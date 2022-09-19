Машиночитаемая доверенность: как изменится работа с электронными подписями сотрудников в 2023 году?

С 1 сентября 2023 года изменятся правила работы с электронными подписями (ЭП) сотрудников организаций и ИП. Сейчас, до 31 августа 2023 года, ЭП оформляются на конкретного работника с указанием его Ф.И.О., должности и принадлежности к определённому работодателю. С будущего года это правило изменится — ЭП на сотрудника будет оформляться как на физическое лицо, с указанием его Ф.И.О. и ИНН.

А для того, чтобы подтвердить свои полномочия, работнику потребуется представлять машиночитаемую доверенность (МЧД). Как понятно из названия, документ будет в электронной форме. Соответствующие поправки внёс закон № 443-ФЗ от 30 декабря 2021 года.

Изначально предполагалось, что формат ЭП с МЧД внедрят с 1 января 2022 года. О новых сроках сообщил Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ, на совещании межведомственной рабочей группы по развитию электронного документооборота в хозяйственной деятельности.

Сейчас перейти на МЧД можно добровольно. К слову, ФНС уже работает с налогоплательщиками, сдающими отчётность с приложением к ней МЧД. Также к эксперименту присоединились ФСС и ФТС. Формат документа в виде XML-файла утверждён приказом ФНС № ЕД-7-26/445@ от 30 апреля 2021 года.

Обратите внимание! Скан-копия бумажной доверенности о наделении сотрудника теми или иными полномочиями не равна МЧД. Последняя оформляется по утверждённому ФНС формату и подписывается ЭП руководителя организации или индивидуального предпринимателя.

Что делать с ЭП работников?

Работодатели могут сами для себя решить, как им быть с ЭП сотрудников. Сейчас есть 2 варианта действий:

Ничего не менять. Компании и ИП могут продолжать работать с ЭП персонала в старом формате. Иными словами, сотрудники могут пользоваться ЭП, где указаны их Ф.И.О., должность, принадлежность к конкретному работодателю. Если в течение 2022 года срок действия такой ЭП истечёт, можно будет оформить такую же новую. Однако, вновь выданная ЭП в прежнем формате будет действовать только до 31 декабря 2022 года. Потом она утратит силу. Постепенно переходить на ЭП с МЧД. Если у кого-то из работников истечёт срок действия ЭП старого формата, можно будет оформить на него подпись физического лица. Дополнительно ИП или руководителю фирмы придётся подписать своим ЭП МЧД на конкретного сотрудника.

Оба варианта ЭП — и в старом формате, с указанием всех данных о работнике, и в новом как для обычного физического лица — можно оформить в удостоверяющем центре СберКорус. Компания прошла аккредитацию в Минцифры РФ и имеет право выдавать электронные подписи физическим лицам и персоналу работодателей.

СберКорус оформляет ЭП по всей России. Если ЭП нужно выпустить срочно, можно ее оформить за один рабочий день. Также в случае изменения данных о гражданине или утери токена СберКорус готов трижды перевыпустить ЭП.

МЧД: как работать сейчас, что поменяется в будущем?

Чтобы разобраться с нюансами использования МЧД, 20 сентября в 13:00 мск мы проведем вебинар с экспертами «МЧД: как работать сейчас, что поменяется в будущем?»

В прямом эфире обсудим, как работать с МЧД, какие изменения в процессах документооборота планируются, а также следующие темы: