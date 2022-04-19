Транспортные накладные: преимущества электронного формата

Их применение разрешено на законодательном уровне и позволяет организациям:

исключить риски утраты или порчи документов;

снизить расходы на обработку и хранение документов;

повысить скорость оплаты товаров и услуг;

составлять и отправлять отчеты быстро и дистанционно.

Многие предприниматели по-прежнему считают, что электронные товарно-транспортные накладные (сокращенно — ТТН) не обладают такой же юридической силой, как бумажные. Это заблуждение, потому что налоговое ведомство признает эти документы равными тем, что оформлены на бумаге.

Как перейти на ЭТрН?

Цифровая платформа СберКорус предлагает сервис, в котором подписанная электронной подписью ЭТрН является юридически значимым документом и может передаваться в ФНС и иные госорганы. Электронные накладные могут быть созданы и направлены в сервис из любой учетной системы.

Функционал данного ИТ-решения позволяет компаниям автоматизировать оформление документов на грузоперевозки любых категорий, а также снизить финансовые риски и объем издержек на осуществляемый документооборот.

Далее рассмотрим ключевые преимущества, ввиду которых компаниям стоит перейти на ЭТрН для автомобильного транспорта и целиком отказаться от использования бумажных носителей.

Своевременная оплата

От момента создания и подписания транспортных накладных на бумаге до получения документа грузополучателем проходит несколько дней, а то и недель. А после этого документ еще должен вернуться в транспортную компанию — в этом случае обычно пользуются сторонними сервисами доставки, работа которых не всегда соответствует планам и ожиданиям.

Что дает ЭТрН?

Транспортные накладные в электронном виде размещаются в специальной системе, доступом к которой обладают все участники процесса — водитель, транспортная компания и заказчики. Каждая сторона имеет возможность подписания накладной в режиме онлайн с помощью электронной подписи. На момент отгрузки товара возможно сразу подписать ЭТрН и оформить счет на оплату.

Отсутствие рисков утраты или порчи

Частая проблема — документация на бумажных носителях теряется или портится в пути, а это создает проблемы для бизнеса: образуются простои в оформлении документов, формировании счетов и оплате заказов.

Что дает ЭТрН?

Накладная в электронном формате доступна в смартфоне водителя, наличие оригинала или копии на бумаге не требуется. Экспедитор на каждом этапе сделки может открыть ЭТрН в системе, внести коррективы или оставить комментарии по части разгрузки или погрузки товаров. Подписание такой накладной происходит буквально в один клик.

Наличие сведений о принятых и непринятых продуктах

Вопрос актуален при работе со скоропортящимся грузом. Например, экспедитор доставил товары, которые заказчик отказывается принимать по тем или иным причинам — такой товар подлежит возврату на склад. И в результате он портится и списывается.

Что дает ЭТрН?

Применение системы ЭТрН обеспечивает отправителю груза полный доступ к информации о статусе приемки товаров. Своевременное оповещение о непринятом заказчиком грузе позволяет продавцу оперативно определиться с дальнейшей судьбой этих товаров. А если покупатель получил лишь часть груза, то он моментально сможет внести эти сведения в ЭТрН.

Грузоотправитель в режиме онлайн отследит расхождения и примет меры по оперативной досылке недостающих грузов. Транспортная организация в этом случае сможет не менее оперативно внести корректировки в ЭТрН и счета-фактуры.

Контроль перемещения грузов

Практика хищения товаров очень обширная и повсеместная. Преступными группами разработаны настолько хитрые схемы воровства, что порой невозможно вычислить их организаторов и исполнителей.

Подобные происшествия наносят экономический ущерб как отправителю груза, так и транспортной компании.

Что дает ЭТрН?

Мошенникам недоступна информация о грузе, содержащаяся в ЭТрН. Экспедиторы и водители обязательно проходят идентификацию перед входом в систему. Лишь после успешного ее прохождения им будет доступно подписание накладной в системе. Отгрузка товара осуществляется только после проставления электронной подписи всеми сторонами сделки.