Как стать коучем в 2025 году: шаги, которые нужно сделать

Что говорит статистика
При этом по данным ICF — Международной федерации коучинга, — всего в мире 50 000 сертифицированных по стандартам ICF коучей. А среди русскоговорящих коучей официально зарегистрированы на 1 апреля 2024 года менее 500 специалистов. Все верно, в РФ нет даже тысячи специалистов с подтвержденной международной квалификацией.
При этом запрос населения на помощь коучей остается стабильным. По данным Яндекс.Вордстат, в течение двух лет ежемесячно поисковик регистрирует около 100 тысяч запросов по ключевому слову «коуч».
Что мы имеем? Интерес к профессии есть, запрос на услуги тоже есть, а квалифицированных специалистов катастрофически мало.
Давайте разбираться, как стать коучем и получить международную квалификацию в 2025 году.
Академия EDPRO — место, где можно получить практическое образование и изменить свою жизнь!
Здесь вы сможете освоить востребованную профессию коуча по стандартам ICF, подготовиться к международной сертификации.
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Резидент «Сколково» с 2021 года.
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Аккредитована в Минцифры.
Академия дает вектор для решения многих жизненных проблем.
Почему стоит стать коучем
Как часто вы чувствуете, что ваша жизнь застопорилась? Что-то мешает двигаться вперед: нерешенные вопросы, внутренние страхи, недостаток уверенности. Наверняка каждому из нас знакомо это чувство, когда мы не понимаем, как сделать следующий шаг. Коучинг как раз и помогает преодолеть эти барьеры.
Чтобы стать успешным коучем, важно понимать, что эта профессия может помочь не только вашим клиентам, но и вам. Работа с людьми — это путь к личностному и профессиональному росту. Вы научитесь:
легче определять свои истинные цели и желания;
применять мощные инструменты для достижения целей;
помогать людям раскрывать их потенциал и достигать успеха.
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Коучинг помогает ближе познакомиться со своими истинными желаниями, целями и построить понятный план по их реализации
Как стать коучем в 2025 году: ключевые шаги
1. Понять, что коучинг — это не просто советы
Многие ошибочно думают, что коучинг — это просто давать советы и наставления. На самом деле это процесс глубокого анализа потребностей клиента, выявления его целей и разработки стратегии для их достижения. Коуч не «учит» — он помогает человеку находить свои решения.
2. Погрузиться в обучение
Для того чтобы стать профессиональным коучем, нужно пройти обучение. В 2025 году это может быть как онлайн, так и очное обучение, но обязательно с практическим упором.
Академия EDPRO предлагает программу «Профессиональный коучинг ICF», которая обеспечит вас не только знаниями и навыками, но и дипломом международного образца Mini-MBA. У вас будут преподавать специалисты РСС, и вы сами сможете подготовиться к сертификации АСС/РСС.
В обучение включено:
Практические встречи с преподавателем уровня PCC/ACC.
Групповые супервизии и менторинги.
Индивидуальные менторинги.
Мастермайнды по сертификации PCC/ACC.
Подготовка к международной сертификации.
Разбор сессии на соответствие компетенциям MCC.
До 10 потенциальных клиентов.
Промокод Klerk дарует скидку 5% на полное обучение.
3. Применять знания в жизни и в работе
Одним из преимуществ коучинга является его практическое применение. Полученные знания можно сразу внедрять в свою жизнь, помогать друзьям, семье или коллегам. А если вы хотите получать доход, можно начать работать с клиентами, предлагая коучинг как подработку.
Представьте: вы встречаетесь с другом, который переживает трудный период. Вместо того чтобы сразу предложить решение, вы просто выслушиваете его, задаете вопросы, чтобы он сам пришел к ответам. Это не только помогает другу разобраться в своих чувствах, но и укрепляет ваши отношения, потому что он чувствует, что его понимают.
4. Вести консультации и проводить сессии
Важно понимать, что коучинг — это постоянная практика. Многие начинающие коучи начинают с проведения бесплатных консультаций. Это отличный способ понять, что подходит клиентам, а что нет.
В Академии EDPRO есть возможность пройти бесплатные демоуроки «Старт в профессии коуча» и познакомиться с основными техниками, а также проверить, нравится ли вам профессия.
Профессиональный коучинг
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5. Сделать коучинг частью жизни
Став коучем, вы не только улучшаете свою карьеру, но и становитесь важным звеном в жизни других людей. Коучинг учит вас слышать и понимать других, развивать эмоциональный интеллект и находить правильные решения в любых ситуациях.
Когда вы начинаете практиковать коучинг, вы постепенно учитесь быть более уверенными в себе. Например, вам нужно провести важную презентацию на работе. Благодаря техникам коучинга вы сможете преодолеть страх, ясно выразить свои мысли и справиться с волнением. Это дает вам силы для новых профессиональных достижений.
Что вас ждет в профессии коуча?
После прохождения обучения и получения диплома коуча вы получаете уникальные возможности:
возможность работать как в России, так и за рубежом (с международным дипломом Mini-MBA);
широкие перспективы для карьерного роста, особенно если вы решите пройти дополнительное обучение или сертификацию в области коучинга;
гибкий график и возможность работать с клиентами онлайн.
Коучинг — это не просто профессия, это путь, который открывает для вас новые горизонты.
Как начать прямо сейчас?
Не откладывайте на завтра. Начните с бесплатной консультации коуча, чтобы разобраться в своих желаниях и целях. Вместе с коучем Академии EDPRO вы построите план, который поможет вам реализовать задуманное. А если вы хотите стать коучем, записывайтесь на бесплатные демоуроки «Старт в профессии коуча» и начинайте свой путь в коучинг уже сегодня!
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