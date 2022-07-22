Как подписать договор удаленно. Все способы и нюансы

Немного теории

Классическая письменная форма договора предполагает составление единого документа и подписание лицами, его заключающими. Сразу скажем: далеко не всегда составление единого документа обязательно. Это нужно, если есть требование законодательства (примеры: купля-продажа недвижимости, аренда здания и т. п., п. 1 статьи 550, п. 1 статьи 651 ГК) или сами стороны об этом договорились.

Чтобы заключить договор в форме единого документа, достаточно составить его, выразив суть и условия сделки, и подписать его. Договор можно заключить и другим способом, с помощью обмена документами (в т. ч. электронными), согласовав в этих документах существенные условия сделки (п. 1 статьи 432 ГК).

Форма может отличаться, а требование подписания в подтверждение волеизъявления стороны — неизменно.

В современных реалиях подписание предполагает не только собственноручно проставленную визу, но и любой иной способ, который позволят установить личность подписанта.

Обмен оригиналами

Старый добрый способ, самый надежный (условно)... и самый трудоемкий.

Требует изготовления бумажных экземпляров и сопутствующих затрат (расходы на почтовую отправку, доставку курьером). Риски тоже не исключены: работа с почтой по-прежнему чревата утратой документов, а недобросовестный контрагент — будь то частное или юридическое лицо, — может оспаривать достоверность проставленной визы («подписывал не я», «этот сотрудник уже уволен (не имел права подписывать)»).

Да и курьер, который за всю свою карьеру не потерял ни одного документа, не опоздал, не перепутал маршрута (а то и адресата), — большая редкость.

Альтернатива — электронный СФЕРА Курьер. Гораздо дешевле реального (от 250 руб. / в месяц за исходящие), точная настройка маршрутов согласования — как внутри фирмы, так и с контрагентами. Доступность — 24/7, из любой точки мира, если есть интернет. Бесплатный роуминг!

Обмен сканами

Можно назвать выбором между допустимым и худшим. Это быстрее и дешевле, чем отправлять документы по почте или с курьером. И закон (см. выше) вполне допускает такую операцию.

Однако, как известно, для бухгалтерии необходимы оригиналы и, хотя Минфин говорит, что в исключительных случаях допустимы сканы, не поясняет, что это за случаи (см., например, разъяснения от 20.11.2020 № 03-03-06/3/101451).

Чтобы «узаконить» сканы документов, необходимо прописать в договоре само условие о таком способе, адреса электронной почты, и вести переписку, в т. ч. обмениваясь сканами только через них.

Как правило, компании используют адреса корпоративной почты — и это очень хорошо, потому что по умолчанию предполагается, что ею пользуется уполномоченное лицо.

С физическими лицами сложнее. Они, как правило, используют бесплатную почту, расположенную на общедоступный серверах (например: Яндекс, Гугл, Майл), и при необходимости можно оспорить подпись, со ссылкой на то, что переписку с адресов мог вести кто угодно (ведь никаких документов для регистрации бесплатной почты предъявлять не надо). Чтобы укрепить свою позицию для потенциально возможного судебного спора, необходимо сохранять переписку, в т. ч. сканы, файлы и другую информацию.

Более надежный и удобный способ — сервис «Подписант». онлайн-сервис для юридических лиц, который помогает мгновенно отправлять и подписывать электронные документы с физическими лицами и самозанятыми.

Идеально, если физическое лицо или самозанятый имеют электронную подпись, но так бывает далеко не всегда. Идентификатор Сбер ID имеют более чем 96 млн. человек. И судами его использование признается в качестве «подписи» в подтверждение волеизъявления (см., например, определения 8-го КАС от 12.04.2022 № 88-6461/2022, 6 КАС от 19.02.2021 по делу № 88-3280/2021).

Подписание pdf-ки

Если у вашего контрагента — юридического или физического лица — имеется квалифицированная ЭП, но он не подключен к ЭДО, то возможно подписание документа в формате .pdf. Правда, для этого требуется приобрести лицензионную версию соответствующего ПО, которое поддерживает возможность добавлять криптографические записи в документы.

Изготавливается документ в традиционном формате .doc(x), вычитывается, проверяется, конвертируется в формат .pdf.

Тонкости алгоритма зависят от программы, но в общих чертах это выглядит так:

открываем нужный документ;

выбираем место размещения ЭП;

активируем работу с сертификатами;

в соответствующем разделе выбираем нужную ЭП;

добавляем ЭП.

Далее программа предложит:

ссылку для скачивания;

отправку подписанного файла по е-мейл;

отправку исходного документа ( если один документ визируется несколькими подписантами с разными ЭП ).

Теперь, чтобы соблюсти требование закона и получить файл, достаточно перейти по ссылке и скачать его.

Проблемы данного подхода очевидны. Во-первых, многие западные производители объявили об «уходе» с российского рынка, не исключено нарушение работы ПО. Во-вторых, несовместимость используемого ПО. Так, проставить двойную подпись в том же Adobe Acrobat можно, если и вы, и контрагент используете это ПО, равно как и обменяться файлами через Adobe Sign.

Работайте с «физиками» и самозанятыми выгодно: в сервисе «Подписант» все входящие бесплатно, исходящие — от 20 руб. за документ.

Бесплатные и «условно» бесплатные решения для подписания файлов .pdf, как правило, имеют ограничения по размерам подписываемых документов, не предполагают подписания файлов (только создание подписи с проверочным сертификатом).

Ну и, конечно, не исключены попадания отправок в «спам», случайное удаление и прочие проблемы, традиционные для обмена документами через электронную почту (в т. ч. оспаривание использования ящика на публичном сервере).

Использование ЭДО

Полагаем, что уже в обозримом будущем будет непросто найти юридическое лицо, не использующее ЭДО: хотя «оцифровка» формально не обязательна, но для целого ряда отраслей — оборот маркируемых и прослеживаемых товаров, грузоперевозки, госзакупки — ЭДО необходимо. Да и для сдачи отчетности, представления сведений в фонды большинство налогоплательщиков используют ЭДО.

В этой связи подписание договоров в ЭДО в отношениях между юридическими лицами представляется оптимальным вариантом, как минимум потому, что:

системы ЭДО поддерживают обмен всеми форматами документов (.doc(х), .xls, .pdf, .xml);

легкая интеграция позволяет осуществлять документооборот из привычного интерфейса (той же «1С»);

факт подписания договора практически невозможно оспорить;

согласование существенных условий договора — даже со многими персонами, — занимает считанные часы, а то минуты.

Алгоритм подписания договора в ЭДО прост: загрузить документ, выбрать получателя, запросить подпись (как правило, достаточно отметить галочкой нужное поле), подписать и отправить. Статус документа — ожидание подписи, подписан, отказ, — отображается тут же. Все документы хранятся в папке входящих, всегда есть возможность скачать печатную форму.

ЭДО от СберКорус — это широкая сеть покрытия (все крупнейшие торговые сети, маркетплейсы, поставщики), быстрая интеграция с системами госконтроля и вашей учетной системой («1С», SAP и др.). Минус 20% на годовое обслуживание, бесплатная настройка маршрутов согласования, индивидуальная доработка сервиса.

В заключение отметим: да, бумажные договоры еще долго не уйдут в прошлое. Встречи за круглыми столами, росчерки «паркерами», ритуальные рукопожатия — это традиция и необходимые элемент корпоративной культуры. Однако для решения повседневных задач договорной работы с контрагентом, когда требуется быстрота обмена информацией при 100%-ном соблюдении норм закона, оптимальный способ — именно ЭДО. Это быстрее, надежнее и удобнее.