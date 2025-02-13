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Питание детей: основы здорового роста и развития или чем, когда и зачем кормить детей?

Половина школьников 7–9 лет и более 60% старшеклассников имеют хронические болезни: нервной системы, глаз,  мочеполовой системы, органов пищеварения. Не более 15% детей можно признать здоровыми! Свыше 35% детей страдают от аллергий. 

Что влияет на здоровье ребенка

Только 20% заболеваний связаны с генетическим фактором. Остальные 80%образ жизни и, конечно, питание. И здесь огромную ответственность за формирование здоровья с первых дней несут именно родители!

Что не так с современным питанием детей

В последние десятилетия дети стали питаться хуже, несмотря на огромный ассортимент на прилавках супермаркетов:

  • Продукты дешевле, но и качество тогда значительно ниже.

  • Отсутствие знаний о важности питания и составе продуктов.

  • Недостаточное питание/ переедание.

  • Рафинированные продукты с высоким содержанием сахара.

  • Несоблюдение питьевого режима.

Мясо, фрукты, овощи — уже не те

Согласитесь, что еда, которую ели наши дедушки и бабушки, была полезнее. 

Удобрения насыщают растения токсинами. И употребление таких продуктов приводит к головным болям, аллергиям, дерматиту, проблемам с ЖКТ и другим.

Животные все реже пасутся на лугу. И получают искусственные корма. Это  обеспечивает быстрый рост животных, но их мясо содержит значительно меньше полезных веществ.

Также для увеличения срока хранения мяса используют антибиотики, лишь 20% которых разрушается при термической обработке.

Что не так с глютеном и молочкой

Основная проблема глютена — в его переизбытке. Каши, макароны, булочки, сладости, супы. Все это часто едят дети, а значит получают глютен, в том числе.

Что касается молока, то для расщепления лактозы нужен фермент лактаза, который к 4–7 годам теряет свою активность. В России каждый шестой ребенок имеет дефицит лактазы!

Стоит ли полностью исключать глютен и молочку из детского рациона? Нет. Но нужно понимать принципы питания для сохранения здоровья. Например, глютен не должен присутствовать в рационе ребенка 3 раза в день! 

Подробнее о сбалансированном и полезном питании для детей в каждом возрасте вы можете узнать на программе ДПО «Нутрициология семейного здоровья» и ДПО «Профессия будущего. Детская нутрициология» Академии EDPRO. Чтобы не совершать ошибок в питании и с первых дней заложить крепкий иммунитет. А также получить бесценные знания о поддержании детского здоровья можно на онлайн-курсе EDPRO «Детская нутрициология» — незаменимом помощнике для всех родителей, которые следят за здоровьем своих детей.

А что насчет сахара…

Типичный россиянин в год съедает около 31 кг сахара. Это в 4 раза выше нормы!

Детям до 3 лет нельзя сахар давать совсем.

С 3 до 10 лет — не более трех чайных ложек в день.

С 10 до 18 лет — не более шести чайных ложек.

Проблема в том, что сахар содержится также в соках, печенье, фруктах и др. Многие считают, что если пьют чай с одной ложкой сахара в день, то именно столько его и съедают.  1 чайная ложка сахара = 6 г. Давайте посчитаем:

  • 1 яблоко = 20 г;

  • порция кукурузных хлопьев с молоком = 25 г+ 10 г;

  • 1 биолакт = 17 г.

Из-за переизбытка сахара у ребенка могут быть:

  • частые истерики;

  • кариес;

  • дефицит калия, частые переломы;

  • снижение умственных способностей и низкая успеваемость;

  • лишний вес и многое другое.

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Так чем кормить ребенка, чтобы сохранить ему здоровье

Нужно внимательно формировать детский рацион с первых дней малыша. Не игнорировать важность грудного вскармливания (ГВ). По статистике, в России на ГВ до 6 месяцев меньше 50% детей.

У детей на ГВ до двух лет снижается:

  • смертность;

  • риск бронхиальной астмы, кишечных и респираторных инфекций.

В долгосрочной перспективе:

  • снижается риск избыточной массы тела, ожирения и сахарного диабета второго типа;

  • возрастает вероятность высокого IQ в школьном возрасте.

Отдельно стоит сказать про «блендерную» еду. Да, маме удобнее: быстро, не надо жевать, меньше беспорядка. Но так ли это полезно? Удобные «каши» не всегда могут на 100% насытить организм всеми необходимыми элементами. Кроме того, могут быть и другие последствия «удобной» еды: неумение жевать, проблемы с ЖКТ, деформация челюсти, кариес и другие.

Следует следить, чтобы в рационе было достаточное количество мяса, рыбы, овощей, фруктов. Меньше сладостей, газированных напитков, фастфуда. 

В каждом возрасте особые требования к сбалансированному и полезному питанию. Стоит учитывать индивидуальные предпочтения и непереносимости.

Детский рацион должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество белков, жиров и углеводов.

Пример полезного питания в день:

  • Завтрак: омлет с авокадо + бутерброд с печенью.

  • Перекус: хлебец гречневый с миндальной пастой + травяной чай.

  • Второй перекус: сырники из обычного или козьего творога.

  • Обед: Курица с брокколи и рис + овощной салат с оливковым маслом и семенами тыквы.

  • Ужин: скумбрия с овощами и пюре из цветной капусты.

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Комментарии

2
    • Вера Ревина

      полностью согласна.

      вот вроде написали все правильно и по делу, но блин: козий творог? миндальная паста?

      полезней было бы рассказать про аналоги которые доступны простым россиянам