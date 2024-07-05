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Хранение документов

Сроки хранения бухгалтерских документов: памятка для бизнеса

Когда документов в бухгалтерии накапливается слишком много, есть соблазн отправить пару коробок в макулатуру. Но если уничтожить бумаги раньше времени, бизнесу грозят штрафы. Кроме того, ИФНС доначислит налоги без документального подтверждения расходов и вычетов.
Сроки хранения бухгалтерских документов: памятка для бизнеса
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чтобы избежать неприятностей, сохраните Памятку со сроками хранения и сверяйтесь с ней перед каждой «генеральной уборкой» в отделе.

Что говорит закон: общая информация о сроках

В вопросах хранения бухгалтерских, а также налоговых и кадровых документов в компании руководствуйтесь требованиями приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, закона «О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также п. 23-27 ФСБУ 27/2021.

Бухгалтерские документы делятся на две категории:

  1. Временного хранения — их нужно оставить нетронутыми в течение 1, 3, 5, 6, 15, 45, 50 или 75 лет.

  2. Постоянного хранения — не менее 10 лет на предприятии, с последующей сдачей документов в архив.

Если законодатель размыто пишет о 50/75 годах, это означает следующее:

  • для документов, созданных до 1 января 2003 года, действует правило – 75 лет,

  • бумаги, которые появились уже позже, можно ликвидировать через 50 лет.

Важный момент: срок хранения всегда отсчитывается с 1 января следующего года после завершения делопроизводства. Например, по журналам, реестрам, книгам учета срок стартует с 1 января года, следующего за годом, в котором их перестали вести. Если приказ о применении дисциплинарного взыскания работнику вынесли в июле 2024 года, то первый год хранения документа начнет течь — с 1 января 2025 года.

Памятка для бухгалтера: сколько хранить документы до уничтожения

Расскажем про основные категории бумаг, с которыми взаимодействует отдел бухгалтерии.

1. Банк и касса

№ п/п

Наименование

Срок хранения

Ссылка на нормативный акт

  1. 11.

Документы на открытие, закрытие, переоформление расчетных счетов

5 лет

п. 257–258 перечня, утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236

2.

Кредитные и заемные договоры, а также документы о предоставлении денежных средств

5 лет после исполнения обязательств или 10 лет при залоге имущества

п. 261 перечня, утв. приказом

Росархива от 20.12.2019 № 236

3.

Кассовые чеки (для покупателей)

5 лет после завершения отчетного года

ч.1 ст. 29 закона о бухучете

4. 

Книга кассира-операциониста, документы, подтверждающие расчеты с покупателем

5 лет после отчетного года

ч.1 ст. 29 закона о бухучете

2. Налоги

Пределы хранения документации для целей налогового учета установлены в разделе 4.3 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, а также частично — в постановлении Правительства № 1137 от 26.12. 2011 и в Налоговом кодексе.

№ п/п

Наименование

Срок хранения

Ссылка на нормативный акт

1.

Счета-фактуры

5 лет

п. 317 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236

2.

Книги покупок (продаж) и дополнительные листы к ним 

4 года с даты последней записи

приложения 4 и 5 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137

3.

Декларации (расчеты) по всем видам налогов

5 лет 

п. 310 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236

4. 

КУДиР организаций и ИП на упрощенке

5 лет 

п. 318 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236

5.

Налоговые регистры

5 лет после снятия задолженности либо 50/75 лет, если нет лицевых счетов и ведомостей начисления зарплаты

п. 303, 311 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236

6.

Документы об освобождении от уплаты налогов, а также о предоставлении льгот, отсрочек или отказе в них

5 лет 

п. 304 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236

7.

Документы о налоговых льготах для региональных инвестиционных проектов

6 лет

п. 3 ст. 89.2 НК

8. 

Сведения о доходах физических лиц

5 лет либо 50/75 лет, если нет лицевых счетов

п. 312 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236

9.

Документы, подтверждающие расчет и уплату страховых взносов

6 лет

подп. 6 п. 3.4 ст. 23 НК

10.

Расчеты по страховым взносам

50 или 75 лет 

п. 308 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236

9.

