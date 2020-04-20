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Entera

Создание авансовых отчетов в 1С из кассовых чеков с помощью Entera

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Мы знаем как много времени у Вас уходит на оформление авансовых отчетов в 1С. Кассовые чеки за частую представляют собой мятые бумажки, прошедшие по карманам, каждый продавец печатает чеки в своем формате и попробуй разберись где найти на чеке всю нужную информацию, глаза сломаешь.

С 2003 года на кассовых чеках печатаются QR-коды, а с 3 июля 2018 года QR-код стал обязательным реквизитом для каждого кассового чека.

QR-код, это графический код в виде квадрата, содержащий основную информацию о чеке, такой же как на картинке ниже. 

Он содержит только базовую информацию о кассовом чеке: его дату, общую сумму и специальные коды, вся остальная информация хранится на серверах операторов фискальных документов (ОФД).

Entera умеет извлекать необходимую информацию с помощью встроенного сканера QR-кодов и получать полную информацию о чеке и приобретенных товарах в ОФД, а затем на ее основании создавать авансовый отчет в 1С.

QR код легко сканируется с помощью камеры вашего смартфона в мобильной версии нашего сайта entera.pro

Entera поддерживает любые современные смартфоны на платформах android, iphone, windows, единственное условие - наличие встроенной фотокамеры.

Отправлять чеки на распознавание может абсолютно любой сотрудник вашей организации, например прямо из магазина сразу после покупки. Для этого достаточно создать дополнительный аккаунт и назначить права доступа.

Весь процесс разделен на два простых этапа:

1. Сканирование QR-кодов кассового чека с помощью смартфона.

Не нужно устанавливать никаких приложении, просто переходите со смартфона на мобильную версию нашего сайта и сканируете чеки.

Посмотрите короткий видеоролик в котором демонстрируется весь процесс сканирования и распознавания чеков.

2. Создание авансового отчета в 1С на основании распознанных данных кассового чека.

Производится прямо в программе 1С с помощью нашей дополнительной обработки, она становится доступной для скачивания сразу после регистрации в личном кабинете пользователя, в разделе "Подключение к 1С".

Обработка позволяет:

  • быстро создавать авансовые отчеты в 1С отдельно для каждого чека;
  • отмечать сразу несколько чеков и создавать в 1С общий авансовый отчет;
  • автоматически создавать в 1С номенклатуру для товаров из чека;
  • сопоставлять товары из чека с уже существующей в 1С номенклатурой;
  • автоматически проставлять счета учета и другие реквизиты в созданном отчете;

Подробная инструкция по созданию чеков доступна на нашем сайте.

Многие наши пользователи уже давно оценили удобство создания авансовых отчетов в 1С с помощью Entera, но мы не стали останавливаться на достигнутом и более полугода собирали отзывы наиболее активных и опытных пользователей, проанализировав их сделали несколько улучшений:

  1. Значительно расширили диапазон дат распознаваемых чеков, теперь отлично распознаются даже чеки от 2018 и 2019 годов.
  2. Увеличили процент распознаваемых чеков до 95%, распознаются чеки от всех ОФД.
  3. Оптимизировали возможность создания общего авансового отчета из нескольких чеков.
  4. Добавили возможность выбора папки личного кабинета для загрузки чеков.

Если Вы еще не пользуетесь этой функцией - обязательно попробуйте, она значительно облегчит Вашу работу. Если Вы уже являетесь нашим клиентом, то и для Вас найдется что-то новенькое, мы постоянно улучшаем функционал Entera.

Подробная инструкция по использованию доступна ссылке.

Если Вам понадобится помощь, свяжитесь со службой заботы о клиентах Entera по бесплатному телефону 8-800-707-24-75 или через email help@entera.pro.

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