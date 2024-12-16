Как стресс на работе убивает либидо и что с этим делать?

Что происходит с телом и психикой под воздействием стресса

Стресс — это не просто чувство напряжения или усталости. Это нормальная реакция организма на внешние или внутренние раздражители. Но если стресс длится слишком долго, он может серьезно повлиять на наше здоровье, в том числе на интимную жизнь.

Физиология: как стресс влияет на либидо

Когда мы испытываем стресс, организм вырабатывает кортизол — гормон, который помогает справиться с угрозой. Однако если уровень кортизола остается высоким продолжительное время, это может привести к проблемам с либидо. Избыток кортизола снижает уровень половых гормонов, таких как эстроген и тестостерон, что уменьшает влечение к сексу. Рабочие дедлайны, постоянная занятость и переживания могут привести к повышенному уровню стресса. В результате снижается тестостерон, и желание близости может исчезнуть. Также стресс может привести к проблемам с кровообращением, что ухудшает сексуальную функцию, снижая чувствительность и интерес к сексу. Когда организм находится в постоянном стрессе, он воспринимает интимную жизнь как несущественную, что также влияет на желание и удовольствие от секса.

Психология: эмоциональное выгорание и подавленность