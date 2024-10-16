НДС на УСН с 2025 года: как бизнесу выбрать выгодную ставку

В целом новшество неплохое, ведь законодатель дал упрощенцам право выбрать, какие ставки НДС применять: общепринятые — 20 или 10% (по ряду категорий), или пониженные — 5 или 7%. Пониженные ставки доступны тоже при определенных доходах (все суммы подлежат индексации, но этот показатель пока не установлен):

от 60 млн до 250 млн руб. — 5% ;

от 250 млн и до 450 млн руб. (то есть до тех пор, пока вообще возможно применение УСН) — 7%.

То, что математически меньше — всегда лучше, если речь идет о налогах. Но есть нюансы, которые заставляют задуматься о том, всегда ли 5 или 7% выгоднее, нежели 20%.

Главное — взвесить все «за» и «против». И хорошо бы не ошибиться, ведь от применения пониженных ставок не получится отказаться в течение 12 налоговых периодов по НДС (кварталов), то есть трех лет. Прекратить их применять вы сможете, лишь утратив право на эти ставки, то есть в связи с превышением порогов дохода (п. 9 ст. 164 НК (закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ)).