Индексация зарплат: какова цена ошибки 

Рассказываем, где не допустить досадных ошибок.

Зачем нужна индексация

Чтобы зарплаты работников соответствовали росту цен и инфляции, работодатель обязан их периодически повышать, то есть индексировать. За этим следят Роструд, инспекция по труду и прокуратура, регулярно напоминает Конституционный суд.

Тем компаниям, которые полагают, что такой мороки отделу кадров не нужно, придется заплатить штраф в 50 тысяч по ч. 1 ст. 5.27 КоАП. Но, как видим, если юридически подкованный сотрудник подаст в суд, работодатель вынужден будет выплачивать ему миллионы рублей.

Какие оправдания не сработают

Индексацию необходимо проводить в любом случае – даже если вы:

Частная фирма.

Индексировать зарплаты обязаны не только бюджетники. Но если в федеральных органах, учреждениях, на госслужбе степень индексации определяет государство, то частный бизнес решает это сам.

Порядок должен быть прописан в локальных актах и колдоговорах; Для микропредприятий и некоммерческих организаций – в трудовых договорах.

Не вводили индексацию.

Даже если в локальных актах фирмы не прописаны размеры и сроки индексации, проводить ее все равно придется: если будет суд, то он применит общепризнанные размеры и сроки – например, в «тюменском» деле суд вел расчет по индексу потребительских цен.

Самостоятельное определение порядка индексации работодателем зачастую может быть выгоднее.

Выплачиваете премии.

Премии и надбавки можно приравнять к индексации, но только если в локальном акте вы прописали, что премирование делается для повышения реального содержания зарплаты. В противном случае суд сочтет премии просто частью схемы оплаты труда.

Доплачиваете избранным.

Нельзя индексировать зарплату охраннику, но не проводить ее для главбуха, либо индексировать разным сотрудникам на разный процент. Все это считается дискриминацией (ст. 37 Конституции, ст. 3, 132 ТК).

Нужно быть аккуратнее и с сотрудницами в отпуске по уходу за ребенком: грамотные работодатели в день выхода на работу выплачивают им премии или заключают допсоглашение к трудовому договору, где устанавливается проиндексированный оклад.

Важные правила

На сколько?

В предприятиях бюджетной сферы размер индексации зарплаты определяет государство. В 2018 оклады госслужащих поднимали в на 4%, с октября 2019 – на 4,3%, с октября 2020 – на 3%, на 2021 приостановили.

Бизнес в среднем индексирует зарплаты на 4-5%, большинство компаний тоже приостановили этот процесс на 2021 год. Повышение привязывается к прогнозируемому уровню инфляции, прожиточному минимуму либо индексу потребительских цен на товары. Данные берутся по России или в конкретном регионе.

Как часто?

Чаще всего зарплаты индексируются раз в год. Как показывает практика, на ежеквартальные изменения зарплат уходит много времени, а еще более длинные (годовые) сроки не признает инспекция по труду.

Когда можно не индексировать?

Работодатель имеет право приостановить проведение индексации, если у организации плохие финансовые показатели.

Но важно четко прописать в локальных актах, что именно будет считаться плохим показателем – например, «получение прибыли за предыдущий год в размере менее 90% от прибыли, запланированной в финансовом плане».

Способы индексации

Увеличить оклад.

Раз в год повышайте на коэффициент инфляции должностной оклад или почасовую ставку. Такой способ одобряет судебная практика и государственные органы.

Премировать.

Статья 134 ТК упоминает именно «заработную плату», а ее состав индивидуален для каждой штатной единицы. Зарплата состоит из оклада, стимулирующих, компенсационных выплат. По этой причине суды разрешают индексировать оклад, тарифную ставку или премировать.

Не забудьте четко указать в ЛНА, что премии – это именно способ индексации.

Повысить МРОТ.

Данный способ спорный, но он все же применяется: работодатель индексирует не всю зарплату, а ее часть в размере регионального МРОТ – той суммы, на которую можно купить минимальный набор продуктов. Так как ст. 134 ТК требует от работодателя повышать уровень реального содержания зарплаты, нарушения здесь нет.

Если же работодатель повышает заработную плату до уровня МРОТ, то это уже не индексация по ст. 134 ТК, а исполнение обязанности по ст. 133 ТК.

Как формулировать

Независимо от того, какой способ индексации вы выберете, необходимо:

Прописать ее порядок в ЛНА или коллективном договоре , как того требует ст. 134 ТК. Однако колдоговор лучше не использовать, ибо его нельзя принять и изменить без согласия работников. О локальном же акте их можно просто уведомить. При этом в трудовом договоре данный ЛНА важно не упоминать, иначе его тоже можно будет изменить только с согласия работника.

Ежегодно подписывать с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору (при индексации окладов) либо приказ (при индексации премированием).

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