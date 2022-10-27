Налоговые риски: какие бывают, когда возникают и как минимизировать

Виды налоговых рисков

Классифицировать налоговые риски можно по разным параметрам. Например, по источнику выделяют внешние и внутренние налоговые риски. Внешние возникают из-за поправок в законодательстве, усиления налоговой нагрузки, изменения курсов валют, а внутренние – из-за неэффективного управления, использования нелегальных схем оптимизации налогообложения.

По времени налоговые риски классифицируют на текущие (происходят здесь и сейчас) и перспективные (когда сегодняшние действия могут привести к последствиям в будущем).

По характеру последствий налоговые риски можно разделить на финансовые (прямо связаны с потерей денег) и нефинансовые (с потерей денег связаны косвенно).

К категории финансовых относят такие риски:

Доначисление налогов.

Начисление штрафов и пеней.

Отказ в возмещении НДС.

Нефинансовыми рисками являются:

Блокировка расчётного счёта.

Арест имущества организации.

Выездная проверка.

Уголовная ответственность.

Налоговые риски тесно связаны с репутационными рисками. Наличие зафиксированных нарушений налогового законодательства, задолженностей перед ФНС, судебных разбирательств по налогам и сборам ведёт к потере деловой репутации, а это, в свою очередь, приводит к убыткам.

Ведь проблемы с налоговым органом – один из признаков неблагонадёжного контрагента, с которым рискованно заключать сделки.

Пять основных причин возникновения налоговых рисков

Налоговые риски возникают, когда:

Вносятся поправки в законодательство – отменяются налоговые льготы, увеличиваются ставки, в связи с чем налогоплательщик не успевает актуализировать налоговый учёт. Возникают противоречия в нормативных актах – часто такие противоречия появляются из-за поправок. Ответственные лица организации допускают технические ошибки в налоговом учёте – из-за невнимательности или низкой квалификации неправильно рассчитывают налоговую базу, суммы налогов и взносов. Компания не проявляет должную осмотрительность и заключает сделки с неблагонадёжными контрагентами. Налогоплательщик использует незаконные схемы оптимизации налоговой нагрузки.

Как минимум в одну из этих ситуаций может попасть любая компания или ИП, поэтому налоговые риски есть у всех.

Шесть рекомендаций для минимизации налоговых рисков

1. Смотрите на компанию глазами налоговой

ФНС разработала концепцию планирования налоговых проверок. В Приложении № 2 к Приказу № MM-3-06/333@ от 30.05.2007 перечислены 12 общедоступных критериев оценки налоговых рисков, по которым ФНС отбирает объекты для проведения выездных проверок. Налогоплательщик привлечёт к себе внимание со стороны налогового органа, если будет соответствовать хотя бы одному критерию:

Налоговая нагрузка ниже среднего по отрасли ( по статистике Росстата ). Деятельность убыточна по бухгалтерской и налоговой отчётности более 2 лет. Вычет по НДС за 12 месяцев составляет более 89 % от суммы начисленного налога. Расходы налогоплательщика растут быстрее доходов. Среднемесячная заработная плата работников ниже средней по региону. Налогоплательщик неоднократно приближается к предельным значениям ограничений по специальным налоговым режимам. Сумма расходов максимально приближена к сумме доходов за календарный год. В сделках прослеживаются цепочки контрагентов без разумных экономических или иных обоснований. Отсутствуют ответы на запросы налогового органа о разъяснении тех или иных показателей. Компания часто меняет юридический адрес. Уровень рентабельности отклоняется от среднеотраслевого показателя на 10% и более. Деятельность ведётся с высоким налоговым риском ( заключаются сделки с признаками сомнительных ).

Этот список критериев следует использовать как чек-лист для проверки уровня риска выездной проверки. Чем больше критериев можно применить к компании, тем выше риск выездной налоговой проверки.

2. Постоянно мониторьте налоговое законодательство

Важно, чтобы ответственные лица своевременно получали информацию об изменениях и актуализировали налоговый учёт в организации. Это поможет избежать штрафов из-за ошибок в документах и расчётах.

3. Автоматизируйте документооборот

Современные компании переходят на юридически значимый электронный документооборот в частности потому, что это даёт возможность удобно хранить и быстро находить нужные документы.

Цифровые первичные документы, договоры, сверки, запрашиваемые ФНС для проверки, найти и отправить легче, чем бумажные.

4. Переходите на электронную отчётность

Специальные сервисы помогают корректно подготовить отчётность для ФНС и отправить её вовремя. Соответственно, сокращаются риски получения штрафов за несоблюдение сроков подачи отчётности и ошибки в заполнении.

В сервисе СФЕРА Отчётность можно настроить автоматические оповещения о поступлении запросов от госорганов и давать ответы на них онлайн.

5. Строго следуйте законодательным нормам при составлении договоров по сделкам

Необходимо соблюдать форму договора в зависимости от типа сделки, правильно и чётко формулировать предмет договора, следить за обоснованностью договорных цен и соблюдением деловой цели.

Правильно составленный договор не привлечёт внимание ФНС и сократит риск признания сделки сомнительной.

В договоре подряда следует исключать признаки трудовых отношений (например, не стоит указывать место работы, трудовые функции, режим работы, условия оплаты). Тогда у ФНС не возникнет оснований считать, что была подмена трудовых отношений, соответственно, сократится риск доначисления НДФЛ и страховых взносов.

Подробно о признаках подмены трудовых отношений можно прочитать в этой статье.

6. Внимательно проверяйте контрагентов

Важно получить максимум информации о контрагенте перед заключением сделки, проявив таким образом коммерческую осмотрительность. Это поможет избежать сотрудничества с фирмой-однодневкой или просто с неблагонадёжным контрагентом, который, например, имеет большие задолженности перед ФНС.

Собирать данные вручную необязательно – поможет в этом деле Сервис проверки контрагентов. Он анализирует более 20 источников данных и составляет отчёт по компании, который можно использовать как доказательство проявления коммерческой осмотрительности в ФНС. Отчет оперативно формируется за несколько минут.

﻿Сервис помогает вычислить фирму-однодневку, установить сомнительные факты в репутации, проверить судебную практику, узнать о нарушениях потенциального контрагента в расчётах с бюджетом. Выбор благонадёжных контрагентов сократит финансовые и репутационные риски.