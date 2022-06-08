Самозанятые. Как с ними работать, какие документы нужны

Почему бизнес выбирает самозанятых
Количество самозанятых в 2022 году преодолело планку в 4 млн человек.
Самозанятыми активно становятся не только люди рабочих профессий, но и «белые воротнички»: юристы, менеджеры, бухгалтеры и т. д. И компаниям важно выстраивать бизнес-стратегию с учетом этого тренда.
С одной стороны, фрилансеры помогают оптимизировать затраты на персонал:
- Привлечение самозанятых на проектные или сезонные работы существенно экономит бюджет.
- Можно заполучить квалифицированного специалиста на нужный срок без дорогих социальных гарантий, которых требует трудовое законодательство.
По данным налоговой службы чаще всего бизнес привлекает «дорогих» специалистов из IT-сферы, юристов, консультантов, проектировщиков.
С другой стороны, молодое поколение не заинтересовано в стабильности работы по найму. Оно выбирает свободу передвижения, без привязки к конкретной локации, и комфортный график.
Кроме того, за два года пандемии люди привыкли и оценили все преимущества дистанционной работы. А переход на самозанятость позволил сотрудничать с несколькими клиентами сразу и зарабатывать в правовом поле, не опасаясь проблем со стороны государства.
Как оформить отношения с самозанятым?
Для начала проверьте статус самозанятого в специальном реестре ФНС.
Перейдите по ссылке, укажите ИНН самозанятого и дату, на которую вам нужно узнать его статус.
Составьте гражданско-правовой договор. Это может быть договор подряда или договор оказания услуг.
Можно заключить договор один раз на весь период сотрудничества. А можно подписывать его каждый раз перед оплатой в форме договор-счет-акт (ДСА).
Сервис электронного документооборота Подписант поможет узаконить отношения с самозанятыми и физлицами.
Какие документы должен оформлять самозанятый?
Для сотрудничества с самозанятым подойдет самый простой договор — ДСА. Он занимает всего одну страницу и его не нужно согласовывать с юристами. Вы можете согласовать шаблон, а дальше самозанятый будет выписывать его сам.
Если у вас будет ДСА — отдельный акт выполненных работ (оказанных услуг) оформлять не нужно. Если у вас с самозанятым обычный договор — лучше получить от исполнителя акт на каждый этап выполненных работ (оказанных услуг).
На каждую полученную от вас сумму вознаграждения, включая авансы, самозанятый должен оформить чек в приложении «Мой налог» и передать его удобным способом. Например: переслать на электронную почту, в мессенджер, распечатать на бумаге и т. д.
Как оформить договор с самозанятым?
Договор с самозанятым заключается в общем порядке. То есть вы указываете в нем все нужные условия, готовите два экземпляра, подписываете со своей стороны и получаете подпись самозанятого. У каждой стороны остается по экземпляру договора,
Если у вас ранее был гражданско-правовой договор с этим же человеком, который позже получил статус самозанятого, то достаточно просто подписать с ним дополнительное соглашение к старому договору. В нем вы укажете новый статус физического лица: «применяющий режим — налог на профессиональный доход».
Кто должен составлять договор с самозанятым?
Это зависит от размера вашего предприятия, структуры отделов и зон их ответственности.
В крупных компаниях составление договоров, как правило, — забота юридического отдела и бухгалтерии. Они формируют шаблон, который затем передают внутренним специалистам компании, которые занимаются привлечением фрилансеров.
В небольших компаниях вся забота по оформлению и заполнению договора ложится на юриста, а если его в компании нет — бухгалтера.