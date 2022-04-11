Перевод кадров в «цифру»: почему это выгодно и удобно

Почему оформлять документы в электронном виде лучше, чем на бумаге?
Разберём на простом примере — работник отправляется в отпуск.
При бумажном кадровом документообороте:
- Работник заполняет шаблон заявления, распечатывает документ и несёт на подпись руководителю.
- Руководитель проверяет заявление и подписывает документ.
- Далее работник или руководитель передаёт заявление в отдел кадров, где кадровый сотрудник оформляет приказ об отпуске.
- Бумажный приказ подписывает руководитель и работник.
- После отдел кадров направляет приказ в бухгалтерию для расчёта и выплаты отпускных.
- После назначения выплаты бухгалтерия передаёт заявление работника и приказ об отпуске обратно в отдел кадров, а кадровик подшивает документы в личное дело.
Тот же процесс при электронном кадровом делопроизводстве может сократиться до нескольких минут! Работник заполняет электронный документ, подписывает электронной подписью и в несколько кликов отправляет руководителю. Руководитель подписывает документ в системе и направляет другим участникам документооборота электронно. При этом не нужно:
- Печатать.
- Ходить по кабинетам.
- Прибегать к курьерской доставке.
- Дублировать кадровые документы из электронного архива на бумагу.
Кадровый ЭДО обеспечивает быстрый обмен документами и помогает экономить не только время, но и затраты. Ещё больше времени и средств он помогает экономить при взаимодействии с работником на удалёнке.
Пока что электронный документооборот в кадровой службе является добровольным, но с учётом того, что государство поддерживает цифровизацию бизнеса, не исключено, что в скором времени он станет обязательным.
Эксперимент с электронными кадровыми документами
В мае 2020 был запущен эксперимент Минтруда по внедрению кадрового электронного документооборота в компаниях. А 22 ноября 2021 в Трудовой кодекс были внесены статьи 22.1 — 22.3, закрепляющие возможность ведения и использования документов, связанных с работой, в электронном виде без дублирования на бумажном носителе, а также правила и механизмы взаимодействия работодателя и работника в рамках кадрового ЭДО (КЭДО). Этих изменений ждали, так как в рамках эксперимента многие компании поняли, что вести кадры электронно действительно удобно и выгодно.
Как перейти на КЭДО
Для цифровизации кадрового делопроизводства необходимо:
- Проанализировать кадровое делопроизводство компании, выбрать подразделения и типы документов для перевода в электронный формат.
- Сформировать внутренние правила перехода и регулирования КЭДО. Порядок перехода, виды электронных подписей, получение согласий на обработку персональных данных — всё это прописывают в локально-нормативных актах.
- Уведомить работников и получить от них согласие на подписание документов в электронном виде.
- Рассказать работникам о новых правилах работы с кадровыми документами и об использовании электронной подписи в рамках компании.
- При необходимости внести изменения в коллективные договоры.
Информационная система для электронного кадрового учёта и документооборота
Компания может выбрать:
- Государственную информационную систему «Работа в России».
- Разработку собственной системы.
- Подключение к информационной системе стороннего поставщика.
Электронный документооборот на портале «Работа в России» может быть удобен не всем компаниям. Разрабатывать собственную систему дорого.
Оптимальный вариант — информационная система стороннего поставщика. Например, КЭДО от СберКорус не требует затрат на разработку и готов к использованию сразу после получения доступов. Кроме того, КЭДО интегрируется с SAP, 1C, Битрикс и другими учётными системами.
Электронные подписи для ЭДО в кадрах
Для подписания документов используют три вида подписей.
Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП)
Её использует для подписания документов руководитель организации. УКЭП можно получить в Удостоверяющем центре ФНС России или у его доверенных лиц, например, в СберБанке.
Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП)
Она нужна для подписания документов сотрудниками. УНЭП можно заказать в любом аккредитованном удостоверяющем центре.
Простая электронная подпись (ПЭП)
Представляет собой пару логин/пароль, код подтверждения по СМС или email. ПЭП генерируется непосредственно в информационной системе.
Работодателю для подписания документов подходит только УКЭП. Сотрудникам для подписания трудового договора, доп. соглашений, договоров материальной ответственности, ученических договоров нужна УНЭП. А остальные документы они могут подписывать ПЭП.
Цифровая платформа для юридических и физических лиц СберКорус помогает быстро и легко перейти на кадровый ЭДО. В сервисе КЭДО УНЭП для сотрудников выпускаются бесплатно. КЭДО от СберКорус — это ведение кадрового документооборота в электронном формате в полном соответствии с законодательством.
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