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Страховые взносы

Пониженные тарифы страховых взносов для МСП с 2025 года

С нового года все субъекты МСП будут по-прежнему применять единый 15% пониженный тариф по страховым взносам, а те, что заняты в обрабатывающих производствах — 7,6%. Но условия применения этого тарифа будут скорректированы. Рассмотрим детали.

На какие субъекты МСП распространяется пониженный тариф 

Единые пониженные тарифы (в пределах единой предельной величины), %

Категории плательщиков (примеры)

7,6

Российские IT-организации (подп. 3 п. 1 ст. 427 НК).

До конца 2026 года — НКО (исключая гос- и муниципальных учреждений) на УСН, занятые в сферах соцобслуживания, научных исследований, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массовой физкультуры (подп. 7 п. 1 ст. 427 НК).

До конца 2026 года — благотворительные организации на УСН (подп. 8 п. 1 ст. 427 НК).

Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе (подп. 11 п. 1 ст. 427 НК) — в части выплат (иных видов вознаграждений) гражданам, занятым в инвестиционном проекте в СЭЗ.

Резиденты ТОР (подп. 12 п. 1 ст. 427 НК), свободного порта Владивосток (подп. 13 п. 1 ст. 427 НК), Калининградской ОЭЗ (подп. 14 п. 1 ст. 427 НК) — при соблюдении ряда условий.

Российские аниматоры (подп. 15 п. 1 ст. 427 НК).

Юридические лица, внесенные в Реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности (подп. 18 п. 1 ст. 427 НК).

Организации, зарегистрированные на Курилах (подп. 19 п. 1 ст. 427 НК).

Организации, выплачивающие вознаграждения участникам студотрядов, очно получающим среднее проф. или высшее образование (подп. 20 п. 1 ст. 427 НК).

Участники промышленных кластеров.

С 2025 по 2026 год —- централизованные религиозные организации (подп. 23 п. 1 ст. 427 НК)

0

По выплатам и вознаграждению членам экипажей судов — до конца 2027 года при соблюдении ряда условий (п. 2.3 ст. 427 НК).

15

Для всех МСП — в отношении суммы ежемесячных выплат, превышающей установленный на начало года МРОТ*.

Для участников проекта «Сколково».

Для участников проекта по созданию и работе инновационного научно-технологического центра.

0

Для организаций и ИП, применяющих АУСН (ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

 * Госдума приняла проект поправок в НК (ID - № 727330-8), согласно которым сумма повышена до 1,5 федеральных МРОТ. Изменения вступают в силу с 1 января 2025 года.

Рассчитывать страховые взносы по тарифу 15% субъекты МСП должны с 1 числа месяца, в котором они включены в реестр МСП и до 1 числа месяца, в котором были исключены (письмо Минфина от 20.01.2022 № 03-15-05/2932).

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект. С 1 января 2025 года федеральный МРОТ составит 22 440 руб.

Рассмотрим на примере, как нужно будет рассчитывать страховые взносы.

Вахтеру Федорову в феврале 2025 года начислена зарплата — 40 000 руб. Облагаемые выплаты за месяц сверх 1,5 МРОТ (33 660 руб.) — 6 340 руб. (40 000 руб. — 33 660 руб.). Взносы по единому тарифу с выплат в пределах 1,5 МРОТ — 10 098 руб. (33 660 руб. x 30%), сверх 1,5 МРОТ — 951 руб. (6 340 руб. x 15%). Итого к уплате в виде взносов причитается 11 049 руб. (6 340 руб. + 951 руб.).

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Субъекты МСП в обрабатывающих производствах: как считать страховые взносы с 2025 года

С 2025 года субъектам МСП с основным видом деятельности «Обрабатывающее производство» снизят тариф с 15% до 7,6%, при условии, что (п. 3, 13.2 ст. 427 НК):

  • они внесены в единый реестр МСП;

  • в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) указан вид подходящий деятельности (см. табл. ниже);

  • доходы от этого вида деятельности составляют не менее 70% по итогам года, который предшествует году перехода на тариф 7,6%, так и по результатам отчетного (расчетного) периода.

Утрата одного из вышеописанных условий исключает применение 7,6% тарифа.

Какие конкретно виды обрабатывающего производства подразумевают применение пониженного тарифа

Согласно проекту постановления Кабмина (ID 150194), пониженный тариф в 7,6% будут применять субъекты МСП, основной вид деятельности которых относится к одному из следующих:

Код в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014

Наименование группировки

10

Производство пищевых продуктов

13

Производство текстильных изделий

14

Производство одежды

15

Производство кожи и изделий из кожи

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

17

Производство бумаги и бумажных изделий

18

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

20

Производство химических веществ и химических продуктов

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

31

Производство мебели

32

Производство прочих готовых изделий

33

Ремонт и монтаж машин и оборудования

Предположим, что в январе 2025 года технолог пищевого производства Новикова получила зарплату — 55 000 руб. Облагаемые выплаты за месяц сверх 1,5 МРОТ (33 660 руб.) — 21 340 руб. (55 000 руб. — 33 660 руб.). Взносы по единому тарифу с выплат в пределах 1,5 МРОТ — 10 098 руб. (33 660 руб. x 30%), сверх 1,5 МРОТ — 1 621,84 руб. (21 340 руб. x 7,6%). Итого страховые взносы к уплате составят 11 719,84 (10 098 руб. + 1 621,84 руб.).

А отказаться можно?

Налоговое законодательство не допускает отказа от пониженных тарифов. Если субъект МСП соответствует условиям их применения, то необходимо применять пониженные тарифы страховых взносов (на это указывал Минфин, в своем письме от 03.06.2021 № 03-15-05/43471, и ФНС, см. письмо от 17.07.2023 № ЗГ-3-11/9234).

Например, если же субъект МСП применяет УСН, и вместо пониженного тарифа 15% или 7,6% использовал общий тариф в 30%, то в зависимости от объекта налогообложения могут возникнуть следующие проблемы:

  • «Доходы минус расходы» — сумма излишне уплаченных страховых взносов включена в расходы, следовательно, уменьшен авансовый платеж за отчетный период, упрощенный налог к уплате в бюджет. Взносы также участвуют в формировании убытка (подп. 7 п. 1 ст. 346.16, п. 7 ст. 346.18 НК).

  • «Доходы» — сумма переплаты уменьшает авансовый платеж/ упрощенный налог на сумму страховых взносов, уплаченных в этом отчетном периоде/году (подп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК).

Неприменение пониженного тарифа приведет к тому, что ИФНС исключит лишнее и доначислит упрощенный налог, а также штраф и пени.

Придется заполнить уточненные РСВ и декларацию по УСН, доплатить налог, определить и оплатить пени, подать уточненку по УСН, а уже потом, чтобы избежать штрафов — уточненку по взносам.  

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