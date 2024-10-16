НДС на УСН с 2025 года: как бизнесу выбрать выгодную ставку

Ставки НДС — общие и пониженные
В целом новшество неплохое, ведь законодатель дал упрощенцам право выбрать, какие ставки НДС применять: общепринятые — 20 или 10% (по ряду категорий), или пониженные — 5 или 7%. Пониженные ставки доступны тоже при определенных доходах (все суммы подлежат индексации, но этот показатель пока не установлен):
от 60 млн до 250 млн руб. — 5%;
от 250 млн и до 450 млн руб. (то есть до тех пор, пока вообще возможно применение УСН) — 7%.
То, что математически меньше — всегда лучше, если речь идет о налогах. Но есть нюансы, которые заставляют задуматься о том, всегда ли 5 или 7% выгоднее, нежели 20%.
Главное — взвесить все «за» и «против». И хорошо бы не ошибиться, ведь от применения пониженных ставок не получится отказаться в течение 12 налоговых периодов по НДС (кварталов), то есть трех лет. Прекратить их применять вы сможете, лишь утратив право на эти ставки, то есть в связи с превышением порогов дохода (п. 9 ст. 164 НК (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ)).
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Пониженные ставки = невозможность вычетов вообще
Нет, конечно, не всех, но входного (ввозного) НДС. Выбрав ставку НДС 5% или 7%, вы автоматом лишаетесь прав на эти вычеты. Если остановите свой выбор на общепринятой ставке 20% (10%) — сможете применять НДС-вычеты в общем порядке, как на ОСНО.
Для полноты картины отметим, что в ряде случаев и при применении пониженных ставок можно принять к вычету НДС. В 2025 году, получив аванс, упрощенец, применяющий пониженную ставку, будет обязан уплатить НДС в бюджет с применением расчетной ставки (5/105 или 7/107) и выставить счет-фактуру покупателю (подп. 2 п. 1 ст. 167, п. 3 ст. 168 НК). Его контрагент на ОСНО примет к вычету предъявленный НДС (п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК) — и упрощенец при отгрузке товара сможет принять к вычету НДС с аванса (подп. «а» п. 5 ст. 2 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, который создал с 01.01.2025 новую ред. ст. 164 НК, п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК).
Также, если применяете пониженные ставки, возможны вычеты при изменении или расторжении договора и возврате аванса, при возврате товаров покупателем (отказе от работ, услуг) — при условии, что НДС уплачен (п. 5 ст. 171 НК).
Пониженные ставки исключают обвинения в «разрывах»
Выбор ставки НДС 20% не только открывает доступ к вычетам, но и делает упрощенца потенциальным звеном «разрыва», то есть ситуации, когда программа СУР АСК НДС-2 находит расхождение: операция, отраженная в декларации одного налогоплательщика, не отражена в отчетности его контрагента.
Пониженные ставки НДС исключают вычеты «входного» («ввозного») НДС, но одновременно упрощенец автоматически исключается из перечня потенциальных нарушителей.
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Пониженные ставки применяются далеко не всегда
Несмотря на выбор ставки 5 или 7% вы все равно будете вынуждены применять другие ставки, например, при:
ввозе товаров в Россию и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также при осуществлении операций, по которым упрощенец выступает налоговым агентом (п. 1, 3–6) — 20 или 10% (абз. 3 п. 9 ст. 164 НК в ред. с 01.01.2025 (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ));
операциях, указанных в подп. 1–1.2, 2.1–3.1, 7, 11 п. 1 ст. 164 НК — 0% (абз. 2 п. 9 ст. 164 НК с 01.01.2025 (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ)).
Пониженные ставки = восстановление НДС
Налогоплательщик на ОСНО, который собирается переходить на УСН в 2025 году, и по доходам 2024 года будет платить НДС, должен учитывать, что если он выберет пониженные ставки, то придется восстанавливать налог, принятый к вычету по товарам (работам, услугам), в том числе по ОС и НМА (п. 8 ст. 145, подп. 2 п. 3 ст. 170 НК). А если принять решение о применении общих ставок 20 и 10%, то восстанавливать НДС, принятый к вычету, не придется.
Плюсы и минусы пониженных ставок (таблица)
Плюсы
Минусы
5 и 7% в любом случае меньше, чем 20 и 10%
«Входной» НДС нельзя принять к вычету
При объекте «доходы минус расходы» «входной» НДС уменьшает базу по упрощенному налогу (включается в расходы в составе стоимости приобретенного товара)
Если объект «доходы», то «входной» НДС нельзя учесть ни при расчете НДС, ни при определении базы «упрощенного» налога
При большом объеме вычетов выгоднее использовать общепринятые ставки.
Пример: торговое предприятие ООО «Акварель», работает на УСН, объект «доходы минус расходы». Прогнозируемый доход за квартал — 30 млн руб. (без НДС), прогнозируемые расходы (без учета «входного» НДС) — 20 млн руб., «входной» НДС — 5,5 млн руб./квартал.
При выборе ставки НДС 20% за квартал придется уплатить 0,5 млн руб.:
30 млн руб. х 20% — 5,5 млн руб.
При выборе ставки НДС 5%:
НДС к уплате за квартал составит — 1,5 млн руб. (30 млн руб. x 5%);
налог (авансовый платеж), уплачиваемый в связи с УСН — 0,825 млн руб. (5,5 млн руб. x 15%).
По логике ставка 20% будет выгоднее на 175 000 руб./квартал (1,5 млн руб. — 0,825 млн руб. — 0,5 млн руб.).
Если же «входной» НДС будет меньше, то и применение пониженной ставки окажется более выгодным.
Условия — те же, но входной НДС составляет 3 млн руб.
При выборе ставки НДС 20%:
НДС к уплате за квартал — 3 млн руб. (30 млн руб. x 20% — 3 млн руб.);
авансовый платеж по «упрощенному» налогу — 1,5 млн руб. ((30 млн руб. — 20 млн руб.) x 15%).
При выборе ставки НДС 5%:
сумма НДС за квартал — 1,5 млн руб. (30 млн руб. x 5%);
авансовый платеж по «упрощенному» налогу — 1,05 млн руб. ((30 млн руб. — 20 млн руб. — 3 млн руб.) x 15%). «Входной» НДС уменьшит базу по налогу (авансовому платежу).
Экономия — 1,95 млн руб. (4,5 млн руб. — 2,55 млн руб.).
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