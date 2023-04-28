Налоги, взносы, пошлины

Чек-лист по сдаче отчетности на начало лета: проверьте себя 

В воздухе уже пахнет майской зеленью, дачными шашлыками и долгожданными выходными. В предвкушении всего этого главное – не забыть о сроках сдачи отчетности, многие из которых как раз приходятся на конец весны и начало лета.

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Чек-лист по сдаче отчетности на начало лета: проверьте себя 
Иллюстрация: СберКорус

Мы все собрали и подытожили – воспользуйтесь нашим гайдом, чтобы сэкономить время и успеть насладиться праздниками.

Май

2 мая

  • Не забудьте сдать декларацию 3-НДФЛ за 2022 год.

  • Не пропустите срок перечисления платежей за пользование недрами за I квартал 2023 года.

До 15 мая

  • Внесите в ФСС страховые взносы на травматизм за апрель текущего года.

До 25 мая

До 29 мая

  • Уплатите страховые взносы (СФР, ФОМС) за апрель 2023 года.

  • Не забудьте перечислить вторую часть НДС за I квартал 2023 года.

  • До указанной даты следует заплатить НДФЛ, удержанный с 23 апреля по 22 мая.

  • Разберитесь с налогом на прибыль за апрель (ОСНО при уплате налог каждый месяц по фактической прибыли).

  • Также до 29 мая необходимо перечислить аванс по налогу на прибыль за май: (ОСНО при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по результатам года).

  • Указанная дата – срок уплаты по налогу на добычу полезных ископаемых и по акцизам на этиловый спирт за апрель, а также по акцизам на автомобильный бензин за февраль 2023 года.

До 30 мая

  • Самое время уплатить налог на прибыль за апрель: (ОСНО при уплате налог каждый месяц по фактической прибыли).

  • Займитесь перечислением налога на прибыль за май: (ОСНО при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по результатам года).

Июнь

До 15 июня

  • Необходимо уплатить страховые взносы на травматизм за предыдущий месяц, то есть за май.

До 26 июня

До 28 июня

  • Внесите в ФСС страховые взносы на травматизм за май текущего года.

  • Не забудьте заплатить третью часть НДС за I квартал 2023 года.

  • Также в отведенный срок важно перечислить НДФЛ за работников, который был удержан в период с 23 мая по 22 июня.

  • Займитесь отчислением налога на прибыль за май (ОСНО, кто уплачивает налог каждый месяц по фактической прибыли).

  • Разумеется, не забываем и о об уплате аванса по налогу на прибыль за июнь (ОСНО при внесении ежемесячных авансовых платежей с доплатой по результатам года).

  • Подошел срок уплаты по налогу на добычу полезных ископаемых и по акцизам на этиловый спирт за май, а также по акцизам на автомобильный бензин за март 2023 года.

Для вашего удобства мы собрали всю вышеизложенную информацию в наглядной таблице.

Май 2023

2 мая

  • Декларация 3-НДФЛ за 2022 год.

  • Платежи за пользование недрами за I квартал 2023 года

До 15 мая

  • Страховые взносы на травматизм за апрель текущего года.

До 25 мая

  • Декларация по налогу на прибыль за январь-апрель 2023 года. Для бизнеса ОСНО – при ежемесячной отчетности.

  • Уведомление об исчисленных налогах, страховых взносах и авансовых платежах.

  • Декларация по акцизам на этиловый спирт и по налогу на добычу полезных ископаемых за апрель, по акцизам на автомобильный бензин – за февраль текущего года.

  • Сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за апрель.

  • Персонифицированные сведения о физлицах за апрель.

До 25 мая

  • Страховые взносы (СФР, ФОМС) за апрель 2023 года.

  • Вторая часть НДС за I квартал 2023 года.

  • НДФЛ, удержанный с 23 апреля по 22 мая.

  • Налог на прибыль за апрель; ОСНО (при уплате налог каждый месяц по фактической прибыли).

  • аванс по налогу на прибыль за май; ОСНО (при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по результатам года).

  • Налог на добычу полезных ископаемых и по акцизам на этиловый спирт за апрель, а также по акцизам на автомобильный бензин за февраль 2023 года.

До 30 мая

  • Налог на прибыль за апрель; ОСНО (при уплате налог каждый месяц по фактической прибыли).

  • Налог на прибыль за май; ОСНО (при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по результатам года).

Июнь 2023

До 15 июня

  • Страховые взносы на травматизм за май.

До 26 июня

  • Декларация по налогу на прибыль за январь-май; ОСНО – при ежемесячной отчетности.

  • Уведомление об исчисленных налогах, страховых взносах и авансовых платежах.

  • Персонифицированные сведения о физлицах за май.

  • Декларация по акцизам на этиловый спирт за май, по акцизам на автомобильный бензин за март и по налогу на добычу полезных ископаемых за май текущего года.

  • Сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за май.

До 28 июня

  • Страховые взносы на травматизм за май текущего года.

  • Третья часть НДС за I квартал 2023 года.

  • НДФЛ за работников, который был удержан в период с 23 мая по 22 июня.

  • Налог на прибыль за май; ОСНО (тем, кто уплачивает налог каждый месяц по фактической прибыли).

  • Аванс по налогу на прибыль за июнь; ОСНО (при внесении ежемесячных авансовых платежей с доплатой по результатам года).

  • Налог на добычу полезных ископаемых и по акцизам на этиловый спирт за май, а также по акцизам на автомобильный бензин за март 2023 года.

Напоминаем, что в деле сдачи электронной отчетности главное – ничего не упустить. Избежать таких рисков поможет специальный сервис сдачи электронной отчетности от СберКорус.

Он позволяет:

  • работать в удобном формате из любой точки мира 24/7;

  • безопасно передавать отчеты по защищенным каналам – в три клика, прямо из системы;

  • сдавать отчетность вовремя с возможностью отправки вплоть до последнего отчетного дня;

  • избегать нарушений и штрафов;

  • получать автоматические оповещения при входящих запросах от государственных органов;

  • отслеживать статус отчета и получать подтверждающие документы от госорганов.

Важно! Вы получите сервис сдачи электронной отчетности за 0₽ при открытии расчетного счета в СберБанке.

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