Четыре рабочих способа решить споры с контрагентами без суда

Конфиденциальные переговоры

Как бы банально это ни звучало, начинать всегда нужно с личных переговоров. Желательно настоять на встрече руководителей или ответственных лиц по урегулированию споров (например, юристов). Если встречу удалось назначить, важно помнить следующие правила:

Если контрагент вам не платит или не выполняет договорные обязательства, вы не находитесь у него в приоритете. Задача кредитора на переговорах — убедить делового партнёра, почему исполнение обязательств перед ним должно стать первостепенной задачей должника. Нельзя забывать об этике общения. Не стоит оказывать давления на контрагента, угрожать ему или, напротив, пытаться льстить. Достаточно представиться, поприветствовать друг друга и начать обсуждать проблемную ситуацию. Постараться взаимно слышать друг друга. Иногда нежелание платить долги или исполнять обязательства может быть связано с какими-то объективными причинами. Например, у контрагента мог смениться генеральный директор, который должен одобрить платёж кредитору. Или у него у самого есть должник, который не выплачивает деньги, а без них он не может рассчитаться со своими кредиторами. Нужно узнать, в чём заключена проблема неплатежей и что с ней можно сделать с минимальным ущербом для обеих сторон. Уточнять детали. В идеале — записывать основные тезисы переговоров, чтобы потом вновь обговорить проблему и способы её решения. Это полезно и с точки зрения запоминания нюансов переговоров, и с точки зрения психологии — деловой партнёр заметит вашу внимательность к нему и может стать благосклоннее. Поставить цель. На этом этапе нужно чётко установить, что, когда и в каких размерах будет выполнено обеими сторонами. Например, если речь идёт о долге, можно установить, что до 15 числа каждого месяца контрагент будет платить 20 % от суммы задолженности, и что кредитор предоставил ему рассрочку строго до такой-то даты. Правильно подбирать аргументы. Например, можно уточнить, к каким дополнительным расходам может привести доведение дела до суда, рассказать и о своих проблемах, позволив деловому партнёру также быть вашим «спасителем» и не чувствовать себя в ловушке обстоятельств, напомнить об уступках, которые делал кредитор должнику ранее, и что вам хотелось бы сохранить друг с другом тёплые отношения, или указать, что дебитор может потерять статус постоянного клиента и рассчитывать на какие-то выгоды от вас.

Об искусстве переговоров составлено множество книг. Каждый случай индивидуален. И здесь важно только одно — чтобы контрагент, как и вы, воспринимал спорную ситуацию проблемой, и хотел её разрешить.

При необходимости можно пригласить на переговоры независимого оценщика, эксперта или иного специалиста, который поможет определить размер обязательств, сумму упущенной выгоды или причинённого ущерба.

Медиация

Иногда сложно достичь компромисса в переговорах самостоятельно. Нужен кто-то ещё, кто мог бы трезво посмотреть на ситуацию со стороны, понять мотивы обеих сторон и помочь выработать решение проблемы. Как правило, таким «третьим лицом» в решении споров выступает суд. Однако есть ещё один специалист, выполняющий функции беспристрастного наблюдателя — медиатор.

Процедура медиации регулируется законом № 193-ФЗ от 27 июля 2010 года. Основные нюансы проведения процедуры:

обе стороны должны согласиться на медиацию — в противном случае процедура попросту не состоится, поскольку её основной принцип заключается в добровольности;

чтобы принять предложение о медиации от другой стороны, закон даёт 30 дней на раздумья (или иной срок, предусмотренный приглашением), и если ответ не поступил, то оно считается отклонённым;

вся информация, полученная медиатором в ходе разрешения споров, полностью конфиденциальна и никому не разглашается;

обратиться к медиатору можно как до суда, так и в случаях, если спор уже дошёл до суда, но стороны решили попытаться решить проблему мирно;

сроки медиации по закону не должны превышать 60 дней, увеличить время разрешения спора можно только в исключительных случаях по соглашению между контрагентами;

стороны по желанию могут попросить медиатора помочь им найти решение проблемы (по умолчанию медиатор не вправе предлагать что-то сторонам, он лишь доводит позиции деловых партнёров друг до друга);

медиатор может проводить как общие собрания с кредитором и должником, так и беседовать с ними отдельно, чтобы лучше выяснить их позицию.

