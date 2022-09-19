ЭДО в грузоперевозках: какие документы можно оцифровать

Цифровизация в логистике развивается стремительно, и сейчас многие компании переходят на электронный документооборот, отказываясь от бумаг

Если заключают договор перевозки груза

В этом случае отправитель поручает перевозчику за установленную плату доставить груз получателю. Заключение такого договора регламентируется главой 40 ГК. Все сопроводительные документы можно оформить электронно.

1. Заказ (заявка на перевозку)

Согласно постановлению Правительства № 2200 от 21.12.2020, договор перевозки груза может заключаться посредством принятия перевозчиком заказа к исполнению. Электронный заказ на перевозку может быть создан в формате договорного документа, утверждённого приказом ФНС от 24.03.2022 № ЕД-7-26/236@.

Указанный формат применяется факультативно. То есть заказчик может создать собственную форму, но если потребуется предоставить такой документ в ФНС, то его нужно будет изготовить на бумажном носителе. Если же договорной документ будет создан в утверждённом ФНС формате, то его можно будет направить электронно.

2. Транспортная накладная

При заключении договора перевозки грузов грузоотправитель обязательно оформляет транспортную накладную в унифицированной форме, которая утверждена постановлением Правительства № 2200 от 21.12.2020. Без этого документа получатель не может принять груз у перевозчика.

Формат электронной транспортной накладной (ЭТрН) утверждён приказом ФНС от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@ ещё в январе 2022 года. Этот же документ утверждает формы сопроводительной ведомости и заказ-наряда (договора фрахтования).

А с 1 сентября 2022 года вступило в силу постановление Правительства № 931 от 21.05.2022 , регламентирующее правила обмена электронными перевозочными документами.

Из основных правил можно отметить:

обмениваться электронными транспортными накладными можно только через операторов ЭДО;

доступ к данным транспортной накладной предоставляется ФНС, МВД, Минтрансу, Ространснадзору и Минцифры посредством направления ЭТрН в ГИС ЭПД ( Государственную информационную систему электронных перевозочных документов );

Государственную информационную систему электронных перевозочных документов для подписания ЭТрН используется сертификат усиленной квалифицированной подписи.

Если грузоотправитель хочет использовать транспортную накладную в качестве первичного учётного документа, то, помимо электронной формы, необходимо отдельно составлять экземпляр на бумаге.

Но возможен и полный отказ от бумажных документов, если грузоотправитель в качестве первичных документов для учёта расходов будет использовать акты выполненных работ и универсальные передаточные документы (УПД). Такую возможность ФНС подтвердила в письмах № СД-4-2/5238@ и № АС-4-15/15570@.

3. Акт выполненных работ и УПД

Формат акта утвержден приказом ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@. Его применяют факультативно (можно разработать свой вариант, но тогда для предоставления в налоговую потребуется бумажная копия). Электронный акт можно передавать любым удобным способом — через сайт перевозчика, по электронной почте, через оператора ЭДО.

Формат УПД утверждён приказом ФНС от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@. Его использовать обязательно. УПД передаётся только через оператора ЭДО.

Если заключают договор транспортной экспедиции

В этом случае экспедитор обязуется оказать услуги по организации перевозки и оформлению перевозочных и иных документов, необходимых для выполнения грузоперевозки (глава 41 ГК).

Договор с экспедитором, как правило, заключается, если грузоперевозка имеет специфические особенности, например, требуется сложное документальное оформление.

Все экспедиторские документы также могут быть представлены в электронном формате. Перечень обязательных документов, подтверждающих заключение договора транспортной экспедиции, определяется постановлением Правительства от 08.09.2006 № 554:

1. Поручение экспедитору

Согласно п. 5 ст. 8 Устава автомобильного транспорта, поручением экспедитору может считаться заявка на перевозку. В этом документе перечислены виды экспедиторских услуг и условия их оказания.

Утверждённого формата электронного поручения или заявки на перевозку на момент написания статьи нет, поэтому компания может утвердить свой формат, учитывая требования постановления Правительства № 2200 от 21.12.2020 и опираясь на Приложение № 1 приказ Минтранса от 11.02.2008 № 23, или использовать тот, что предлагает оператор ЭДО.

Для подписания этого документа всем участникам грузоперевозки нужна усиленная квалифицированная подпись.

2. Экспедиторская расписка

Этот документ подтверждает факт получения экспедитором груза для перевозки (от отправителя или получателя). Экспедиторская расписка создаётся по Приложению № 2 приказа Минтранса от 11.02.2008 № 23. Утверждённого электронного формата нет, поэтому можно создать свой.

А для подписания экспедитор, по соглашению сторон, может использовать любую электронную подпись — от простой до усиленной квалифицированной.

Обязательно ли переходить на электронные перевозочные документы?

Правительство заинтересовано в развитии цифровизации в сфере логистики. Об этом говорит и усиленная работа ФНС по стандартизации форматов документов, и последние постановления в области электронных транспортных накладных. Сейчас применение ЭТрН не является обязательным, но уже приняты правила обмена электронной транспортной документацией, которые начнут действовать в сентябре 2022 года.

Не исключено, что уже в 2023 применение ЭТрН станет обязательным. Поэтому лучше уже сейчас осваивать работу в новом формате и настраивать обмен электронными перевозочными документами .

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