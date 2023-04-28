Чек-лист по сдаче отчетности на начало лета: проверьте себя 

Май 2023

2 мая Декларация 3-НДФЛ за 2022 год.

Платежи за пользование недрами за I квартал 2023 года

До 15 мая Страховые взносы на травматизм за апрель текущего года.

До 25 мая Декларация по налогу на прибыль за январь-апрель 2023 года. Для бизнеса ОСНО – при ежемесячной отчетности.

Уведомление об исчисленных налогах, страховых взносах и авансовых платежах.

Декларация по акцизам на этиловый спирт и по налогу на добычу полезных ископаемых за апрель, по акцизам на автомобильный бензин – за февраль текущего года.

Сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за апрель.

Персонифицированные сведения о физлицах за апрель.

До 25 мая Страховые взносы (СФР, ФОМС) за апрель 2023 года.

Вторая часть НДС за I квартал 2023 года.

НДФЛ, удержанный с 23 апреля по 22 мая.

Налог на прибыль за апрель; ОСНО (при уплате налог каждый месяц по фактической прибыли).

аванс по налогу на прибыль за май; ОСНО (при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по результатам года).

Налог на добычу полезных ископаемых и по акцизам на этиловый спирт за апрель, а также по акцизам на автомобильный бензин за февраль 2023 года.

До 30 мая Налог на прибыль за апрель; ОСНО (при уплате налог каждый месяц по фактической прибыли).

Налог на прибыль за май; ОСНО (при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по результатам года).

Июнь 2023

До 15 июня Страховые взносы на травматизм за май.

До 26 июня Декларация по налогу на прибыль за январь-май; ОСНО – при ежемесячной отчетности.

Уведомление об исчисленных налогах, страховых взносах и авансовых платежах.

Персонифицированные сведения о физлицах за май.

Декларация по акцизам на этиловый спирт за май, по акцизам на автомобильный бензин за март и по налогу на добычу полезных ископаемых за май текущего года.

Сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за май.