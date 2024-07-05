Сроки хранения бухгалтерских документов: памятка для бизнеса

Чтобы избежать неприятностей, сохраните Памятку со сроками хранения и сверяйтесь с ней перед каждой «генеральной уборкой» в отделе.
Что говорит закон: общая информация о сроках
В вопросах хранения бухгалтерских, а также налоговых и кадровых документов в компании руководствуйтесь требованиями приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, закона «О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также п. 23-27 ФСБУ 27/2021.
Бухгалтерские документы делятся на две категории:
Временного хранения — их нужно оставить нетронутыми в течение 1, 3, 5, 6, 15, 45, 50 или 75 лет.
Постоянного хранения — не менее 10 лет на предприятии, с последующей сдачей документов в архив.
Если законодатель размыто пишет о 50/75 годах, это означает следующее:
для документов, созданных до 1 января 2003 года, действует правило – 75 лет,
бумаги, которые появились уже позже, можно ликвидировать через 50 лет.
Важный момент: срок хранения всегда отсчитывается с 1 января следующего года после завершения делопроизводства. Например, по журналам, реестрам, книгам учета срок стартует с 1 января года, следующего за годом, в котором их перестали вести. Если приказ о применении дисциплинарного взыскания работнику вынесли в июле 2024 года, то первый год хранения документа начнет течь — с 1 января 2025 года.
Памятка для бухгалтера: сколько хранить документы до уничтожения
Расскажем про основные категории бумаг, с которыми взаимодействует отдел бухгалтерии.
1. Банк и касса
№ п/п
Наименование
Срок хранения
Ссылка на нормативный акт
Документы на открытие, закрытие, переоформление расчетных счетов
5 лет
п. 257–258 перечня, утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236
2.
Кредитные и заемные договоры, а также документы о предоставлении денежных средств
5 лет после исполнения обязательств или 10 лет при залоге имущества
п. 261 перечня, утв. приказом
Росархива от 20.12.2019 № 236
3.
Кассовые чеки (для покупателей)
5 лет после завершения отчетного года
ч.1 ст. 29 закона о бухучете
4.
Книга кассира-операциониста, документы, подтверждающие расчеты с покупателем
5 лет после отчетного года
ч.1 ст. 29 закона о бухучете
2. Налоги
Пределы хранения документации для целей налогового учета установлены в разделе 4.3 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, а также частично — в постановлении Правительства № 1137 от 26.12. 2011 и в Налоговом кодексе.
№ п/п
Наименование
Срок хранения
Ссылка на нормативный акт
1.
Счета-фактуры
5 лет
п. 317 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236
2.
Книги покупок (продаж) и дополнительные листы к ним
4 года с даты последней записи
приложения 4 и 5 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137
3.
Декларации (расчеты) по всем видам налогов
5 лет
п. 310 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236
4.
КУДиР организаций и ИП на упрощенке
5 лет
п. 318 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236
5.
Налоговые регистры
5 лет после снятия задолженности либо 50/75 лет, если нет лицевых счетов и ведомостей начисления зарплаты
п. 303, 311 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236
6.
Документы об освобождении от уплаты налогов, а также о предоставлении льгот, отсрочек или отказе в них
5 лет
п. 304 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236
7.
Документы о налоговых льготах для региональных инвестиционных проектов
6 лет
8.
Сведения о доходах физических лиц
5 лет либо 50/75 лет, если нет лицевых счетов
п. 312 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236
9.
Документы, подтверждающие расчет и уплату страховых взносов
6 лет
10.
Расчеты по страховым взносам
50 или 75 лет
п. 308 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236
9.
Акты налоговых проверок и проверок других контролирующих органов
5 лет
п. 139 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236
3. Бухгалтерская документация
Для целей бухгалтерского учета первичные документы должны быть «под рукой» минимум 5 лет. Если есть разногласия или споры с контрагентами, бумаги необходимо сохранить до принятия судом окончательного решения по делу.
№ п/п
Наименование
Срок хранения
Ссылка на нормативный акт
1.
Бухгалтерская отчетность (консолидированная, годовая)
постоянно
п. 268 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, ч.1 ст. 29 закона о бухучете
2.
Бухгалтерская отчетность (промежуточная)
5 лет, но если нет годовых отчетов — постоянно
3.
Учетная политика
5 лет после замены новой
ч.1 ст. 29 закона о бухучете
4.
Первичная документация (акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов; квитанции; накладные; авансовые отчеты; корешки чековых книжек и т.д.)
5 лет — при наличии разногласий — до принятия судебного решения
п. 277 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, ч.1 ст. 29 закона о бухучете
5.
Документы по дебиторской и кредиторской задолженности (акты сверки, переписка)
5 лет после погашения долга
п. 266 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236,
6.
Регистры бухучета
5 лет
п. 276 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, ч. ч.1 ст. 29 закона о бухучете
7.
Документы о недостачах, растратах, хищениях (справки, акты, переписку)
10 лет после возмещения ущерба
п. 287 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236
8.
Передаточные акты, разделительные, ликвидационные балансы; пояснительные записки к ним
постоянно
п. 278 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236
9.
Образцы подписей материально ответственных лиц
5 лет после смены материально-ответственного лица
п. 280–281 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236
10.
Расчетно-платежные ведомости, расчетные листы на зарплату и другие выплаты
6 лет, либо 50/75 лет, если нет лицевых счетов
295 перечня, утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236
Минимальный срок хранения электронных документов — 5 лет (ст. 29 закона № 402-ФЗ «О бухучете»).
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Благодаря интеграции систем документы от контрагентов автоматически отправляются на распознавание и заносятся в базу учета.
Штрафы за нарушение сроков хранения
Представим ситуацию, ФНС в ходе проверки контрагента запросила комплект документов. А ваша компания завершила с ним сотрудничество пару лет назад и отправила в шредер все бумаги. Ответить контролирующему органу — нечем.
К компаниям и ИП, которые безответственно относятся в порядку и срокам хранения бухгалтерских (налоговых, кадровых) документов, могут быть применены меры взыскания.
По КоАП:
за отсутствие первичных документов — штраф для должностных лиц от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП);
за неправильное хранение документов, которые следовало передавать в архив — от 5 000 до 10 000 руб. для организаций и от 3 000 до 5 000 руб. для должностных лиц и ИП (ст. 13.20 КоАП).
По НК:
при нарушении правил учета — от 10 000 до 30 000 руб. (ст. 120 НК). Руководствуясь этой статьей, ФНС выписывает штраф, в том числе при отсутствии первичных документов, счетов-фактур, регистров налогового и бухгалтерского учета;
в случае непредоставлении отделу ФНС запрошенных сведений для налогового контроля — по 200 руб. за каждый документ (ст.126 НК);
за непредоставление документов при проведении встречной проверки у контрагента — от 5 000 до 20 000 руб. (ст. 129 НК).
Уничтожение бумаг раньше срока или неправильное их хранение может стоить компании серьезных финансовых потерь.
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Комментарии1
По кадровой документации ничего нет, хотя основания начислений и сами начисления - тоже часть перчиных документов почти любой организации.