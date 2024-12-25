Налоговая амнистия при дроблении бизнеса: условия и варианты ситуаций

В чем суть
Бизнесмены — юрлица и ИП — которые применяли спецрежимы, чтобы экономить на налогах и в итоге не доплатили в бюджет в 2022–2024 годах, смогут добровольно отказаться от практики дробления и избавиться от доначислений, пеней, штрафов.
Что считается дроблением
Дробление — это когда единый бизнес-процесс искусственно разделен между экономическими субъектами, самостоятельными лишь формально, и работающими в том числе на спецрежимах. При этом на самом деле все члены группы контролируются одним выгодоприобретателем или их группой.
Условие о спецрежимах — важное, поскольку данная амнистия только для тех, кто дробился, задействовав спецрежимы.
Смысл дробления в том, что вся группа или часть ее сохраняет право на применение спецрежимов, недоплачивая налоги и получая необоснованную налоговую выгоду.
Как проявляется амнистия сейчас
Чтобы позволить воспользоваться преимуществами налоговой амнистии, все решения по итогам ВНП за 2022–2024 годы, которые вступили в силу 12 июля 2024 года и позднее, заморожены (ст. 6, 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Уведомления не направляются, это автоматическая приостановка (п. 9 приложения к письму ФНС от 18.10.24 № СД-4-2/11836@). В период этой заморозки не взыскиваются доначисления, пени, штрафы, они не отражаются на ЕНС. Налоговики не направляют материалы в Следственный комитет, даже если есть основания для возбуждения уголовного дела. Налогоплательщики получили возможность в добровольном порядке отказаться от применения схемы или начать ликвидацию.
По каким платежам можно амнистироваться
При определенных ситуациях можно освободиться от:
доначислений за период 2022–2024 годы, которые начислены именно в связи с дроблением;
сумм пеней на доначисления;
штрафов — за неуплату, неполную уплату налогов (по ст. 122 НК), грубое нарушение правил учета (ст. 120 НК), непредставление отчетности на ОСНО (по п. 1 ст. 119 НК — так как отчетность не была сдана из-за искусственного создания условий для применения спецрежимов).
Если бизнес не на 100% исполнил условия для запуска амнистии, освобождение можно получить только по доначислениям за 2022–2023 годы, а пени и штрафы придется уплатить.
На какие суммы амнистироваться нельзя
Амнистироваться можно лишь по суммам, которые начислены именно в связи с дроблением. Чтобы избавиться от других доначислений, следует выбирать другой путь — обжалование или поиски смягчающих обстоятельств.
Не получится амнистироваться по:
суммам, которые хотя и доначислены в связи с дроблением, но решение, зафиксировавшее нарушения, вступило в силу до 12.07.2024.
доначислениям, которые сделаны за 2021 год и ранее;
суммам, не связанным с дроблением, даже если они приходятся на «правильные» периоды 2022–2024 годов.
Нельзя списать следующие налоги:
НДФЛ и страховые взносы, которые доначислены в связи с тем, что выплачивались «серые», «черные» зарплаты, то есть имело место сокрытие, занижение;
на прибыль — у юрлиц на ОСНО;
на доход физических лиц — у ИП;
которые должны были быть уплачены в связи с применением спецрежимов, но этого не было сделано из-за сокрытия, занижения выручки, доходов.
Имеет значение и цель дробления. Не получится амнистироваться на платежи, которые хотя и связаны с применением схемы и начислены за 2022–2024 годы, но уплачены в иных целях.
Например, нельзя будет списать страховые взносы — если дробились, чтобы пользоваться пониженными тарифами для МСП. Аналогичным образом не избавиться от НДС — если дробление применялось в сфере общепита для получения освобождения от налога, от НДПИ — при дроблении для занижения себестоимости ископаемого и т. д.
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Как узнать, какие суммы связаны с дроблением
Во всех актах и решениях, врученных ИФНС после 12 июля 2024 года, закон обязывает описывать конкретные «дробленческие» нарушения и приводить расчет доначисленных в связи с дроблением налогов, пеней, штрафов (ч. 10 ст. 6, ч. 1 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Если четкого указания нет — такое может быть, если документ вручен до 12 июля 2024 года — это не мешает амнистироваться. Достаточно сделать запрос в ИФНС, чтобы уточнить этот момент.
Налоговая амнистия: два условия и четыре ситуации
Два условия для налоговой амнистии:
Решение, в котором указаны доначисленные суммы в связи с дроблением, вынесено по итогам налоговой проверки 2022–2024 годов и вступило в силу 12 июля 2024 года и позже.
Сложились ситуации, в связи с которыми не нужно уплачивать доначисления, штрафы, пени.
Таких ситуаций четыре.
1. Добровольный отказ от дробления
Нужно консолидировать показатели по группе, применить корректные налоговые режимы, доплатить в бюджет суммы исходя из новых реалий, подать отчетность и т. п. Есть и другие способы: перевод всех участников группы на ОСНО, перевод в одно юрлицо, слияние несколько юрлиц в одно и т. п. — перечень не закрыт, возможны иные варианты отказа от применения схемы.
