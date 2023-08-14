Найти и уничтожить: утилизация документов по всем правилам

Документы в компании нужно хранить определенное время, а затем их необходимо уничтожить. Но нельзя просто взять и выбросить или сжечь ненужные бумаги: существуют определенные правила уничтожения документов с истекшими сроками хранения. О них и поговорим.

Как долго не выбрасывать

Требование хранить документацию минимум 5 лет прописано в п. 1 ст. 29 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г.

В 2023 году это касается первичных учетных документов, бухгалтерских регистров, финотчетности, заключений об аудиторских ревизиях, документов с персональными данными и т.д.

Как правильно отсчитывать эти 5 лет, с какого момента? В законе есть четкий ответ: с 1 января года, идущего за годом, когда документация была оформлена.

Если вышел срок

Утилизировать просроченные документы — не обязанность, а право фирмы. Главное — быть уверенными, что бумаги больше не понадобятся для работы. А это может случиться в следующих ситуациях:

убытки за прошлые годы еще не списались окончательно ;

прервался и начал вновь исчисляться срок исковой давности по дебиторской задолженности, не списанной как безнадежная. До истечения этого периода придется хранить договоры, накладные, акты выполненных работ и пр.;

имеется амортизируемое имущество: если его списать или продать, в документах может возникнуть необходимость до конца года;

амортизируемое имущество реализовано, но с убытком. И в тот период, когда убыток включили в состав расходов, документы нужно сохранить.

Что с ними делать

Допустим, всех описанных выше ситуаций вам удалось избежать, и документы с истекшим сроком хранения действительно можно уничтожить. Здесь важно придерживаться следующего порядка действий.

Создание комиссии.

Ее своим приказом утверждает руководитель. Эти специалисты решат, какие именно документы в организации подлежат утилизации. Обычно в такой орган включают юристов, главбуха, делопроизводителя и пр.

Составление акта.

Комиссия формирует акт о документах, подлежащих уничтожению, указывая категориальные наименования папок, в которые они собраны («Кассовая документация», «Накладные учета ТМЦ», «Акты сверки» и пр.). Руководитель последним подписывает акт.

Процесс уничтожения.

Документы можно порвать, сжечь, пропустить через измельчитель бумаг или уничтожить любым другим подходящим способом — в том числе разрешается поручить эту задачу организации по переработке макулатуры.

Но денежные средства, вырученные за сдачу этих бумаг в утиль, должны быть учтены в доходах, также нужно начислить НДС.

Другой акт.

Та же самая комиссия должна составить и еще один акт — на этот раз о физическом уничтожении документов.

Важный момент

Оптимизации документооборота и перевод ключевых документов в электронный вид поможет тратить существенно меньше времени на утилизацию или вовсе избавиться от этой необходимости. А чтобы дела шли еще быстрее и продуктивнее, придуманы полезные сервисы.

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