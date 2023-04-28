Чек-лист по сдаче отчетности на начало лета: проверьте себя 

Мы все собрали и подытожили – воспользуйтесь нашим гайдом, чтобы сэкономить время и успеть насладиться праздниками.
Май
2 мая
Не забудьте сдать декларацию 3-НДФЛ за 2022 год.
Не пропустите срок перечисления платежей за пользование недрами за I квартал 2023 года.
До 15 мая
Внесите в ФСС страховые взносы на травматизм за апрель текущего года.
До 25 мая
Необходимо заполнить и подать декларацию по налогу на прибыль за январь-апрель 2023 года. Для бизнеса ОСНО – при ежемесячной отчетности.
В эти же сроки следует оформить и подать уведомление об исчисленных налогах, страховых взносах и авансовых платежах.
Важно заполнить и предоставить декларацию по акцизам на этиловый спирт и по налогу на добычу полезных ископаемых за апрель, по акцизам на автомобильный бензин – за февраль текущего года.
Отчитайтесь о сведениях о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за апрель.
Наконец, до 25 мая необходимо подать персонифицированные сведения о физлицах за апрель.
До 29 мая
Уплатите страховые взносы (СФР, ФОМС) за апрель 2023 года.
Не забудьте перечислить вторую часть НДС за I квартал 2023 года.
До указанной даты следует заплатить НДФЛ, удержанный с 23 апреля по 22 мая.
Разберитесь с налогом на прибыль за апрель (ОСНО при уплате налог каждый месяц по фактической прибыли).
Также до 29 мая необходимо перечислить аванс по налогу на прибыль за май: (ОСНО при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по результатам года).
Указанная дата – срок уплаты по налогу на добычу полезных ископаемых и по акцизам на этиловый спирт за апрель, а также по акцизам на автомобильный бензин за февраль 2023 года.
До 30 мая
Самое время уплатить налог на прибыль за апрель: (ОСНО при уплате налог каждый месяц по фактической прибыли).
Займитесь перечислением налога на прибыль за май: (ОСНО при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по результатам года).
Июнь
До 15 июня
Необходимо уплатить страховые взносы на травматизм за предыдущий месяц, то есть за май.
До 26 июня
Заполняем и подаем декларацию по налогу на прибыль за январь-май (ОСНО, при ежемесячной отчетности).
До указанной даты также важно уведомить об исчисленных налогах, страховых взносах и авансовых платежах.
В эти же сроки следует подготовить и предоставить персонифицированные сведения о физлицах за май.
Заполняем и предоставляем декларацию по акцизам на этиловый спирт за май, по акцизам на автомобильный бензин за март и по налогу на добычу полезных ископаемых за май текущего года.
Наконец, до 26 июня подаются сведения о трудовой деятельности в составе ЕФС-1 за май.
До 28 июня
Внесите в ФСС страховые взносы на травматизм за май текущего года.
Не забудьте заплатить третью часть НДС за I квартал 2023 года.
Также в отведенный срок важно перечислить НДФЛ за работников, который был удержан в период с 23 мая по 22 июня.
Займитесь отчислением налога на прибыль за май (ОСНО, кто уплачивает налог каждый месяц по фактической прибыли).
Разумеется, не забываем и о об уплате аванса по налогу на прибыль за июнь (ОСНО при внесении ежемесячных авансовых платежей с доплатой по результатам года).
Подошел срок уплаты по налогу на добычу полезных ископаемых и по акцизам на этиловый спирт за май, а также по акцизам на автомобильный бензин за март 2023 года.
Для вашего удобства мы собрали всю вышеизложенную информацию в наглядной таблице.
Май 2023
2 мая
До 15 мая
До 25 мая
До 25 мая
До 30 мая
Июнь 2023
До 15 июня
До 26 июня
До 28 июня
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