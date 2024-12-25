Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций

Решение, в котором указаны доначисленные суммы в связи с дроблением, вынесено по итогам налоговой проверки 2022–2024 годов и вступило в силу 12 июля 2024 года и позже.

Нужно консолидировать показатели по группе, применить корректные налоговые режимы, доплатить в бюджет суммы исходя из новых реалий, подать отчетность и т. п. Есть и другие способы: перевод всех участников группы на ОСНО, перевод в одно юрлицо, слияние несколько юрлиц в одно и т. п. — перечень не закрыт, возможны иные варианты отказа от применения схемы.

Вот один из примеров. Группа из двух компаний — ООО «Альфа» и ООО «Альфа-2» (обе на УСН), — получили в 2024 году совокупный доход 400 млн руб. Условия для применения спецрежима сохранены, в 2025 году обе компании станут плательщиками НДС (доход более 60 млн руб.). «Альфа» в 2025 году заработала 210 млн руб., то есть имеет право на ставку НДС 5%, но принимает решение применять 7%. Также и «Альфа-2», чей доход за тот же период — 180 млн руб., применяет ставку 7%. Группа имеет доход 390 млн руб. (210 млн руб. + 180 млн руб.), то есть компании уплачивают НДС как раз по такой ставке, которую применяло бы единое лицо. Экономии на НДС точно нет, и скорее всего, обвинений в дроблении не будет.

Другой пример. Группа бизнесов на УСН имеет суммарный доход менее 60 млн руб. в 2024 году, то есть с 2025 года им не нужно платить НДС, но они выставляют счета-фактуры и уплачивают налог НДС по 5% и потому не применяют вычеты. Экономии на НДС нет, следовательно, нет и признаков дробления.

Главное — не затягивать с отказом от дробления. Амнистия объявляется как бы авансом, поскольку проверять, отказались ли вы от дробления, будут уже потом. Пока заморожены решения по итогам ВНП за 2022–2024 годы, вступившие в силу 12 июля 2024 года в «дробленческой» части (ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Если налогоплательщик отказался от дробления до назначения ВНП периода 2025, 2026 годов, то для амнистии достаточно полностью или частично отказаться от дробления за 2025 и за 2026 годы. Тогда компанию или группу компаний освободят от «дробленческих» доначислений, пеней, штрафов, которые установлены проверками за 2022, 2023, 2024 годы.

Если ВНП в 2025–2026 годах уже назначена, для амнистии требуется отказаться от дробления не только за 2025, 2026 годы, но и 2024 год путем подачи уточненок и уплаты налогов. Но тогда можно будет амнистироваться лишь по 2022–2023 годам и только по доначислениям, а пени и штрафы придется уплатить. Впрочем, добровольный отказ от дробления может быть расценен как смягчающее обстоятельство.

Даже частичный отказ от дробления может помочь избавиться от сумм, которые могут оказаться существенными.

Например, по итогам ВНП ООО «Салют» за 2023 год подтверждено дробление в группе с двумя подконтрольными ООО. Сумма доначислений — 30 млн руб. Предположим, что показатели выручки за 2023 год таковы:

ООО «Салют» на ОСНО — 500 млн руб.;

ООО «Салют-2» на УСН — 150 млн руб.;

ООО «Салют-3» на УСН — 50 млн руб.

ВНП за 2025 год подтвердила частичный отказ от дробления. При этом выручка составила:

ООО «Салют» на ОСНО — 1 млрд руб.;

ООО «Салют-2» — отказ от дробления, с 2025 года работает на ОСНО — 100 млн руб.;

ООО «Салют-3» ликвидировано в 2025 году. В 2025 году зарегистрировано ООО «Салют-4», которое входит в группу. Его выручка — 110 млн руб.

Доля «дробленческой» выручки: за 2023 год — 28,57% ((150 + 50) : (500 + 150 + 50) х 100%), за 2025 год — 9,09% (110 : (1000 + 100 + 110) х 100%). Группа отказалась от дробления по итогам 2025 года примерно на 68,18% (100% – (9,09 : 28,57 х 100%)).

За 2023 год амнистируется 20,454 млн руб. (30 млн х 68,18%).