По итогам процедуры составляется медиативное соглашение в письменной форме. Если его нотариально удостоверить, то оно будет приравниваться к исполнительному документу. Например, в нотариально удостоверенном соглашении указано, что должник обязан вернуть кредитору 250 тыс. руб. Однако дебитор вновь не выполнил обязательства. Тогда кредитор может пойти к судебным приставам или напрямую в обслуживающий должника банк, чтобы получить деньги принудительно.

Претензии или жалобы

Претензия — это официально оформленный документ, в котором прописывается, почему один контрагент недоволен другим. К слову, арбитражный суд в большинстве случаев не примет иск, если не убедится, что стороны пытались решить проблему мирно. Без претензии можно сразу обращаться в суд только в случаях:

если нужно ввести в действие на территории России решение зарубежного суда;

если планируется открыть приказное производство;

если нужно защитить интересы и права группы лиц;

если подаётся иск о банкротстве;

если нужно установить факты, имеющие юридическое значение.

В остальных случаях претензионный порядок обязателен. Требование исполнить обязательства составляется в свободной форме, но важно, чтобы в нём было прописано:

кому адресована претензия и от кого;

из-за чего возникла претензия (какой договор, что контрагент должен был сделать, какие права и интересы требующей стороны были нарушены);

дедлайн — по закону ответить на претензию нужно в течение 30 дней, но в договоре могут быть предусмотрены сокращённые сроки реагирования.

Образец претензии на задержку поставки товара:

Если конфликт возник между бизнесом и государственным органом, в последний направляется жалоба. Составляется она аналогично претензии.

Образец жалобы в ФНС:

Обращение к бизнес-омбудсмену (при спорах с госорганами)

Защитить права предпринимателей и компаний, столкнувшихся с незаконным поведением государственных органов, можно через бизнес-омбудсмена. В каждом регионе есть свой уполномоченный по защите прав предпринимателей. Узнать, кто именно защищает бизнес в конкретном субъекте РФ, можно здесь — сориентируйтесь по карте, щёлкните на свой регион и узнайте Ф.И.О. уполномоченного.

Бизнес-омбудсмен поможет:

сориентироваться, что можно сделать в конкретной проблемной ситуации, подскажет порядок действий;

контактировать с государственными органами, самостоятельно направляя запросы и изучая полученные ответы;

обязать ведомства исправить допущенные ими нарушения своим заключением;

привлечь сотрудников государственных органов, совершивших произвол, к административной или уголовной ответственности.

В исключительных случаях бизнес-омбудсмен будет сопровождать и судебные разбирательства между компаниями или ИП и государственными ведомствами. Более подробно о деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей можно узнать из закона № 78-ФЗ от 7 мая 2013 года.

Профилактика возникновения споров

Для того, чтобы сотрудничество с контрагентами было как можно менее конфликтным, перед заключением любой сделки его нужно проверить на благонадёжность. Проверку можно провести самостоятельно, вручную выискивая необходимую информацию на сайтах ФНС, ФССП, ЕФРСБ, картотеки арбитражных дел и других открытых источниках. Однако рекомендуется автоматизировать этот процесс, особенно если контрагентов у ИП или организации много.

Упростить оценку деловых партнёров на благонадёжность поможет Сервис проверки контрагентов (СПК) от СберКорус. Его преимущества:

информация с более 20 открытых источников располагается в едином окне, система сама обращает внимание пользователя на риски сотрудничества (или их отсутствие) с конкретной компанией или ИП;

ежедневное обновление данных, направление уведомлений, если у контрагента случились существенные изменения (например, кто-то направил против него иск о банкротстве);

полный сбор данных о деловом партнёре занимает 2 минуты.

Использование СПК и выгрузка отчёта из него может стать доказательством того, что компания или предприниматель проявили должную осмотрительность при заключении сделки с контрагентом. Благодаря этому взыскать долги и компенсации в судебном порядке, если до него дойдёт, будет проще.

Сотрудничество с ненадежными бизнес-партнерами может повлечь за собой колоссальные финансовые и репутационные риски.

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