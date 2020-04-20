Создание авансовых отчетов в 1С из кассовых чеков с помощью Entera

Мы знаем как много времени у Вас уходит на оформление авансовых отчетов в 1С. Кассовые чеки за частую представляют собой мятые бумажки, прошедшие по карманам, каждый продавец печатает чеки в своем формате и попробуй разберись где найти на чеке всю нужную информацию, глаза сломаешь.

С 2003 года на кассовых чеках печатаются QR-коды, а с 3 июля 2018 года QR-код стал обязательным реквизитом для каждого кассового чека.

QR-код, это графический код в виде квадрата, содержащий основную информацию о чеке, такой же как на картинке ниже.

Он содержит только базовую информацию о кассовом чеке: его дату, общую сумму и специальные коды, вся остальная информация хранится на серверах операторов фискальных документов (ОФД).

Entera умеет извлекать необходимую информацию с помощью встроенного сканера QR-кодов и получать полную информацию о чеке и приобретенных товарах в ОФД, а затем на ее основании создавать авансовый отчет в 1С.

QR код легко сканируется с помощью камеры вашего смартфона в мобильной версии нашего сайта entera.pro.

Entera поддерживает любые современные смартфоны на платформах android, iphone, windows, единственное условие - наличие встроенной фотокамеры.

Отправлять чеки на распознавание может абсолютно любой сотрудник вашей организации, например прямо из магазина сразу после покупки. Для этого достаточно создать дополнительный аккаунт и назначить права доступа.

Весь процесс разделен на два простых этапа:

1. Сканирование QR-кодов кассового чека с помощью смартфона.

Не нужно устанавливать никаких приложении, просто переходите со смартфона на мобильную версию нашего сайта и сканируете чеки.

Посмотрите короткий видеоролик в котором демонстрируется весь процесс сканирования и распознавания чеков.

2. Создание авансового отчета в 1С на основании распознанных данных кассового чека.

Производится прямо в программе 1С с помощью нашей дополнительной обработки, она становится доступной для скачивания сразу после регистрации в личном кабинете пользователя, в разделе "Подключение к 1С".

Обработка позволяет:

быстро создавать авансовые отчеты в 1С отдельно для каждого чека;

отмечать сразу несколько чеков и создавать в 1С общий авансовый отчет;

автоматически создавать в 1С номенклатуру для товаров из чека;

сопоставлять товары из чека с уже существующей в 1С номенклатурой;

автоматически проставлять счета учета и другие реквизиты в созданном отчете;

Подробная инструкция по созданию чеков доступна на нашем сайте.

Многие наши пользователи уже давно оценили удобство создания авансовых отчетов в 1С с помощью Entera, но мы не стали останавливаться на достигнутом и более полугода собирали отзывы наиболее активных и опытных пользователей, проанализировав их сделали несколько улучшений:

Значительно расширили диапазон дат распознаваемых чеков, теперь отлично распознаются даже чеки от 2018 и 2019 годов. Увеличили процент распознаваемых чеков до 95%, распознаются чеки от всех ОФД. Оптимизировали возможность создания общего авансового отчета из нескольких чеков. Добавили возможность выбора папки личного кабинета для загрузки чеков.

Если Вы еще не пользуетесь этой функцией - обязательно попробуйте, она значительно облегчит Вашу работу. Если Вы уже являетесь нашим клиентом, то и для Вас найдется что-то новенькое, мы постоянно улучшаем функционал Entera.

Подробная инструкция по использованию доступна ссылке.

Если Вам понадобится помощь, свяжитесь со службой заботы о клиентах Entera по бесплатному телефону 8-800-707-24-75 или через email help@entera.pro.