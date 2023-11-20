Логотип Entera
Entera
Карьера бухгалтера

Бухгалтерия с нуля: как стать бухгалтером

Для многих новичков бухгалтерия может показаться чем-то сложным и непонятным. Они слышали о балансе, который должен сходиться, об отчетности и о первичных документах.
57
Бухгалтерия с нуля: как стать бухгалтером
Иллюстрация: freepik/freepik

Для многих новичков бухгалтерия может показаться чем-то сложным и непонятным. Они слышали о балансе, который должен сходиться, об отчетности и о первичных документах. Но что на самом деле представляет собой профессия бухгалтера и можно ли стать им, не имея профессионального образования?

Давайте рассмотрим эту тему более подробно.

Ешьте слона по частям

Вы когда-нибудь слышали о технике постановки целей под названием «кайдзен»? Эта практика очень популярна в Японии. Суть этой системы заключается в простой процедуре — это постепенный и последовательный процесс разбиения любой цели на маленькие, легко достижимые части. Это и есть тот самый принцип «съесть слона по частям».

Делите задачу на маленькие части

Перед тем как начать осваивать профессию бухгалтера, нужно вспомнить, что достижение цели не требует стремительного движения — можно идти маленькими, последовательными шагами.

Да, потребуется больше времени для достижения результата, но он точно будет. Иными словами, не обязательно поступать в университет и учиться пять лет, чтобы начать работать. Чтобы строить карьеру — да, но начать осваивать профессию можно, закончив дистанционные курсы.

Шаг 1. Знакомство с главными помощниками бухгалтера

Если вы хотите стать бухгалтером, то существуют возможности пройти обучение дистанционно и получить диплом, так как большинство работодателей требуют официального подтверждения ваших знаний, например, в виде сертификата.

Однако, чтобы быть востребованным на рынке труда, рекомендуется освоить программы и информационные базы, с которыми чаще всего работает бухгалтер.

  • Лучше всего получить официальный сертификат, который выдается самим разработчиком — компанией 1С. Это позволит вам демонстрировать свои навыки и знания в этой области. Важно уточнить, что не все выбирают учетную систему 1С, помимо данной программы есть Мое дело, Контур.Эльба, Инфо-предприятие и другие;

  • Консультант.Плюс и Гарант.ру — справочные системы по законодательству;

  • Клерк, Бухгалтерия.ру и Бухонлайн — новости и полезные статьи на тему бухгалтерии;

  • Диадок и СБИС — системы для обмена электронными документами;

  • Энтера — мультисервис для автоматической загрузки первичной документации в 1С;

  • Прозрачный бизнес и Тинькофф — сервисы для проверки контрагентов.

Шаг 2. С чего начать обучение

Прежде чем приступать к изучению профессии бухгалтера, следует определить, какие знания необходимы для работы в этой области. В соответствии с нормами, установленными в России, обязательными знаниями для бухгалтера являются:

  • положения по бухгалтерскому учету,

  • положения по ведению бухгалтерского учета в России,

  • планы бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации.

Ориентировочно все эти знания можно получить за месяц. Однако профессиональное мастерство бухгалтера формируется на практике.

Шаг 3. На что обратить внимание начинающему бухгалтеру в первую очередь

  • Отчетность является важной частью бухгалтерии. Отчетность состоит из различных финансовых отчетов, таких как бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и другие. Они предоставляют информацию о финансовых результатах и состоянии предприятия за определенный период времени.

  • Соблюдение сроков сдачи отчетности является одним из ключевых принципов работы бухгалтера. Точность и ответственность имеют решающее значение в этом вопросе. Бухгалтер должен быть осведомлен о сроках предоставления отчетов и соблюдать их, чтобы избежать штрафов.

  • Первичка. Бухгалтер составляет проводки на основе первичных документов (актов, накладных, договоров, счетов-фактур), которые подтверждают совершение операции и должны быть оформлены в соответствии со всеми правилами. Именно с бухгалтера налоговая инспекция и руководство компании спрашивают за все ошибки, допущенные в первичных документах.

ШАГ 4. Где учиться: курсы бухгалтера для начинающих

Выбирая курсы бухгалтеров, следует учесть важные моменты:

  • отзывы учеников

  • качество обучающего контента в видеоуроках;

  • стоимость обучения и различные рассрочки.

