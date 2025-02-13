Питание детей: основы здорового роста и развития или чем, когда и зачем кормить детей?

Что влияет на здоровье ребенка
Только 20% заболеваний связаны с генетическим фактором. Остальные 80% — образ жизни и, конечно, питание. И здесь огромную ответственность за формирование здоровья с первых дней несут именно родители!
Что не так с современным питанием детей
В последние десятилетия дети стали питаться хуже, несмотря на огромный ассортимент на прилавках супермаркетов:
Продукты дешевле, но и качество тогда значительно ниже.
Отсутствие знаний о важности питания и составе продуктов.
Недостаточное питание/ переедание.
Рафинированные продукты с высоким содержанием сахара.
Несоблюдение питьевого режима.
Мясо, фрукты, овощи — уже не те
Согласитесь, что еда, которую ели наши дедушки и бабушки, была полезнее.
Удобрения насыщают растения токсинами. И употребление таких продуктов приводит к головным болям, аллергиям, дерматиту, проблемам с ЖКТ и другим.
Животные все реже пасутся на лугу. И получают искусственные корма. Это обеспечивает быстрый рост животных, но их мясо содержит значительно меньше полезных веществ.
Также для увеличения срока хранения мяса используют антибиотики, лишь 20% которых разрушается при термической обработке.
Что не так с глютеном и молочкой
Основная проблема глютена — в его переизбытке. Каши, макароны, булочки, сладости, супы. Все это часто едят дети, а значит получают глютен, в том числе.
Что касается молока, то для расщепления лактозы нужен фермент лактаза, который к 4–7 годам теряет свою активность. В России каждый шестой ребенок имеет дефицит лактазы!
Стоит ли полностью исключать глютен и молочку из детского рациона? Нет. Но нужно понимать принципы питания для сохранения здоровья. Например, глютен не должен присутствовать в рационе ребенка 3 раза в день!
Подробнее о сбалансированном и полезном питании для детей в каждом возрасте вы можете узнать на программе ДПО «Нутрициология семейного здоровья» и ДПО «Профессия будущего. Детская нутрициология» Академии EDPRO. Чтобы не совершать ошибок в питании и с первых дней заложить крепкий иммунитет. А также получить бесценные знания о поддержании детского здоровья можно на онлайн-курсе EDPRO «Детская нутрициология» — незаменимом помощнике для всех родителей, которые следят за здоровьем своих детей.
А что насчет сахара…
Типичный россиянин в год съедает около 31 кг сахара. Это в 4 раза выше нормы!
Детям до 3 лет нельзя сахар давать совсем.
С 3 до 10 лет — не более трех чайных ложек в день.
С 10 до 18 лет — не более шести чайных ложек.
Проблема в том, что сахар содержится также в соках, печенье, фруктах и др. Многие считают, что если пьют чай с одной ложкой сахара в день, то именно столько его и съедают. 1 чайная ложка сахара = 6 г. Давайте посчитаем:
1 яблоко = 20 г;
порция кукурузных хлопьев с молоком = 25 г+ 10 г;
1 биолакт = 17 г.
Из-за переизбытка сахара у ребенка могут быть:
частые истерики;
кариес;
дефицит калия, частые переломы;
снижение умственных способностей и низкая успеваемость;
лишний вес и многое другое.
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Так чем кормить ребенка, чтобы сохранить ему здоровье
Нужно внимательно формировать детский рацион с первых дней малыша. Не игнорировать важность грудного вскармливания (ГВ). По статистике, в России на ГВ до 6 месяцев меньше 50% детей.
У детей на ГВ до двух лет снижается:
смертность;
риск бронхиальной астмы, кишечных и респираторных инфекций.
В долгосрочной перспективе:
снижается риск избыточной массы тела, ожирения и сахарного диабета второго типа;
возрастает вероятность высокого IQ в школьном возрасте.
Отдельно стоит сказать про «блендерную» еду. Да, маме удобнее: быстро, не надо жевать, меньше беспорядка. Но так ли это полезно? Удобные «каши» не всегда могут на 100% насытить организм всеми необходимыми элементами. Кроме того, могут быть и другие последствия «удобной» еды: неумение жевать, проблемы с ЖКТ, деформация челюсти, кариес и другие.
Следует следить, чтобы в рационе было достаточное количество мяса, рыбы, овощей, фруктов. Меньше сладостей, газированных напитков, фастфуда.
В каждом возрасте особые требования к сбалансированному и полезному питанию. Стоит учитывать индивидуальные предпочтения и непереносимости.
Детский рацион должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов.
Пример полезного питания в день:
Завтрак: омлет с авокадо + бутерброд с печенью.
Перекус: хлебец гречневый с миндальной пастой + травяной чай.
Второй перекус: сырники из обычного или козьего творога.
Обед: Курица с брокколи и рис + овощной салат с оливковым маслом и семенами тыквы.
Ужин: скумбрия с овощами и пюре из цветной капусты.
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Комментарии2
Хватит издеваться: не всем родителям такое "детское" меню по карману
полностью согласна.
вот вроде написали все правильно и по делу, но блин: козий творог? миндальная паста?
полезней было бы рассказать про аналоги которые доступны простым россиянам