующие запреты на оборот цифровой валюты (п. 7 ст. 14 Закона № 259-ФЗ):

запрещено принимать оплату товаров, работ и услуг цифровой валютой российским юридическим лицам, а также физическим лицам, которые фактически находятся в России не менее 183 дней в течение 12 месяцев следующих подряд;

запрещено распространять информацию о предложении и (или) приеме цифровой валюты как способе оплаты товаров, работ и услуг.

Таким образом, с 1 января 2021 в России запрещено принимать или производить оплату товаров, работ и услуг в криптовалюте.

В настоящее время рассматривается проект закона 02/04/10-20/00108949 о внесении изменений в КоАП РФ. Проект предусматривает установить административную ответственность для физических лиц:

штраф за незаконный оборот виртуальных денег в размере от 50 000 до 500 000 руб. с конфискацией предмета административного правонарушения;

за использование криптовалюты в качестве оплаты за товары или услуги штраф от 20 000 до 200 000 руб. с конфискацией предмета административного правонарушения.

На площадке EasyStaff фрилансеру не надо бояться “подводных камней”, он может быть уверены в отсутствии нарушений законодательства, даже тех, о которых не знает, так как международная команда юристов решила эти проблемы за вас.

Уточним только, что в данный момент для резидентов РФ вариант получения выплат криптовалютой не подходит, остальные способы выплат — доступны.