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Как освежить дизайн своей квартиры

С чувством, что в жизни не хватает новых эмоций и ярких красок, сталкивался, наверное, каждый человек. Один из лучших способов выйти из скучной ежедневной рутины — творчество. Раскрывая свой творческий потенциал, мы не просто узнаем себя с другой (более привлекательной!) стороны, избавляемся от стресса и повышаем свою самооценку, но и делаем мир вокруг лучше.

Неотъемлемой частью самовыражения считается обновление жилого пространства. Рассказываем, как преобразить свою квартиру, не прибегая к масштабному ремонту и превратить новое увлечение в прибыльную профессию.

5 идей, которые помогут обновить дизайн квартиры

Интерьер квартиры оказывает гораздо большее влияние на эмоциональное состояние и настроение, чем может показаться на первый взгляд. И поскольку мы постоянно меняемся, обновляться должен и дизайн квартиры, иначе со временем он перестанет отражать внутренний мир обитателей жилища. 

Идея первая. Измените освещение

Свет способен преобразить атмосферу в помещении. Добавьте акцентное освещение: оно помогает выделить определенные зоны или предметы при помощи точечных светильников, светодиодных лент или ламп с направленным светом. 

Подумайте о цветовой температуре света. Теплый белый создает атмосферу уюта, а холодный белый повышает работоспособность.   

Идея вторая. Сделайте перестановку

Хорошая новость: обновление интерьера — это не всегда серьезные траты. Иногда даже перестановка мебели кардинально изменяет восприятие пространства. Эффективное решение — уход от банальной расстановки. Разверните кресло под другим углом, освободите видовую перспективу при входе, найдите новое место для шкафа: вариантов множество. 

Главноене бойтесь экспериментировать. Нередко именно неожиданные решения оказываются лучшей идеей, которая позволяет полностью трансформировать интерьер. 

Идея третья. Обновите элементы декора

Текстиль, фотографии, фактурный декор на холсте — элементов, благодаря которым пространство моментально заиграет новыми красками, множество. 

Если вы готовы к более глобальным переменам, подумайте о создании на стене текстурной поверхности: сейчас это тренд. Если же ваша задача — быстро и с минимальными затратами оживить интерьер, замените подушки, обновите текстиль на окнах, подберите перекликающийся с ними плед.

Не забывайте, что с помощью элементов декора можно легко создать самое различное настроение. Проверенный способ — заполнение стены картинами, добавление акцентных элементов декора. При этом важно не перегрузить интерьер: ощущение присутствия «чего-то лишнего» разрушает уют и вызывает раздражение.

Идея четвертая. Создайте тематические зоны

Еще один способ освежить квартиру — выделить отдельные зоны для отдыха, работы, чтения, хобби. Например, вы можете создать зону для творчества: мольберт, краски, различные материалы и декор, подчеркивающий назначение пространства, позволяют не только повысить его функциональность, но и разнообразить интерьер, придать ему уникальность и выразить свои личные предпочтения.

Наряду с этим зонирование пространства обеспечивает психологический комфорт. Разделенное пространство помогает переключаться между разными видами деятельности и положительно сказывается на эмоциональном состоянии. Например, переход из рабочей зоны в зону отдыха позволяет расслабиться и отвлечься.

Идея пятая. Используйте в интерьере живые растения

Не секрет, что живые растения способны добавить уюта и свежести любому пространству. Они делают интерьер более естественным и дарят ощущение близости к природе даже если вы находитесь в городской квартире. 

Растения смягчают строгие линии и добавляют мягкости и гармонии дизайну практически в любом стиле. Всего несколько горшков с зеленью могут кардинально изменить восприятие пространства. Полезный бонус: живые растения улучшают качество воздуха в помещении.

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Как избежать ошибок при обновлении интерьера

Оформление интерьера — увлекательнейший процесс. Но нельзя забывать, что совершить ошибку здесь очень легко. Подготовили для вас самые распространенные ошибки, которые мешают создать гармоничный и стильный интерьер:

  • Отсутствие единого стиля. Конечно, использовать элементы из других стилей никто не запрещает, но придерживаться одного направления все-таки важно.

  • Несоблюдение пропорций. Ошибки с размером картин, выбор слишком мелких предметов для открытых полок, громоздкая мебель в небольшом помещении — все это с легкостью перечеркнет все усилия по созданию гармоничного пространства.

  • Невозможность адаптации. При создании интерьера помните, что он должен легко адаптироваться к изменениям в будущем.

  • Отсутствие персонализации. В погоне за идеальной картинкой мы часто игнорируем собственные предпочтения. При этом именно личные акценты делают пространство уютным и дарят ощущение дома.

  • Плохое освещение. Этот момент часто упускают из виду, и совершенно напрасно. Слишком яркий или слишком тусклый свет, отсутствие уровней освещения создают ощущение незавершенности и вызывают дискомфорт.

Для создания эстетичных и функциональных пространств не обойтись без комплекса специальных знаний и навыков — насмотренности, понимания эволюции стилей и направлений, знания основ эргономики и колористики и многого другого. Освоить профессию дизайнера интерьеров предлагает Академия EDPRO: по данным исследований, спрос на таких специалистов вырос на 73%, а каждый второй покупатель новостройки пользуется их услугами.

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Почему дизайнер интерьеров — это профессия мечты

Обучение на программе «Дизайнер интерьеров» открывает множество возможностей и перспектив. Вы не только научитесь создавать стильные и уютные пространства «для себя», но и освоите востребованную профессию с возможностью получения стабильного дохода без привязки к офису. 

Сегодня профессия «Дизайнер интерьеров» — это:

  • Творческая реализация. Дизайн интерьеров — именно та сфера, где можно проявить творческие способности. Каждый проект — уникальная возможность воплотить свои идеи в реальность.

  • Высокий спрос на специалистов. С ростом уровня жизни и интереса к дизайну, спрос на дизайнеров интерьеров постоянно увеличивается. Такие специалисты могут рассчитывать на стабильный доход.

  • Постоянное развитие. Мир дизайна очень изменчив. Это стимулирует постоянное обучение и профессиональное развитие. В дизайне интерьеров точно нет места скуке и рутине.

  • Личностный рост. Работа над различными проектами развивает навыки коммуникации, управления временем, принятия решений и лидерства. Все это полезно не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни.

Обучение на дизайнера интерьеров — это путь к творческой и успешной карьере. С Академией EDPRO вы подготовите портфолио из 10 проектов и сможете зарабатывать уже через 4 месяца после начала обучения. На курсе вы получите все необходимые навыки, которые позволят быть востребованным на фрилансе или открыть собственную студию.

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