Акты налоговых проверок и проверок других контролирующих органов

5 лет 

п. 139 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236

3. Бухгалтерская документация

Для целей бухгалтерского учета первичные документы должны быть «под рукой» минимум 5 лет. Если есть разногласия или споры с контрагентами, бумаги необходимо сохранить до принятия судом окончательного решения по делу.

№ п/п

Наименование

Срок хранения

Ссылка на нормативный акт

1. 

Бухгалтерская отчетность (консолидированная, годовая)

постоянно

п. 268 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, ч.1 ст. 29 закона о бухучете

2.

Бухгалтерская отчетность (промежуточная)

5 лет, но если нет годовых отчетов — постоянно

3.

Учетная политика

5 лет после замены новой

ч.1 ст. 29 закона о бухучете

4. 

Первичная документация (акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов; квитанции; накладные; авансовые отчеты; корешки чековых книжек и т.д.)

5 лет — при наличии разногласий — до принятия судебного решения

п. 277 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, ч.1 ст. 29 закона о бухучете

5.

Документы по дебиторской и кредиторской задолженности (акты сверки, переписка)

5 лет после погашения долга

п. 266 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236,

6.

Регистры бухучета

5 лет

п. 276 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, ч. ч.1 ст. 29 закона о бухучете

7.

Документы о недостачах, растратах, хищениях (справки, акты, переписку)

10 лет после возмещения ущерба

п. 287 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236

8.

Передаточные акты, разделительные, ликвидационные балансы; пояснительные записки к ним

постоянно

п. 278 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236

9.

Образцы подписей материально ответственных лиц

5 лет после смены материально-ответственного лица

п. 280–281 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236

10.

Расчетно-платежные ведомости, расчетные листы на зарплату и другие выплаты

6 лет, либо 50/75 лет, если нет лицевых счетов

295 перечня, утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236

Минимальный срок хранения электронных документов — 5 лет (ст. 29 закона № 402-ФЗ «О бухучете»). 

Удобное хранение и надежная архивация бухгалтерских документов — в мультисервисе Entera.  

Мультисервис Entera разработан не только для автоматического ввода «первички». Здесь также можно систематизировать и упорядоченно хранить большой архив бухгалтерии: отсканированные бумаги и электронные файлы из ЭДО. 

Благодаря интеграции систем документы от контрагентов автоматически отправляются на распознавание и заносятся в базу учета.

Штрафы за нарушение сроков хранения

Представим ситуацию, ФНС в ходе проверки контрагента запросила комплект документов. А ваша компания завершила с ним сотрудничество пару лет назад и отправила в шредер все бумаги. Ответить контролирующему органу — нечем.

К компаниям и ИП, которые безответственно относятся в порядку и срокам хранения бухгалтерских (налоговых, кадровых) документов, могут быть применены меры взыскания. 

По КоАП:

  • за отсутствие первичных документов — штраф для должностных лиц от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП);

  • за неправильное хранение документов, которые следовало передавать в архив — от 5 000 до 10 000 руб. для организаций и от 3 000 до 5 000 руб. для должностных лиц и ИП (ст. 13.20 КоАП).

По НК:

  • при нарушении правил учета — от 10 000 до 30 000 руб. (ст. 120 НК). Руководствуясь этой статьей, ФНС выписывает штраф, в том числе при отсутствии первичных документов, счетов-фактур, регистров налогового и бухгалтерского учета;

  • в случае непредоставлении отделу ФНС запрошенных сведений для налогового контроля — по 200 руб. за каждый документ (ст.126 НК);

  •  за непредоставление документов при проведении встречной проверки у контрагента — от 5 000 до 20 000 руб. (ст. 129 НК).

Уничтожение бумаг раньше срока или неправильное их хранение может стоить компании серьезных финансовых потерь. 

Чтобы решить проблему и минимизировать риски, предлагаем создать электронный архив бухгалтерских документов. 

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Комментарии

1
  • Александр @42
    Главный специалист

    По кадровой документации ничего нет, хотя основания начислений и сами начисления - тоже часть перчиных документов почти любой организации.

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