Бухгалтерия с нуля: как стать бухгалтером

Для многих новичков бухгалтерия может показаться чем-то сложным и непонятным. Они слышали о балансе, который должен сходиться, об отчетности и о первичных документах.

Для многих новичков бухгалтерия может показаться чем-то сложным и непонятным. Они слышали о балансе, который должен сходиться, об отчетности и о первичных документах. Но что на самом деле представляет собой профессия бухгалтера и можно ли стать им, не имея профессионального образования?

Давайте рассмотрим эту тему более подробно.

Ешьте слона по частям

Вы когда-нибудь слышали о технике постановки целей под названием «кайдзен»? Эта практика очень популярна в Японии. Суть этой системы заключается в простой процедуре — это постепенный и последовательный процесс разбиения любой цели на маленькие, легко достижимые части. Это и есть тот самый принцип «съесть слона по частям».

Делите задачу на маленькие части

Перед тем как начать осваивать профессию бухгалтера, нужно вспомнить, что достижение цели не требует стремительного движения — можно идти маленькими, последовательными шагами.

Да, потребуется больше времени для достижения результата, но он точно будет. Иными словами, не обязательно поступать в университет и учиться пять лет, чтобы начать работать. Чтобы строить карьеру — да, но начать осваивать профессию можно, закончив дистанционные курсы.

Шаг 1. Знакомство с главными помощниками бухгалтера

Если вы хотите стать бухгалтером, то существуют возможности пройти обучение дистанционно и получить диплом, так как большинство работодателей требуют официального подтверждения ваших знаний, например, в виде сертификата.

Однако, чтобы быть востребованным на рынке труда, рекомендуется освоить программы и информационные базы, с которыми чаще всего работает бухгалтер.

Лучше всего получить официальный сертификат, который выдается самим разработчиком — компанией 1С . Это позволит вам демонстрировать свои навыки и знания в этой области. Важно уточнить, что не все выбирают учетную систему 1С, помимо данной программы есть Мое дело, Контур.Эльба, Инфо-предприятие и другие;

Консультант.Плюс и Гарант.ру — справочные системы по законодательству;

Клерк, Бухгалтерия.ру и Бухонлайн — новости и полезные статьи на тему бухгалтерии;

Диадок и СБИС — системы для обмена электронными документами;

Энтера — мультисервис для автоматической загрузки первичной документации в 1С;

Прозрачный бизнес и Тинькофф — сервисы для проверки контрагентов.

Шаг 2. С чего начать обучение

Прежде чем приступать к изучению профессии бухгалтера, следует определить, какие знания необходимы для работы в этой области. В соответствии с нормами, установленными в России, обязательными знаниями для бухгалтера являются:

положения по бухгалтерскому учету,

положения по ведению бухгалтерского учета в России,

планы бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации.

Ориентировочно все эти знания можно получить за месяц. Однако профессиональное мастерство бухгалтера формируется на практике.

Шаг 3. На что обратить внимание начинающему бухгалтеру в первую очередь

Отчетность является важной частью бухгалтерии . Отчетность состоит из различных финансовых отчетов, таких как бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и другие. Они предоставляют информацию о финансовых результатах и состоянии предприятия за определенный период времени.

Соблюдение сроков сдачи отчетности является одним из ключевых принципов работы бухгалтера. Точность и ответственность имеют решающее значение в этом вопросе. Бухгалтер должен быть осведомлен о сроках предоставления отчетов и соблюдать их, чтобы избежать штрафов.

Первичка. Бухгалтер составляет проводки на основе первичных документов (актов, накладных, договоров, счетов-фактур), которые подтверждают совершение операции и должны быть оформлены в соответствии со всеми правилами. Именно с бухгалтера налоговая инспекция и руководство компании спрашивают за все ошибки, допущенные в первичных документах.

ШАГ 4. Где учиться: курсы бухгалтера для начинающих

Выбирая курсы бухгалтеров, следует учесть важные моменты:

отзывы учеников

качество обучающего контента в видеоуроках;

стоимость обучения и различные рассрочки.

Итак, вот основные обучающие курсы для бухгалтеров, основанные на рейтинге самих выпускников, список рекомендаций может дополняться:

Нетология. «Бухгалтер. Первые шаги в профессии» . Это бесплатный курс, но на платформе есть множество платных программ, можно изучить ассортимент, если понравится бесплатный. Курс включает в себя три основных раздела: бухгалтерский учет, кадровое делопроизводство и налогообложение. Он обеспечивает базовую подготовки специалиста в области бухгалтерии;

Skillbox. «Профессия бухгалтер» . На курсе новичок освоит все основные навыки бухгалтера. Первые три модуля бесплатные;

Контур.Школа. «Бухгалтерский учет для начинающих. Что нужно знать, чтобы стать бухгалтером» . Курс бесплатный, но есть платные расширенные программы. Здесь вас научат основным навыкам профессии и выдадут электронный сертификат;

Eduson Academy. «Профессия Бухгалтер» . На курсе вы отработаете навыки бухгалтерского учета на практике и обретете уверенность в работе. Онлайн-университет выдает официальный диплом и удостоверение о повышении квалификации;

МИПО «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» . Данный курс института МИПО подготовлены ведущими практиками, а выданные документы вносятся в Федеральный реестр ФИС-ФРДО и котируются по всему миру;

Онлайн школа «Стань главбухом» . На YouTube-канале школы выложены обучающие ролики для новичков;

Энтера . На YouTube-канале сервиса выложены вебинары для бухгалтеров, информация зачастую уникальная и подходит для новичков.

Пройти самостоятельное обучение на бухгалтера можно с помощью видеолекций на YouTube от центра «Специалист» МГТУ им. Баумана.

Шаг 5. Быть готовым к изменениям, которые ждут бухгалтеров в будущем

Искусственный интеллект пока не способен заменить специалистов по налоговой и бухгалтерской документации. Здесь требуется принимать серьезные и стратегические решения, влияющие на весь бизнес. Но победит и будет востребованным тот специалист, который освоит новые технологии и начнет их внедрять в свою работу.

Например, мультисервис Энтера поможет начинающему бухгалтеру сократить время на ручной ввод первичной документации, а главное - поможет избежать ошибок, а значит оградит организацию от ненужных штрафов.

Расширяйте горизонты знаний и не бойтесь делегировать специальным сервисам рутинную работу. Потому что востребованы те бухгалтеры, которые способны адаптироваться к изменениям.

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