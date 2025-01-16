Стеклянный потолок. Как самооценка влияет на карьеру и заработок

Эта стена называется «стеклянным потолком». Его сложно разглядеть, но он ограничивает возможности так же, как и реальные барьеры. И если внешние факторы, такие как отсутствие вакансий или развитие компании, можно понять, то есть кое-что более тонкое, но очень важное: ваша самооценка.

В этой статье мы разберемся, как самооценка влияет на карьеру, как понять, ограничивает ли она вас, и что можно сделать, чтобы пробить этот стеклянный потолок и открыть новые возможности для роста. Готовы? 🚀