Вот один из примеров. Группа из двух компаний — ООО «Альфа» и ООО «Альфа-2» (обе на УСН), — получили в 2024 году совокупный доход 400 млн руб. Условия для применения спецрежима сохранены, в 2025 году обе компании станут плательщиками НДС (доход более 60 млн руб.). «Альфа» в 2025 году заработала 210 млн руб., то есть имеет право на ставку НДС 5%, но принимает решение применять 7%. Также и «Альфа-2», чей доход за тот же период — 180 млн руб., применяет ставку 7%. Группа имеет доход 390 млн руб. (210 млн руб. + 180 млн руб.), то есть компании уплачивают НДС как раз по такой ставке, которую применяло бы единое лицо. Экономии на НДС точно нет, и скорее всего, обвинений в дроблении не будет.
Другой пример. Группа бизнесов на УСН имеет суммарный доход менее 60 млн руб. в 2024 году, то есть с 2025 года им не нужно платить НДС, но они выставляют счета-фактуры и уплачивают налог НДС по 5% и потому не применяют вычеты. Экономии на НДС нет, следовательно, нет и признаков дробления.
Главное — не затягивать с отказом от дробления. Амнистия объявляется как бы авансом, поскольку проверять, отказались ли вы от дробления, будут уже потом. Пока заморожены решения по итогам ВНП за 2022–2024 годы, вступившие в силу 12 июля 2024 года в «дробленческой» части (ч. 4 ст. 6, ч. 1 ст. 8 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
Если налогоплательщик отказался от дробления до назначения ВНП периода 2025, 2026 годов, то для амнистии достаточно полностью или частично отказаться от дробления за 2025 и за 2026 годы. Тогда компанию или группу компаний освободят от «дробленческих» доначислений, пеней, штрафов, которые установлены проверками за 2022, 2023, 2024 годы.
Если ВНП в 2025–2026 годах уже назначена, для амнистии требуется отказаться от дробления не только за 2025, 2026 годы, но и 2024 год путем подачи уточненок и уплаты налогов. Но тогда можно будет амнистироваться лишь по 2022–2023 годам и только по доначислениям, а пени и штрафы придется уплатить. Впрочем, добровольный отказ от дробления может быть расценен как смягчающее обстоятельство.
Даже частичный отказ от дробления может помочь избавиться от сумм, которые могут оказаться существенными.
Например, по итогам ВНП ООО «Салют» за 2023 год подтверждено дробление в группе с двумя подконтрольными ООО. Сумма доначислений — 30 млн руб. Предположим, что показатели выручки за 2023 год таковы:
ООО «Салют» на ОСНО — 500 млн руб.;
ООО «Салют-2» на УСН — 150 млн руб.;
ООО «Салют-3» на УСН — 50 млн руб.
ВНП за 2025 год подтвердила частичный отказ от дробления. При этом выручка составила:
ООО «Салют» на ОСНО — 1 млрд руб.;
ООО «Салют-2» — отказ от дробления, с 2025 года работает на ОСНО — 100 млн руб.;
ООО «Салют-3» ликвидировано в 2025 году. В 2025 году зарегистрировано ООО «Салют-4», которое входит в группу. Его выручка — 110 млн руб.
Доля «дробленческой» выручки: за 2023 год — 28,57% ((150 + 50) : (500 + 150 + 50) х 100%), за 2025 год — 9,09% (110 : (1000 + 100 + 110) х 100%). Группа отказалась от дробления по итогам 2025 года примерно на 68,18% (100% – (9,09 : 28,57 х 100%)).
За 2023 год амнистируется 20,454 млн руб. (30 млн х 68,18%).
2. ВНП в 2025–2026 годах не выявили признаков дробления
Если налоговики убедятся, что дробление в эти периоды не применялось, то амнистируются «дробленческие» налоговые доначисления, пени, штрафы, установленные ВНП за 2022–2024 годы.
3. ВНП за 2025–2026 годы вообще не назначались
Поскольку назначению ВНП всегда предшествует анализ, можно считать, что налоговики сочли подтвержденным добровольный отказ от дробления.
4. Организация находится в процессе ликвидации
В отношении нее принято решение о скором исключении из ЕГРЮЛ, открыто конкурсное производство. Как только соответствующая запись появится в Реестре — прекращается обязанность по уплате доначислений, пеней, штрафов в связи с дроблением, которые установлены ВНП за 2022–2024 годы.
Прекращение бизнеса в данном случае приравнено к отказу от дробления. Но если налоговики установят, что место ликвидированного члена группы занял другой, то прекращенная было обязанность восстановится, то есть доначисления, пени, штрафы по итогам ВНП за 2022–2024 годы придется уплатить.
Если группа продолжает применять дробление, то обязанность уплаты возлагается на ее участников (ч. 13 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Если группа работает без признаков дробления, то оснований для возложения на нее обязанностей другого налогоплательщика нет.
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