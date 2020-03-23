Как бухгалтеру удаленно вводить бумажную первичку?

Сейчас многие бухгалтеры переходят на удаленную работу.

Также есть те, кто работает в офисе, но в целях безопасности (из-за карантина) не хочет контактировать с поступающей первичной документацией и входящими счетами.

Сервис entera.pro может быть очень полезен в обоих случаях.

При переходите на удаленную работу вам нужно решить 2 вопроса:

Получить удаленный доступ к 1С (или другой системе учета). Наладить удаленный ввод первички и счетов.

Если вы используете облачный вариант 1С, то проблем с удаленным доступом не будет. В случае, если 1С расположен на офисном сервере, можно использовать программы для удаленного доступа к офисному компьютеру.

А вот с вводом первички все несколько сложнее.

Первым делом нужно попросить всех контрагентов временно присылать первичку и счета в электронном виде (сканы). Бумажные оригиналы можно получить и позже.

Вводить сканированную первичку можно несколькими способами:

Открыть скан и 1С в разных окнах и перепечатывать, переключаясь между окнами. Будет удобнее, если есть два монитора. Менее удобно размещать в соседних окнах на одном экране. Недостатками данного способа можно назвать маленькую скорость и большую вероятность ошибок. Для тех, у кого есть под рукой принтер, можно распечатать полученные сканы и вводить по-старинке - с бумаги. Это значительно снизит количество ошибок, немного повысит скорость, но повлечет за собой повышенный расход бумаги и чернил для принтера. Воспользоваться сервисом для автоматического ввода первички, таким как Entera. Для ввода первички или счетов на оплату, просто необходимо загрузить их сканы в сервис, и после распознавания документов завести их в свою 1С с помощью простого и удобного модуля.

С помощью сайта entera.pro удаленно загрузить сканы на распознавание сможет любой сотрудник или даже ваш клиент. Вы просто создаете для него отдельный аккаунт с доступом только к его документам. Он загружает свои сканы, а вам остается только завести распознанные данные в 1С. Все, что нужно сделать - это один раз установить и настроить сервис.

Попробуйте сервис бесплатно - в этом вам с удовольствием поможет наша служба заботы о клиентах.

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