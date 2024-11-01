Пониженные тарифы страховых взносов для МСП с 2025 года

На какие субъекты МСП распространяется пониженный тариф
Единые пониженные тарифы (в пределах единой предельной величины), %
Категории плательщиков (примеры)
7,6
Российские IT-организации (подп. 3 п. 1 ст. 427 НК).
До конца 2026 года — НКО (исключая гос- и муниципальных учреждений) на УСН, занятые в сферах соцобслуживания, научных исследований, образования, здравоохранения, культуры, искусства и массовой физкультуры (подп. 7 п. 1 ст. 427 НК).
До конца 2026 года — благотворительные организации на УСН (подп. 8 п. 1 ст. 427 НК).
Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе (подп. 11 п. 1 ст. 427 НК) — в части выплат (иных видов вознаграждений) гражданам, занятым в инвестиционном проекте в СЭЗ.
Резиденты ТОР (подп. 12 п. 1 ст. 427 НК), свободного порта Владивосток (подп. 13 п. 1 ст. 427 НК), Калининградской ОЭЗ (подп. 14 п. 1 ст. 427 НК) — при соблюдении ряда условий.
Российские аниматоры (подп. 15 п. 1 ст. 427 НК).
Юридические лица, внесенные в Реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности (подп. 18 п. 1 ст. 427 НК).
Организации, зарегистрированные на Курилах (подп. 19 п. 1 ст. 427 НК).
Организации, выплачивающие вознаграждения участникам студотрядов, очно получающим среднее проф. или высшее образование (подп. 20 п. 1 ст. 427 НК).
Участники промышленных кластеров.
С 2025 по 2026 год —- централизованные религиозные организации (подп. 23 п. 1 ст. 427 НК)
0
По выплатам и вознаграждению членам экипажей судов — до конца 2027 года при соблюдении ряда условий (п. 2.3 ст. 427 НК).
15
Для всех МСП — в отношении суммы ежемесячных выплат, превышающей установленный на начало года МРОТ*.
Для участников проекта «Сколково».
Для участников проекта по созданию и работе инновационного научно-технологического центра.
0
Для организаций и ИП, применяющих АУСН (ст. 18 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
* Госдума приняла проект поправок в НК (ID - № 727330-8), согласно которым сумма повышена до 1,5 федеральных МРОТ. Изменения вступают в силу с 1 января 2025 года.
Рассчитывать страховые взносы по тарифу 15% субъекты МСП должны с 1 числа месяца, в котором они включены в реестр МСП и до 1 числа месяца, в котором были исключены (письмо Минфина от 20.01.2022 № 03-15-05/2932).
Госдума в окончательном чтении приняла законопроект. С 1 января 2025 года федеральный МРОТ составит 22 440 руб.
Рассмотрим на примере, как нужно будет рассчитывать страховые взносы.
Вахтеру Федорову в феврале 2025 года начислена зарплата — 40 000 руб. Облагаемые выплаты за месяц сверх 1,5 МРОТ (33 660 руб.) — 6 340 руб. (40 000 руб. — 33 660 руб.). Взносы по единому тарифу с выплат в пределах 1,5 МРОТ — 10 098 руб. (33 660 руб. x 30%), сверх 1,5 МРОТ — 951 руб. (6 340 руб. x 15%). Итого к уплате в виде взносов причитается 11 049 руб. (6 340 руб. + 951 руб.).
Доверьте ведение бухгалтерского и налогового учета команде профессионалов Эфикс-Груп. Наши специалисты разработают индивидуальный план работы с учетом ваших пожеланий, специфики вашей деятельности и требований действующего законодательства.
Субъекты МСП в обрабатывающих производствах: как считать страховые взносы с 2025 года
С 2025 года субъектам МСП с основным видом деятельности «Обрабатывающее производство» снизят тариф с 15% до 7,6%, при условии, что (п. 3, 13.2 ст. 427 НК):
они внесены в единый реестр МСП;
в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) указан вид подходящий деятельности (см. табл. ниже);
доходы от этого вида деятельности составляют не менее 70% по итогам года, который предшествует году перехода на тариф 7,6%, так и по результатам отчетного (расчетного) периода.
Утрата одного из вышеописанных условий исключает применение 7,6% тарифа.
Какие конкретно виды обрабатывающего производства подразумевают применение пониженного тарифа?
Согласно проекту постановления Кабмина (ID 150194), пониженный тариф в 7,6% будут применять субъекты МСП, основной вид деятельности которых относится к одному из следующих:
Код в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014
Наименование группировки
10
Производство пищевых продуктов
13
Производство текстильных изделий
14
Производство одежды
15
Производство кожи и изделий из кожи
16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
17
Производство бумаги и бумажных изделий
18
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
20
Производство химических веществ и химических продуктов
21
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии
22
Производство резиновых и пластмассовых изделий
23
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
25
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27
Производство электрического оборудования
28
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30
Производство прочих транспортных средств и оборудования
31
Производство мебели
32
Производство прочих готовых изделий
33
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Предположим, что в январе 2025 года технолог пищевого производства Новикова получила зарплату — 55 000 руб. Облагаемые выплаты за месяц сверх 1,5 МРОТ (33 660 руб.) — 21 340 руб. (55 000 руб. — 33 660 руб.). Взносы по единому тарифу с выплат в пределах 1,5 МРОТ — 10 098 руб. (33 660 руб. x 30%), сверх 1,5 МРОТ — 1 621,84 руб. (21 340 руб. x 7,6%). Итого страховые взносы к уплате составят 11 719,84 (10 098 руб. + 1 621,84 руб.).
А отказаться можно?
Налоговое законодательство не допускает отказа от пониженных тарифов. Если субъект МСП соответствует условиям их применения, то необходимо применять пониженные тарифы страховых взносов (на это указывал Минфин, в своем письме от 03.06.2021 № 03-15-05/43471, и ФНС, см. письмо от 17.07.2023 № ЗГ-3-11/9234).
Например, если же субъект МСП применяет УСН, и вместо пониженного тарифа 15% или 7,6% использовал общий тариф в 30%, то в зависимости от объекта налогообложения могут возникнуть следующие проблемы:
«Доходы минус расходы» — сумма излишне уплаченных страховых взносов включена в расходы, следовательно, уменьшен авансовый платеж за отчетный период, упрощенный налог к уплате в бюджет. Взносы также участвуют в формировании убытка (подп. 7 п. 1 ст. 346.16, п. 7 ст. 346.18 НК).
«Доходы» — сумма переплаты уменьшает авансовый платеж/ упрощенный налог на сумму страховых взносов, уплаченных в этом отчетном периоде/году (подп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК).
Неприменение пониженного тарифа приведет к тому, что ИФНС исключит лишнее и доначислит упрощенный налог, а также штраф и пени.
Придется заполнить уточненные РСВ и декларацию по УСН, доплатить налог, определить и оплатить пени, подать уточненку по УСН, а уже потом, чтобы избежать штрафов — уточненку по взносам.
Бухгалтерский аутсорсинг от «Эфикс-Груп» поможет снизить риски ошибок в учете. Занимайтесь стратегией, развивайте бизнес, а мы обеспечим безошибочный бухучет. Возьмем на себя восстановление бухгалтерского учета, сдачу отчетности, обработку первички, перспективное налоговое планирование и взаимодействие с налоговыми органами.
Бесплатный чек-лист «Налоговая реформа 2025»
Все, что вам нужно знать об изменениях на УСН
Заполните форму, вышлем чек-лист на ваш e-mail:
Реклама: ООО «Эфикс-Груп», ИНН: 7725824294, erid: LjN8KDqzg
Начать дискуссию