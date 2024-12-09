Как пережить зиму без простуд, перестать стрессовать, научиться открыто обсуждать интимные желания и не развестись, если затеяли ремонт?

Статистика — вещь упрямая, и она говорит, что появляется все больше вакансий в так называемых помогающих профессиях:
25%: психологи и психотерапевты. Растет спрос на специалистов в связи с повышенным интересом к ментальному здоровью.
15%: коучи (Life, Business, Career). Тренд на профессиональный и личностный рост набирает обороты.
5%: сексологи и консультанты по отношениям. Люди наконец начинают говорить о том, о чем так долго молчали, и хотят получать удовольствие от отношений.
10%: нутрициологи и диетологи. Здоровое питание, образ жизни и забота о себе становятся все более актуальными с каждым годом.
Все больше людей задумываются о важном, хотят научиться заботиться о себе и своих близких, а не только гнаться за материальными богатствами.
Здесь вы сможете освоить востребованные помогающие профессии в сферах нутрициологии, психологии, коучинга, сексологии и дизайна интерьера.
Ведет образовательную деятельность на основании государственной лицензии. ** Лицензия дает право выдавать официальные документы о дополнительном образовании или повышении квалификации.
Резидент «Сколково» с 2021 года.
Партнер Первого МГМУ им. И.М. Сеченова — флагмана медицинского образования в России.
Участник акселерации Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), которая входит в топ-8 акселератов в мире.
Академия дает вектор для решения многих жизненных проблем.
Например, как похудеть, укрепить иммунитет и вернуть энергию.
Сейчас наступила холодная пора. Увеличился риск сезонных заболеваний и простуд. Никто не хочет болеть, чувствовать слабость, ходить в поликлинику, как на работу, и тратить уйму денег на лекарства. А когда болеют дети… И вовсе будто земля из-под ног уходит.
Уметь правильно поддержать свое здоровье — бесценный навык. И здесь речь не только о простудах. Ведь многие, к сожалению, жалуются и на более серьезные недомогания: постоянная усталость, раздражительность, отеки, лишний вес, одышка, проблемная кожа, плохое качество волос и ногтей, болезненные месячные, запоры и диарея… Этот список можно продолжать долго.
Есть 2 пути.
Пытаться избегать решения проблем и перекладывать вину на других: там не то посоветовали, тут не до конца обследовали, там выписали кучу всего, а результат что-то не приходит… Но от этого легче точно не станет.
Или освоить профессию нутрициолога и:
научиться самостоятельно выявлять истинные причины сбоев в организме,
понимать, как читать анализы, какие вопросы задавать врачам,
разобраться, какое питание выбрать для улучшения здоровья,
понять, стоит ли принимать БАДы и какие из них будут качественными и безопасными, а не бесполезной тратой денег после рекламы какого-нибудь блогера.
Можно ли изучить нутрициологию, если нет медицинского образования и уровень знаний близок к нулю?
В Академии EDPRO много разных программ по нутрициологии. И каждый может подобрать обучение именно под свой запрос и свой уровень знаний в этой теме.
Например, если вы только сейчас узнали о нутрициологии или до этого уже слышали о ней, но пока не имеете четкого представления, что это и для чего нужно, есть базовые глубокие программы:
ДПО «Нутрициология для себя и будущей профессии».
ДПО «Нутрициология семейного здоровья».
ДПО «Превентивное управление здоровьем: БАДы, фитотерапия, генетика».
Для более продвинутых и тех, кто хочет углубиться в тему:
ДПО «Профессия будущего. Детская нутрициология»,
курс «Основы гормонального здоровья».
Кто желает научиться не просто выглядеть, но и чувствовать себя минимум на 10 лет моложе 一 курс «Anti-age: как сохранить энергию, здоровье и молодость». А для всех родителей, кто хочет с первых дней заложить ребенку крепкий иммунитет на долгие годы 一 мини-курс «Детская нутрициология».
Познакомиться с нутрициологией можно прямо сейчас и бесплатно!
Академия дает возможность пройти демо-уроки этих программ, чтобы каждый смог получше познакомиться с курсом, оценить удобство платформы, качество материалов и профессионализм лекторов. И понять, интересно ли ему дальше двигаться в этом направлении.
Бесплатные демо-уроки по каждому из направлений можно выбрать ниже:
Интересный факт: многие, кто приходит, чтобы изучить нутрициологию просто для себя, потом так увлекаются темой, что превращают полученные навыки в свою профессию. И не удивительно, ведь уже с первых месяцев практики нутрициологи могут зарабатывать от 100 000 рублей в месяц.
Спокойствие, только спокойствие… Как стать самому себе психологом, другом и поддержкой?
Психологическое здоровье может беспокоить не меньше физического. Какие-то конфликты в семье или неразрешенные споры, обиды из детства, бесконечный стресс на работе да и просто в повседневной жизни, страхи перед новым и неизвестным 一 все это существенно омрачает многим жизнь.
Иногда психологические зажимы могут мешать и в профессиональной сфере:
боитесь высказать свое мнение;
не знаете, как корректно отстоять границы и не позволять на себе «ездить»;
стесняетесь просить повышение и прибавку к зарплате, когда вы действительно чувствуете, что заслуживаете этого.