Итак, вот основные обучающие курсы для бухгалтеров, основанные на рейтинге самих выпускников, список рекомендаций может дополняться:

  • Нетология. «Бухгалтер. Первые шаги в профессии». Это бесплатный курс, но на платформе есть множество платных программ, можно изучить ассортимент, если понравится бесплатный. Курс включает в себя три основных раздела: бухгалтерский учет, кадровое делопроизводство и налогообложение. Он обеспечивает базовую подготовки специалиста в области бухгалтерии;

  • Skillbox. «Профессия бухгалтер». На курсе новичок освоит все основные навыки бухгалтера. Первые три модуля бесплатные;

  • Контур.Школа. «Бухгалтерский учет для начинающих. Что нужно знать, чтобы стать бухгалтером». Курс бесплатный, но есть платные расширенные программы. Здесь вас научат основным навыкам профессии и выдадут электронный сертификат;

  • Eduson Academy. «Профессия Бухгалтер». На курсе вы отработаете навыки бухгалтерского учета на практике и обретете уверенность в работе. Онлайн-университет выдает официальный диплом и удостоверение о повышении квалификации;

  • МИПО «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Данный курс института МИПО подготовлены ведущими практиками, а выданные документы вносятся в Федеральный реестр ФИС-ФРДО и котируются по всему миру;

  • Онлайн школа «Стань главбухом». На YouTube-канале школы выложены обучающие ролики для новичков;

  • Энтера. На YouTube-канале сервиса выложены вебинары для бухгалтеров, информация зачастую уникальная и подходит для новичков.

  • Пройти самостоятельное обучение на бухгалтера можно с помощью видеолекций на YouTube от центра «Специалист» МГТУ им. Баумана.

Шаг 5. Быть готовым к изменениям, которые ждут бухгалтеров в будущем

Искусственный интеллект пока не способен заменить специалистов по налоговой и бухгалтерской документации. Здесь требуется принимать серьезные и стратегические решения, влияющие на весь бизнес. Но победит и будет востребованным тот специалист, который освоит новые технологии и начнет их внедрять в свою работу.

Например, мультисервис Энтера поможет начинающему бухгалтеру сократить время на ручной ввод первичной документации, а главное - поможет избежать ошибок, а значит оградит организацию от ненужных штрафов.

Расширяйте горизонты знаний и не бойтесь делегировать специальным сервисам рутинную работу. Потому что востребованы те бухгалтеры, которые способны адаптироваться к изменениям.

Реклама: ООО"Энтера", ИНН 7801649294, erid: LjN8JxH87

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    НДФЛ

    НДФЛ будет перечисляться в бюджет дважды в месяц

    С 2024 года налоговые агенты по НДФЛ будут уведомлять ФНС о начисленном налоге два раза в месяц: не позднее 25 числа и не позднее 3 числа.

    41
    ФСБУ Основные средства

    Минфин: если игнорировать нормы ФСБУ 6/2020, в бухотчетности будут недостоверные данные

    Действующие нормы ФСБУ по основным средствам позволяют отражать в бухотчетности реальное положение дел в компании, заявляет Минфин, отвергая предложение по изменению этого стандарта.

    41

    Записи вебинаров

    739
    Новые видео от экспертов каждый день

    Как в «1С:Бухгалтерии 8» сделать экспресс-проверку по уведомлениям об исчисленных налогах

    В 1С можно проверить, созданы ли уведомления об исчисленных суммах налогов по срокам сдачи и совпадают ли суммы в уведомлениях с тем, что рассчитано в программе.

    30
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Право

    Особенности получения ВНЖ в Сербии в 2024 году: открытие ИП и ДОО и последние изменения в законодательстве

    Давайте рассмотрим, какие изменения ждут иностранцев и как открыть индивидуальное предпринимательство (ИП) и общество с ограниченной ответственностью (ДОО) в этой стране.

    14

    Онлайн-курсы

    49
    Опытом делятся эксперты-практики, без воды
    Дробление бизнеса

    Дробление бизнеса: актуальные вопросы в правоприменительной практике

    Разделение компании на несколько отдельных может происходить по разным причинам, но главное, чтобы единственной целью этого не был уход от налогов. С подобными схемами дробления активно борются налоговые органы, которые стараются выявлять нарушителей и начислять им неуплаченные налоги.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    702
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    НДС

    Изменения по НДС, которые вступят в силу с 1 января 2024 года

    Какие изменения по НДС ожидают нас в 2024 году? Станет больше товаров, облагаемых по ставке 10 процентов. Для использования нулевой ставки НДС в общепите необходимо будет выполнять новое условие о зарплате. Изменится в лучшую сторону порядок применения нулевой ставки НДС при экспорте. Обо всем этом читайте в статье.

    Изменения по НДС, которые вступят в силу с 1 января 2024 года
    30

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как вы относитесь к ошибочному указанию НДС в платежном поручении?

