Как сменить профессию после 40: пошаговый путь к новой жизни

Несколько десятилетий назад человек мог работать на одной должности всю жизнь. Удержаться на стабильной работе было главной целью карьеры, а идея о смене профессии считалась радикальной. Но времена изменились.

По данным исследования LinkedIn, за свою жизнь человек меняет место работы в среднем 5–7 раз, а профессию — 2–3 раза.

Особенно часто желание сменить профессию появляется в возрасте 30–40 лет.

Этот период называют «вторым карьерным стартом».

Люди задаются вопросами: «Что я делаю не так?», «Почему мне больше не приносит радость то, что раньше вдохновляло?».

На этом этапе важно помнить: ваше желание изменений — это не каприз, а естественная потребность, которая отражает изменения в жизни, ценностях и целях.