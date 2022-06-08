Самозанятые. Как с ними работать, какие документы нужны

Почему бизнес выбирает самозанятых

Количество самозанятых в 2022 году преодолело планку в 4 млн человек.

Самозанятыми активно становятся не только люди рабочих профессий, но и «белые воротнички»: юристы, менеджеры, бухгалтеры и т. д. И компаниям важно выстраивать бизнес-стратегию с учетом этого тренда.

С одной стороны, фрилансеры помогают оптимизировать затраты на персонал:

Привлечение самозанятых на проектные или сезонные работы существенно экономит бюджет. Можно заполучить квалифицированного специалиста на нужный срок без дорогих социальных гарантий, которых требует трудовое законодательство.

По данным налоговой службы чаще всего бизнес привлекает «дорогих» специалистов из IT-сферы, юристов, консультантов, проектировщиков.

С другой стороны, молодое поколение не заинтересовано в стабильности работы по найму. Оно выбирает свободу передвижения, без привязки к конкретной локации, и комфортный график.

Кроме того, за два года пандемии люди привыкли и оценили все преимущества дистанционной работы. А переход на самозанятость позволил сотрудничать с несколькими клиентами сразу и зарабатывать в правовом поле, не опасаясь проблем со стороны государства.

Как оформить отношения с самозанятым?

Для начала проверьте статус самозанятого в специальном реестре ФНС.

Перейдите по ссылке, укажите ИНН самозанятого и дату, на которую вам нужно узнать его статус.

Составьте гражданско-правовой договор. Это может быть договор подряда или договор оказания услуг.

Можно заключить договор один раз на весь период сотрудничества. А можно подписывать его каждый раз перед оплатой в форме договор-счет-акт (ДСА).

Сервис электронного документооборота Подписант поможет узаконить отношения с самозанятыми и физлицами.

Какие документы должен оформлять самозанятый?

Для сотрудничества с самозанятым подойдет самый простой договор — ДСА. Он занимает всего одну страницу и его не нужно согласовывать с юристами. Вы можете согласовать шаблон, а дальше самозанятый будет выписывать его сам.

﻿Если у вас будет ДСА — отдельный акт выполненных работ (оказанных услуг) оформлять не нужно. Если у вас с самозанятым обычный договор — лучше получить от исполнителя акт на каждый этап выполненных работ (оказанных услуг).

На каждую полученную от вас сумму вознаграждения, включая авансы, самозанятый должен оформить чек в приложении «Мой налог» и передать его удобным способом. Например: переслать на электронную почту, в мессенджер, распечатать на бумаге и т. д.

Как оформить договор с самозанятым?

Договор с самозанятым заключается в общем порядке. То есть вы указываете в нем все нужные условия, готовите два экземпляра, подписываете со своей стороны и получаете подпись самозанятого. У каждой стороны остается по экземпляру договора,

Если у вас ранее был гражданско-правовой договор с этим же человеком, который позже получил статус самозанятого, то достаточно просто подписать с ним дополнительное соглашение к старому договору. В нем вы укажете новый статус физического лица: «применяющий режим — налог на профессиональный доход».

Кто должен составлять договор с самозанятым?

Это зависит от размера вашего предприятия, структуры отделов и зон их ответственности.

В крупных компаниях составление договоров, как правило, — забота юридического отдела и бухгалтерии. Они формируют шаблон, который затем передают внутренним специалистам компании, которые занимаются привлечением фрилансеров.

В небольших компаниях вся забота по оформлению и заполнению договора ложится на юриста, а если его в компании нет — бухгалтера.