Из-за психологических проблем рождается много неприятных заболеваний. Отдельную роль играет стресс. Эта ежедневная гонка бьет не только по здоровью, но и по отношениям в семье, с другими людьми, с самим собой и даже просто быть счастливым человеком. А мы все пришли в этот мир прежде всего, чтобы быть счастливыми.
Тему психологического здоровья глубоко разбирают на программе ДПО «Практическая психология». Вы можете познакомиться с курсом на его бесплатных демо-уроках:
К тому же в современном мире психологи очень востребованы и зарабатывают от 120 000 рублей в месяц.
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Важная часть жизни, о которой многие молчат
Отдельный пласт касается и сексуального воспитания. Будем честны, кого из нас учили не бояться открыто обсуждать тему секса? Стоит только вспомнить уже ставшее шуткой утверждение «В СССР секса не было!». А ведь очень важно уметь чувствовать себя, свое тело и свои желания, открыто обсуждать с партнером, казалось бы, щекотливые, но такие важные вопросы, которые помогут сблизиться, а не отдалиться друг от друга.
А как рассказать о сексе ребенку и подготовить его к новому этапу взросления, чтобы он не наделал ошибок и не причинил себе вред? И перестать с мужем спорить, кто же все таки проведет ту самую первую и важную беседу, чтобы ребенок действительно во всем разобрался, а не стыдливо закатывал глаза.
Начать бесплатно разбираться с темой сексуального здоровья можно прямо сейчас на демо-уроках программы ДПО «Психологическое консультирование в сексологии».
Разобравшись со своими вопросами на полном курсе, многие начинают помогать в этом близким и другим людям. На это у них есть полный багаж знаний и подтверждающий квалификацию диплом. Средняя заработная плата таких специалистов начинается от 120 000 рублей в месяц.
Где взять мотивацию, чтобы не бояться изменений в жизни и заметно улучшить ее качество?
Иногда человеку не хватает капельки веры в себя, грамотного «пинка». Помочь раскрыть потенциал, преодолеть страхи и ограничения, которые прочно засели в голове, проработать свое мышление и создать сильное окружение… Все это мастерски может сделать коуч. Заработная плата таких специалистов также от 120 000 рублей в месяц.
Освоить навыки коучинга также можно в Академии EDPRO. А для начала пройти демо-уроки курса, чтобы поближе познакомиться с новой профессией:
Чтобы сохранить брак, запишитесь к… дизайнеру!
Ничто так не проверяет брак на прочность, как совместный ремонт. А если оба человека в нем ни бум-бум, то шансы переругаться из-за цвета обоев и качества напольного покрытия кошмарно велики!
На десерт хотим рассказать о профессии, которая пригодится абсолютно каждому. Без исключения! У вас есть квартира или дом? Хотите, чтобы ремонт не влетал в копеечку, но все было современно и со вкусом? Тогда вам просто необходимо освоить навыки дизайнера.
Такую профессию можно получить на программе ДПО «Профессия дизайнер интерьеров». Услуги дизайнера пользуются большим спросом, а заработная плата — от 130 000 в месяц.
Как все спроектировать?
Где выгодно заказывать материалы?
Как говорить с подрядчиками и не бояться, что насчитают лишнего?
Это лишь малая часть вопросов, которые наши студенты разбирают на обучении. Академия также дает возможность пройти бесплатно демо-уроки курса:
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Комментарии10
обалдеть (зашибись!!) демо-уроки: "освоить востребованные помогающие профессии в сферах нутрициологии, психологии, коучинга, сексологии и дизайна интерьера"
Журналисты берут интервью у девочки, недавно победившей на областной олимпиаде по химии:
- Скажите, а кроме химии, какие предметы Вы любите?
Девочка:
- Я люблю математику, физику, биологию, иностранные языки.
- Какая Вы молодец! А спортом Вы занимаетесь?
- Я занимаюсь художественной гимнастикой, лёгкой атлетикой, большим теннисом и стоклеточными шашками.
- А на хобби у Вас остаётся время?
- Мои хобби: нумизматика, филателия, авиамоделирование и секс. Журналисты в ужасе:
- Какой секс?!
- Классический, оральный, садо-мазо, лесбийский...
- Журналисты в шоке:
- Девочка, что ты плетёшь?!
- Коврики, корзинки, макраме..
о даааааа, во время ремонта - это что-то!
и далее по тексту про обои вспомнили. Но выбор цвета - это ещё ничего! По сравнению с самим процессом поклейки!!!!!! )))))))))))))))))))))))))))))
а может уехать на время ремонта на Багамы? или там начать ремонт, когда тут надоест😀
Пришла записывать, кто у нас тут на Багамы уезжает😁
Фигасе у нас бухгалтеры зарабатывают)))) Ладно Багамы, но ремоооонт😄Однако, однако
завидуйте😀
P.S. некоторое время назад, кто-то писал на форуме (текст приблизительный): "у нас на окраине Лондона".
Ну так там одна ихняя мадама со с высокой трибуны заявляла, что окраины лАндана должны быть до Воронежа и Волгограда!
Наталия Лукина
ха-ха, я из своей деревни никуда не уеду (ничто мне не заменит моего дома, осеннего сбора грибов и прогулки в лесу)