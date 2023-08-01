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ЭДО

Обязательная МЧД на паузе: что будет с электронными подписями сотрудников?

1 сентября 2023 года в привычный документооборот должны были внедриться машиночитаемые доверенности (МЧД). С их помощью сотрудник, подписывающий документы от лица предпринимателя или организации, обязан подтверждать свои полномочия. Однако внедрение МЧД в обязательном порядке откладывается до 1 сентября 2024 года.
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Обязательная МЧД на паузе: что будет с электронными подписями сотрудников?
Иллюстрация: СберКорус

Почему срок внедрения МЧД решили продлить?

Большинство сотрудников различных компаний применяют электронные подписи (ЭП), выданные по старым правилам.

Сертификаты содержат личные реквизиты самого сотрудника, а также данные о фирме, где он работает. 

Ожидалось, что к 1 сентября 2023 года ЭП, оформленные по старым правилам, утратят свою силу. Бизнес обязали обновить подписи сотрудников на обычные ЭП физических лиц и начать массово оформлять на них МЧД. Из-за этого возникли опасения, что многие бизнес-процессы притормозятся на неопределённый срок, возникнут сложности с обслуживанием клиентов. 

Возражения о внедрении МЧД с 1 сентября 2023 года представил Национальный совет финансового рынка (НСФР), их поддержали и в Минцифры РФ.

В Госдуме соответствующий законопроект о переносе сроков обязательных МЧД также уже принят. ЭП, оформленные по старым правилам, продолжат действовать до 1 сентября 2024 года. 

Оформление ЭП для физлиц

Оформить ЭП сотруднику как физическому лицу можно в удостоверяющих центрах, аккредитованных Минцифры РФ, в числе которых и СберКорус. При оформлении подписи сотрудника до 31 августа 2023 года, сертификат физлица будет стоить для вас всего 1 рубль.  

Для рассмотрения заявки потребуются:

  • заявление;

  • ИНН;

  • паспорт;

  • СНИЛС. 

Сертификат физлица совместно с МЧД (подробнее о машиночитаемых доверенностях вы можете узнать здесь) можно использовать для участия в торгах, обмена документами с контрагентами через систему ЭДО, работы на государственных порталах, подачи документов в суд и сдачи отчётности. 

Реклама: ООО «КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ», ИНН: 7801392271, erid:

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Комментарии

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