Снятие вычетов по НДС. Как избежать проблем

Что такое разрывы и как они формируются

«Разрыв» — это тип расхождения, который возникает, когда АСК НДС-2 обнаруживает, что у одной стороны сделки в декларации по НДС операция имеется, а у другой — нет. По мнению налоговиков это может означать что суммы НДС, подлежащие уплате, занижены.

В чем причина разрывов? Они могут быть вызваны тем, что покупатель в декларации заявил вычет по приобретенному товару, а у поставщика, по данным его декларации за этот же период по этой продаже вообще нет начисления НДС или декларация не подана. Выявив такое расхождение, программа сформирует, а налоговая предъявит требование представить пояснения или внести изменения (код ошибки «1», п. 3 ст. 88 НК).

Небольшая ремарка: неприятно получить такое требование. Но еще хуже то, что этот факт не пройдет незамеченным для ваших контрагентов. Налоговики обязательно разошлют информационные письма о выявленном «разрыве». Это может погубить самую безупречную деловую репутацию, но, по мнению судов, все вполне законно (см., например, постановление 8 ААС от 27.04.2021 № 08АП-2553/2021).

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Что делать?

Имеет смысл сразу отправить в налоговую квитанцию о приеме требования (не позднее шести рабочих дней после отправки требования по ТКС), чтобы избежать заморозки счетов (ст. 23, 76 НК).

Далее следует проверить правильность заполнения реквизитов счета-фактуры по «разрывной» операции. Возможно, в процессе переноса данных из строк 1, 1а, 2, 2а, 2б, 6, 6а, 6б счета-фактуры произошла ошибка. Если это так и других несоответствий нет, то имеет смысл подать пояснения, поскольку ошибка не привела к неуплате налога. Впрочем, налоговики рекомендуют наряду с пояснениями подать и «уточненку» (ст. 81 НК, письмо от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367).

Разумеется, если вы нашли иные ошибки — например, отражение операции не в том квартале, — или другие, которые привели к занижению налога, то необходимо подать корректирующую декларацию по НДС — «уточненку».

Если вы не готовы отстаивать право на вычет, то необходимо сдать «уточненку» без вычета по спорному счету-фактуре и доплатить НДС.

Как проверить контрагента

Тщательная проверка каждого контрагента с формированием досье — единственное, что позволит защититься от претензий в получении необоснованной налоговой выгоды.

Основной источник находится на сайте ФНС «Прозрачный бизнес: проверь себя и контрагента». Он позволяет убедиться в том, что контрагент реально существует, сдает отчетность.

Чтобы узнать, как вашего контрагента «видит» налоговая, попросите контрагента добавить вас в «друзья» в личном кабинете налогоплательщика — тогда вы сможете ознакомиться с показателями его финансово-хозяйственной деятельности и сведениями о налоговой дисциплине.

В системе ГАС «Правосудие» можно узнать, в каких судебных спорах замешан контрагент, данные об исполнительных производствах размещены на сайте ФССП. Достоверность паспорта руководителя можно уточнить на сайте МВД.

Как показывает практика, обращение к государственным источникам на 100% не гарантирует защиту от претензий. Они не подтверждают благонадежность контрагента, а лишь подтверждают факты:

государственной регистрации (присутствие в ЕГРЮЛ);

постановки на налоговый учет;

представление бухгалтерской отчетности;

отсутствие уже идущих судебных процессов и исполнительных производств.

Реального состояния контрагента они не отражают. В частности, суд указал, что эти данные не характеризуют контрагента, как добросовестного налогоплательщика с хорошей деловой репутацией, конкурентоспособного на рынке (см. постановление АС СКО от 18.01.2017 № Ф08-9955/2016).

В другом деле налогоплательщик пренебрег полной проверкой контрагента, и налоговая сняла вычет по НДС в размере 3 039 758 руб. со ссылкой на то, что общество действовало без должной осмотрительности и осторожности в выборе контрагента, деятельность которого, как выяснилось, подпадала под описание классической «технички»:

присутствие «схемных» расхождений;

налоговые вычеты — 99,97%;

минимальные суммы НДС к уплате при значительных оборотах, заявленных в налоговых декларациях;

госрегистрация непосредственно перед осуществлением сделок;

отсутствие работников;

отсутствие в собственности основных средств, иного имущества и т.п.

Еще один пример из практики: по цепочке поставщиков были выявлены разрывы — расхождения между книгой покупок покупателя и книгой продаж продавца, что может означать неуплату НДС в бюджет. «Цена» вопроса более 64 млн рублей НДС.

В процессе налоговики ссылались на то, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности в выборе контрагента. Он имел дело с фирмой, у которой слишком часто менялись руководители и место нахождения, а налоговая и бухгалтерская отчетность не представлялись.

Заодно выяснилось, что руководитель контрагента уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату НДС в особо крупных размерах (постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.02.2021 № Ф08-122/2021).

Таким образом, негосударственные системы проверки более предпочтительны, поскольку позволяют «пробить» контрагента по большему количеству источников. К слову, факт обращения к этим источникам нередко служит обоснованием проявления максимальной осмотрительности (см., например, постановления 10 ААС от 11.03.2020 № 10АП-1440/2020, ФАС МО от 28.01.2013 по делу № А40-62435/12-116-140, 11 ААС от 19.09.2018 № 11АП-12961/2018).

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