Фриланс с EasyStaff и EasyStart. Объединяем исполнителей и заказчиков

Прежде всего расскажем, о чем вообще идет речь.

EasyStaff — онлайн-сервис, который предназначен для компаний и ИП и позволяет платить удаленным сотрудникам или фрилансерам, в том числе и тем, кто работает за границей и закрывать вопросы с подтверждающими документами.

EasyStart — это похожий сервис, но он предназначен для фрилансеров — помогает принимать оплату за работу от заказчиков, находясь при этом в любой стране.

Проще говоря, EasyStaff — для заказчиков, EasyStart — для исполнителей. Важно, что сервисы позволяют производить расчеты между сторонами, минуя валютные ограничения. И это полностью законно. Оплата может быть в любой валюте, мы сами все конвертируем. Кроме того, вы получите все закрывающие документы, которые примет налоговая.

Теперь расскажем обо всех возможностях подробнее.

Как это работает для заказчика

Все просто. Вы заключаете договор с нашей компанией, а ваши фрилансеры заключают договоры уже с нами. Никаких отдельных, в том числе закрывающих документов, с ними составлять не придется, это наша забота.

После этого вы пополняете баланс в личном кабинете (банковским переводом или корпоративной картой), с учетом нашей комиссии (от 7%). Далее все переводы, все конвертации валют, все оформление мы берем на себя. Фрилансер выполняет работу, вы подтверждаете, что работа выполнена, деньги автоматически списываются с вашего баланса.

В итоге, у вас — исполнители по всему миру и полностью законная оплата их труда, без лишней бумажной волокиты, валютного контроля и ограничений на переводы от ЦБ.

EasyStaff — платите удаленным сотрудникам и фрилансерам по всему миру со всеми закрывающими документами. Попробовать бесплатно

А как быть с НДФЛ и другими налогами?

НДФЛ и взносы платить не нужно. Вы платите нашей компании, а мы платим фрилансеру. Компания находится на территории Литвы и подчиняется литовскому законодательству, а не российскому.

При этом российская организация не является агентом по НДС при оказании услуг в электронной форме. Основание: письмо ФНС от 24.04.2019 № СД-4-3/7937 «О порядке применения НДС при оказании иностранными организациями услуг в электронной форме с 1 января 2019 года».

Закрывающие документы — инвойсы — российская налоговая служба принимает без вопросов.

Инвойс — это международный аналог акта сдачи-приемки услуг, подтверждение того, что работа выполнена и оплачена. Этот документ международный, его могут оплачивать любые компании в любой точке мира.

А если я исполнитель?

А если вы продаете свои услуги, вам поможет — EasyStart. Им также легко пользоваться.

Вы регистрируетесь в системе, подтверждаете регистрацию, указываете данные компании, с которой будете работать. Когда вам поступает заказ, составляете в нашем сервисе инвойс и отправляете его заказчику по любому удобному каналу.

После оплаты счета мы переведем средства на ваш баланс, после чего вы можете вывести их на свою карту.

При этом, заказчик в системе регистрироваться не обязан, достаточно регистрации исполнителя. Заказчику только нужно направить инвойс, который он оплатит.

Для регистрации понадобится паспорт, чтобы мы понимали, что вы — реальный человек. Конфиденциальность в хранении персональных данных гарантируем. Для того, чтобы паспорт приняла система, его фотография должна быть четкой, яркой, без засветок и теней.

Если вы гражданин РФ с картой российского банка, то оплату сейчас вы можете получить только в рублях. Однако, если у вас есть карта иностранного банка, то мы можем переводить деньги в валюте на нее.

В чем подвох?

Нет подвоха. Мы работаем за комиссию от каждого перевода. У нас нет скрытых платежей, мы не берем абонентскую плату.

Вы можете искать специалистов по всему миру, и спокойно оплачивать их работу без лишней волокиты с валютными переводами, контролем, и еще законно экономить на налогах и взносах.