Налоговые риски: какие бывают, когда возникают и как минимизировать

Виды налоговых рисков
Классифицировать налоговые риски можно по разным параметрам. Например, по источнику выделяют внешние и внутренние налоговые риски. Внешние возникают из-за поправок в законодательстве, усиления налоговой нагрузки, изменения курсов валют, а внутренние – из-за неэффективного управления, использования нелегальных схем оптимизации налогообложения.
По времени налоговые риски классифицируют на текущие (происходят здесь и сейчас) и перспективные (когда сегодняшние действия могут привести к последствиям в будущем).
По характеру последствий налоговые риски можно разделить на финансовые (прямо связаны с потерей денег) и нефинансовые (с потерей денег связаны косвенно).
К категории финансовых относят такие риски:
- Доначисление налогов.
- Начисление штрафов и пеней.
- Отказ в возмещении НДС.
Нефинансовыми рисками являются:
- Блокировка расчётного счёта.
- Арест имущества организации.
- Выездная проверка.
- Уголовная ответственность.
Налоговые риски тесно связаны с репутационными рисками. Наличие зафиксированных нарушений налогового законодательства, задолженностей перед ФНС, судебных разбирательств по налогам и сборам ведёт к потере деловой репутации, а это, в свою очередь, приводит к убыткам.
Ведь проблемы с налоговым органом – один из признаков неблагонадёжного контрагента, с которым рискованно заключать сделки.
Пять основных причин возникновения налоговых рисков
Налоговые риски возникают, когда:
- Вносятся поправки в законодательство – отменяются налоговые льготы, увеличиваются ставки, в связи с чем налогоплательщик не успевает актуализировать налоговый учёт.
- Возникают противоречия в нормативных актах – часто такие противоречия появляются из-за поправок.
- Ответственные лица организации допускают технические ошибки в налоговом учёте – из-за невнимательности или низкой квалификации неправильно рассчитывают налоговую базу, суммы налогов и взносов.
- Компания не проявляет должную осмотрительность и заключает сделки с неблагонадёжными контрагентами.
- Налогоплательщик использует незаконные схемы оптимизации налоговой нагрузки.
Как минимум в одну из этих ситуаций может попасть любая компания или ИП, поэтому налоговые риски есть у всех.
Шесть рекомендаций для минимизации налоговых рисков
1. Смотрите на компанию глазами налоговой
ФНС разработала концепцию планирования налоговых проверок. В Приложении № 2 к Приказу № MM-3-06/333@ от 30.05.2007 перечислены 12 общедоступных критериев оценки налоговых рисков, по которым ФНС отбирает объекты для проведения выездных проверок. Налогоплательщик привлечёт к себе внимание со стороны налогового органа, если будет соответствовать хотя бы одному критерию:
- Налоговая нагрузка ниже среднего по отрасли (по статистике Росстата).
- Деятельность убыточна по бухгалтерской и налоговой отчётности более 2 лет.
- Вычет по НДС за 12 месяцев составляет более 89 % от суммы начисленного налога.
- Расходы налогоплательщика растут быстрее доходов.
- Среднемесячная заработная плата работников ниже средней по региону.
- Налогоплательщик неоднократно приближается к предельным значениям ограничений по специальным налоговым режимам.
- Сумма расходов максимально приближена к сумме доходов за календарный год.
- В сделках прослеживаются цепочки контрагентов без разумных экономических или иных обоснований.
- Отсутствуют ответы на запросы налогового органа о разъяснении тех или иных показателей.
- Компания часто меняет юридический адрес.
- Уровень рентабельности отклоняется от среднеотраслевого показателя на 10% и более.
- Деятельность ведётся с высоким налоговым риском (заключаются сделки с признаками сомнительных).
Этот список критериев следует использовать как чек-лист для проверки уровня риска выездной проверки. Чем больше критериев можно применить к компании, тем выше риск выездной налоговой проверки.
2. Постоянно мониторьте налоговое законодательство
Важно, чтобы ответственные лица своевременно получали информацию об изменениях и актуализировали налоговый учёт в организации. Это поможет избежать штрафов из-за ошибок в документах и расчётах.
3. Автоматизируйте документооборот
Современные компании переходят на юридически значимый электронный документооборот в частности потому, что это даёт возможность удобно хранить и быстро находить нужные документы.
Цифровые первичные документы, договоры, сверки, запрашиваемые ФНС для проверки, найти и отправить легче, чем бумажные.
4. Переходите на электронную отчётность
Специальные сервисы помогают корректно подготовить отчётность для ФНС и отправить её вовремя. Соответственно, сокращаются риски получения штрафов за несоблюдение сроков подачи отчётности и ошибки в заполнении.
В сервисе СФЕРА Отчётность можно настроить автоматические оповещения о поступлении запросов от госорганов и давать ответы на них онлайн.
5. Строго следуйте законодательным нормам при составлении договоров по сделкам
Необходимо соблюдать форму договора в зависимости от типа сделки, правильно и чётко формулировать предмет договора, следить за обоснованностью договорных цен и соблюдением деловой цели.
Правильно составленный договор не привлечёт внимание ФНС и сократит риск признания сделки сомнительной.
В договоре подряда следует исключать признаки трудовых отношений (например, не стоит указывать место работы, трудовые функции, режим работы, условия оплаты). Тогда у ФНС не возникнет оснований считать, что была подмена трудовых отношений, соответственно, сократится риск доначисления НДФЛ и страховых взносов.
Подробно о признаках подмены трудовых отношений можно прочитать в этой статье.
6. Внимательно проверяйте контрагентов
Важно получить максимум информации о контрагенте перед заключением сделки, проявив таким образом коммерческую осмотрительность. Это поможет избежать сотрудничества с фирмой-однодневкой или просто с неблагонадёжным контрагентом, который, например, имеет большие задолженности перед ФНС.
Собирать данные вручную необязательно – поможет в этом деле Сервис проверки контрагентов. Он анализирует более 20 источников данных и составляет отчёт по компании, который можно использовать как доказательство проявления коммерческой осмотрительности в ФНС. Отчет оперативно формируется за несколько минут.
Сервис помогает вычислить фирму-однодневку, установить сомнительные факты в репутации, проверить судебную практику, узнать о нарушениях потенциального контрагента в расчётах с бюджетом. Выбор благонадёжных контрагентов сократит финансовые и репутационные риски.