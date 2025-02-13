Питание детей: основы здорового роста и развития или чем, когда и зачем кормить детей?

Основная проблема глютена — в его переизбытке. Каши, макароны, булочки, сладости, супы. Все это часто едят дети, а значит получают глютен, в том числе.

Что касается молока, то для расщепления лактозы нужен фермент лактаза, который к 4–7 годам теряет свою активность. В России каждый шестой ребенок имеет дефицит лактазы!

Стоит ли полностью исключать глютен и молочку из детского рациона? Нет. Но нужно понимать принципы питания для сохранения здоровья. Например, глютен не должен присутствовать в рационе ребенка 3 раза в день!