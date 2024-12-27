Как стать коучем в 2025 году: шаги, которые нужно сделать

При этом по данным ICF — Международной федерации коучинга, — всего в мире 50 000 сертифицированных по стандартам ICF коучей. А среди русскоговорящих коучей официально зарегистрированы на 1 апреля 2024 года менее 500 специалистов. Все верно, в РФ нет даже тысячи специалистов с подтвержденной международной квалификацией.

При этом запрос населения на помощь коучей остается стабильным. По данным Яндекс.Вордстат, в течение двух лет ежемесячно поисковик регистрирует около 100 тысяч запросов по ключевому слову «коуч».

Что мы имеем? Интерес к профессии есть, запрос на услуги тоже есть, а квалифицированных специалистов катастрофически мало.

Давайте разбираться, как стать коучем и получить международную квалификацию в 2025 году.