Как секс и отношения с партнером влияют на самооценку

Здоровая самооценка способна сделать жизнь насыщенной и счастливой, а отсутствие любви и уважения к себе буквально разрушает. И хотя на формирование самооценки взрослого человека влияет множество факторов, одним из ключевых, по мнению экспертов, выступают успешные отношения с партнером и сексуальная активность.

Почему интимные отношения способны влиять на самооценку

Между самооценкой взрослого человека и сексуальной активностью существует прочная взаимосвязь, и проявляется она на различных уровнях. Среди главных секретов высокой самооценки специалисты называют достаточное количество окситоцина — гормона любви. А он, как известно, вырабатывается при ощущении доверия, объятиях и прикосновениях.

Выработка окситоцина, в свою очередь, положительно сказывается на отношениях между партнерами, делает их более яркими и насыщенными. «Гормон объятий», как часто называют окситоцин, влияет практически на все сферы жизни: снижает уровень стресса, возвращает доверие к окружающим и улучшает самочувствие.

У людей с «правильным» уровнем окситоцина гораздо реже возникают проблемы с самооценкой благодаря формированию позитивных социальных связей.

Еще один гормон, вырабатывающийся во время близости — эндорфин. Именно этот «гормон счастья» отвечает за способность человека наслаждаться жизнью и сохранять мотивацию даже в трудных ситуациях. А еще эндорфин помогает бороться с болью и вызывает стремление к приятным вещам, включая вкусную еду и секс. Поэтому между близостью и выработкой эндорфина связь взаимная.

Но, безусловно, сексуальная активность влияет на самооценку не только на уровне гормонов. Регулярная близость в сочетании с романтическими отношениями и восхищением партнера, в целом формирует у человека убеждения «я могу», «я любим», «я желанен». А это, в свою очередь, дарит уверенность в себе.

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Почему здоровая самооценка — это важно

Как мы уже говорили, то как человек воспринимает себя, влияет на всю его жизнь, включая ментальное здоровье, личные и деловые отношения. Способность в течение долгого времени терпеть оскорбления и пренебрежение, находиться в абьюзивных отношениях — следствие заниженной самооценки.

Низкая самооценка негативно сказывается и на деловой сфере: исследования доказывают, что недооценивающие собственное достоинство люди зарабатывают меньше. Как результат — у человека с низкой самооценкой появляются проблемы с ментальным здоровьем. Он теряет способность справляться со стрессовыми ситуациями, тяжело переживает критику и становится уязвимым.

Здоровая самооценка, напротив, помогает ставить амбициозные цели и достигать успеха, делает человека эмоционально стабильным и помогает открыто выражать свои чувства и потребности.

Очень важно вовремя распознавать «тревожные звоночки» — сомнения в своих способностях, негативное отношение к внешности, чувство стыда, зависимость от чужого мнения, страх отказа — и учиться бороться со своим «внутренним критиком».

В работе с повышением самооценки важны все сферы

Нередко неудачи в личной сфере отражаются на всех других областях, поэтому важно разграничивать здоровые отношения и зависимость от партнера. Положительное влияние на самооценку интимная близость оказывает только тогда, когда вы счастливы в отношениях, а не пытаетесь держаться за них только потому, что «так надо».

Нельзя забывать, что самооценка складывается из множества составляющих, и работа над ее формированием — процесс длительный. Не бойтесь признавать свои недостатки и работать над ними, смотрите на них как на возможности для роста и развития. Научитесь говорить «нет» и защищать свои интересы. Это поможет избежать ситуаций, когда вы чувствуете себя недооцененными.

Прислушивайтесь к себе и своим желаниям, обязательно практикуйте позитивный внутренний диалог. Когда человек начинает следить за своими мыслями, он может быть поражен, насколько часто у него возникают негативные установки. Когда в мыслях возникает фраза «Я никогда не смогу сделать это» замените ее на утверждение «Я попробую и сделаю все возможное».

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