    Коллеги, добрый день. Как вы относитесь к ошибочному указанию НДС в платежном поручении? Например, вы на УСН, а платежка пришла с выделенным НДС. Все, стоп-игра?

    1
    15
    Логотип Лариса Магафурова
    Лариса Магафурова
    Бухгалтерский аутсорсинг

    Как аутсорсеру подготовиться к 2024 году

    Расскажу сегодня о том, что учесть бухгалтеру на аутсорсинге, чтобы быть готовым ко всем законодательным требованиям и изменениям и что нужно успеть сделать до конца года.

    Как аутсорсеру подготовиться к 2024 году
    30

    Календарь вебинаров

    29
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Право

    Родительские права насильника. История из практики

    Ранее судимый Ринат сел в тюрьму за изнасилование. Эту мерзость он совершил с несовершеннолетней сестрой своей супруги. Супругу звали Светлана. В этом браке у него уже был сын Эльдар. Не знаю, что сказал Свете Ринат, но она простила его и стала ждать из зоны.

    Родительские права насильника. История из практики
    18
    Логотип Андрей Илларионов
    Андрей Илларионов
    Ведение бизнеса

    Аргументы в пользу использования управляющей компании

    Приведена аргументация по управлению УК для снижения налоговых рисков.

    13
    УСН

    Компания на УСН включает в расходы взносы на текущий ремонт в МКД

    Если у компании есть нежилое помещение в многоквартирном доме, она должна платить коммуналку, в том числе – взносы на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД. Эти взносы можно брать в расходы.

    37
    Логотип Астрал
    Астрал
    Воинский учет

    Важные изменения в воинском учете. Можно ли подписывать документы воинского учета в электронном виде

    В этом году меняются некоторые правила ведения воинского учета (ВУ), а с октября 2023 года действуют поправки в КоАП, согласно которым штрафы за нарушения в этой сфере многократно возросли. Разберем основные нововведения в правилах ВУ.

    Важные изменения в воинском учете. Можно ли подписывать документы воинского учета в электронном виде
    47

    Разборы законов

    1 044
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип molyanov
    molyanov
    Маркетинг

    Как быть автором, с которым хотят работать

    Кажется, что автору и редактору важно уметь круто писать, и тогда карьера сложится, будет много интересных проектов и денег. Но тексты — это еще не все. Умение погрузиться в проект, задуматься о читателе, сделать работу комфортной — эти качества тоже очень важны.

    Как быть автором, с которым хотят работать
    22
    Логотип Entera
    Entera
    Карьера бухгалтера

    Бухгалтерия с нуля: как стать бухгалтером

    Для многих новичков бухгалтерия может показаться чем-то сложным и непонятным. Они слышали о балансе, который должен сходиться, об отчетности и о первичных документах.

    Бухгалтерия с нуля: как стать бухгалтером
    57

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Зарплата

    Автомобиль опять становится роскошью

    Разница между стоимостью автомобиля и финансовой возможностью граждан его приобрести становится критической, несмотря на рост зарплат.

    145
    Налоги, взносы, пошлины

    С маркетплейсов не будут брать сбор в пользу «Почты России»

    Инициативу о введении в России инфраструктурного сбора с маркетплейсов не одобрил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его мнению, сбор был бы переложен на покупателей.

    81

    Курсы повышения
    квалификации

    20     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Налог на прибыль

    Налог на прибыль 2023: что нужно знать бухгалтеру при подготовке годовой отчетности

    Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ внес изменения в порядок начисления и уплаты налога на прибыль организаций, которые будут учитываться в отчетах за 2023 год. Разбираемся, на какие основные изменения в НК необходимо обратить пристальное внимание бухгалтерам и тем, кто сдает налоговую отчетность.

    Налог на прибыль 2023: что нужно знать бухгалтеру при подготовке годовой отчетности
    1
    125
    Отпуска

    Как в приказе на отпуск (форма Т-6) надо указывать рабочий год сотрудника

    Приказ на отпуск по форме Т-6 одновременно может служить извещением о предстоящем отпуске.

    114

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Акцизы

    В 2024 году вырастут акцизы на табак и алкоголь

    Акциз на вино вырастет с 36 до 108 рублей за литр, а на сигареты и папиросы увеличится с 2 731 до 2 813 рублей за 1 тысячу штук.

    2
    100
    Индексация пенсий

    Досрочная пенсия в 2024 году вырастет на 1000 рублей

    Размер досрочной пенсии в 2024 году вырастет почти до 19 596 руб. Это на 20% ниже страховых выплат по старости.

    1
    128

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить