Сроки хранения бухгалтерских документов: памятка для бизнеса

Когда документов в бухгалтерии накапливается слишком много, есть соблазн отправить пару коробок в макулатуру. Но если уничтожить бумаги раньше времени, бизнесу грозят штрафы. Кроме того, ИФНС доначислит налоги без документального подтверждения расходов и вычетов.

Чтобы избежать неприятностей, сохраните Памятку со сроками хранения и сверяйтесь с ней перед каждой «генеральной уборкой» в отделе.

Что говорит закон: общая информация о сроках

В вопросах хранения бухгалтерских, а также налоговых и кадровых документов в компании руководствуйтесь требованиями приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, закона «О бухучете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также п. 23-27 ФСБУ 27/2021.

Бухгалтерские документы делятся на две категории:

Временного хранения — их нужно оставить нетронутыми в течение 1, 3, 5, 6, 15, 45, 50 или 75 лет. Постоянного хранения — не менее 10 лет на предприятии, с последующей сдачей документов в архив.

Если законодатель размыто пишет о 50/75 годах, это означает следующее:

для документов, созданных до 1 января 2003 года, действует правило – 75 лет,

бумаги, которые появились уже позже, можно ликвидировать через 50 лет.

Важный момент: срок хранения всегда отсчитывается с 1 января следующего года после завершения делопроизводства. Например, по журналам, реестрам, книгам учета срок стартует с 1 января года, следующего за годом, в котором их перестали вести. Если приказ о применении дисциплинарного взыскания работнику вынесли в июле 2024 года, то первый год хранения документа начнет течь — с 1 января 2025 года.

Памятка для бухгалтера: сколько хранить документы до уничтожения

Расскажем про основные категории бумаг, с которыми взаимодействует отдел бухгалтерии.

1. Банк и касса

№ п/п Наименование Срок хранения Ссылка на нормативный акт 11. Документы на открытие, закрытие, переоформление расчетных счетов 5 лет п. 257–258 перечня, утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 2. Кредитные и заемные договоры, а также документы о предоставлении денежных средств 5 лет после исполнения обязательств или 10 лет при залоге имущества п. 261 перечня, утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236 3. Кассовые чеки (для покупателей) 5 лет после завершения отчетного года ч.1 ст. 29 закона о бухучете 4. Книга кассира-операциониста, документы, подтверждающие расчеты с покупателем 5 лет после отчетного года ч.1 ст. 29 закона о бухучете

2. Налоги

Пределы хранения документации для целей налогового учета установлены в разделе 4.3 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, а также частично — в постановлении Правительства № 1137 от 26.12. 2011 и в Налоговом кодексе.

№ п/п Наименование Срок хранения Ссылка на нормативный акт 1. Счета-фактуры 5 лет п. 317 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 2. Книги покупок (продаж) и дополнительные листы к ним 4 года с даты последней записи приложения 4 и 5 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137 3. Декларации (расчеты) по всем видам налогов 5 лет п. 310 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 4. КУДиР организаций и ИП на упрощенке 5 лет п. 318 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 5. Налоговые регистры 5 лет после снятия задолженности либо 50/75 лет, если нет лицевых счетов и ведомостей начисления зарплаты п. 303, 311 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 6. Документы об освобождении от уплаты налогов, а также о предоставлении льгот, отсрочек или отказе в них 5 лет п. 304 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 7. Документы о налоговых льготах для региональных инвестиционных проектов 6 лет п. 3 ст. 89.2 НК 8. Сведения о доходах физических лиц 5 лет либо 50/75 лет, если нет лицевых счетов п. 312 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 9. Документы, подтверждающие расчет и уплату страховых взносов 6 лет подп. 6 п. 3.4 ст. 23 НК 10. Расчеты по страховым взносам 50 или 75 лет п. 308 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 9. Акты налоговых проверок и проверок других контролирующих органов 5 лет п. 139 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236

3. Бухгалтерская документация

Для целей бухгалтерского учета первичные документы должны быть «под рукой» минимум 5 лет. Если есть разногласия или споры с контрагентами, бумаги необходимо сохранить до принятия судом окончательного решения по делу.

№ п/п Наименование Срок хранения Ссылка на нормативный акт 1. Бухгалтерская отчетность (консолидированная, годовая) постоянно п. 268 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, ч.1 ст. 29 закона о бухучете 2. Бухгалтерская отчетность (промежуточная) 5 лет, но если нет годовых отчетов — постоянно 3. Учетная политика 5 лет после замены новой ч.1 ст. 29 закона о бухучете 4. Первичная документация (акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов; квитанции; накладные; авансовые отчеты; корешки чековых книжек и т.д.) 5 лет — при наличии разногласий — до принятия судебного решения п. 277 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, ч.1 ст. 29 закона о бухучете 5. Документы по дебиторской и кредиторской задолженности (акты сверки, переписка) 5 лет после погашения долга п. 266 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, 6. Регистры бухучета 5 лет п. 276 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236, ч. ч.1 ст. 29 закона о бухучете 7. Документы о недостачах, растратах, хищениях (справки, акты, переписку) 10 лет после возмещения ущерба п. 287 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 8. Передаточные акты, разделительные, ликвидационные балансы; пояснительные записки к ним постоянно п. 278 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 9. Образцы подписей материально ответственных лиц 5 лет после смены материально-ответственного лица п. 280–281 приказа Росархива от 20.12.2019 № 236 10. Расчетно-платежные ведомости, расчетные листы на зарплату и другие выплаты 6 лет, либо 50/75 лет, если нет лицевых счетов 295 перечня, утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236

Минимальный срок хранения электронных документов — 5 лет (ст. 29 закона № 402-ФЗ «О бухучете»).

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Штрафы за нарушение сроков хранения

Представим ситуацию, ФНС в ходе проверки контрагента запросила комплект документов. А ваша компания завершила с ним сотрудничество пару лет назад и отправила в шредер все бумаги. Ответить контролирующему органу — нечем.

К компаниям и ИП, которые безответственно относятся в порядку и срокам хранения бухгалтерских (налоговых, кадровых) документов, могут быть применены меры взыскания.

По КоАП:

за отсутствие первичных документов — штраф для должностных лиц от 300 до 500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП);

за неправильное хранение документов, которые следовало передавать в архив — от 5 000 до 10 000 руб. для организаций и от 3 000 до 5 000 руб. для должностных лиц и ИП (ст. 13.20 КоАП).

По НК:

при нарушении правил учета — от 10 000 до 30 000 руб. (ст. 120 НК). Руководствуясь этой статьей, ФНС выписывает штраф, в том числе при отсутствии первичных документов, счетов-фактур, регистров налогового и бухгалтерского учета;

в случае непредоставлении отделу ФНС запрошенных сведений для налогового контроля — по 200 руб. за каждый документ (ст.126 НК);

за непредоставление документов при проведении встречной проверки у контрагента — от 5 000 до 20 000 руб. (ст. 129 НК).

Уничтожение бумаг раньше срока или неправильное их хранение может стоить компании серьезных финансовых потерь.

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