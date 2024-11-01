Пониженные тарифы страховых взносов для МСП с 2025 года

Российские IT-организации (подп. 3 п. 1 ст. 427 НК).

До конца 2026 года — НКО (исключая гос- и муниципальных учреждений) на УСН, занятые в сферах соцобслуживания, научных исследований, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массовой физкультуры (подп. 7 п. 1 ст. 427 НК).

До конца 2026 года — благотворительные организации на УСН (подп. 8 п. 1 ст. 427 НК).

Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе (подп. 11 п. 1 ст. 427 НК) — в части выплат (иных видов вознаграждений) гражданам, занятым в инвестиционном проекте в СЭЗ.

Резиденты ТОР (подп. 12 п. 1 ст. 427 НК), свободного порта Владивосток (подп. 13 п. 1 ст. 427 НК), Калининградской ОЭЗ (подп. 14 п. 1 ст. 427 НК) — при соблюдении ряда условий.

Российские аниматоры (подп. 15 п. 1 ст. 427 НК).

Юридические лица, внесенные в Реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности (подп. 18 п. 1 ст. 427 НК).

Организации, зарегистрированные на Курилах (подп. 19 п. 1 ст. 427 НК).

Организации, выплачивающие вознаграждения участникам студотрядов, очно получающим среднее проф. или высшее образование (подп. 20 п. 1 ст. 427 НК).

Участники промышленных кластеров.

С 2025 по 2026 год —- централизованные религиозные организации (подп. 23 п. 1 ст. 427 НК)