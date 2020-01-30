Какой будет профессия бухгалтера через 5 лет? Как на нее повлияют новые технологии?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, мы взяли интервью у основателя и руководителя Entera - Дмитрия Аржевского.

Расскажи, как тебе пришла идея создать сервис для автоматизации ввода первичной документации?

Entera - уже третий мой бизнес. У меня есть строительная компания “Авентин” и портал для поставщиков строительных материалов “Закупай”.

В первых двух компаниях была острая проблема с первичной документацией. В строительном бизнесе с этим просто беда - поставщики присылают документы с сотнями и даже тысячами наименований.

Вручную все это заносить очень тяжело, а ЭДО используют буквально единицы. В общем, надо было решать проблему.

Существующие решения нас не устроили из-за большого количества ошибок, пришлось разрабатывать свое.

А когда поняли, что решение получилась удобным и точным - решили выпустить его на рынок.

Когда пришло понимание, что сервис действительно нужен рынку?

Когда первые пользователи стали оплачивать сервис повторно.

Люди начали звонить и говорить, что хотят продолжать, что без Entera теперь как без рук. Такие отзывы, конечно, были как бальзам на душу. :)

Расскажи, как удалось всего за год достичь подобного результата?

Нам удалось сразу сделать простой, понятный и удобный продукт. Бухгалтер может вообще без нашей помощи начать его использовать, что для подобных решений большая редкость.

Также Entera подходит большинству компаний по внутренней логике процессов.

И конечно, качество распознавания - оно выше, чем у остальных решений на рынке.

Какие планы на будущее, на развитие сервиса?

Будем дальше масштабировать основной сервис - пока его используют всего несколько тысяч компаний. Впрочем, результат для одного года отличный.

Мы постоянно добавляем все новые функции и улучшаем старые. Например, один из клиентов просит добавить вот такой процесс. Мы смотрим, будет ли эта “фишка” полезна для большого количества компаний, и если ответ положительный - берем в разработку, бесплатно для клиента-инициатора.

Также планируем больше интегрироваться в экосистему ЭДО.

А еще есть идеи про смежные сервисы - например, сейчас тестируем решение для согласования счетов. Хотим облегчить работу не только для бухгалтеров, но и для всех остальных участников процесса: руководителя, сотрудников, которые выставляют счета на оплату и т.д.

Каким ты видишь будущее профессии бухгалтера через 5 лет?

Ну, принципиально скорее всего мало что поменяется. Один из ключевых моментов в работе бухгалтера - это вовремя реагировать на изменения в законодательстве и нормах учета.

Изменений вряд ли станет меньше, все-таки мы живем в эпоху все ускоряющихся процессов.

А вот с технологической стороны работать станет проще - в том числе благодаря таким сервисам, как Entera.

По некоторым признакам похоже, что в ближайшие годы наконец сделают общее решение для ЭДО, единое для всего рынка.

Очень этого ждем - давно пора!