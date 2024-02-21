Бухгалтерский и налоговый учет горюче-смазочных материалов (ГСМ)

Почти в каждом бизнесе так или иначе используют ГСМ. К ним относят специальные жидкости (охлаждающие, тормозные), смазочные материалы (пластичные смазки, специальные, трансмиссионные, моторные масла), а также топливо (сжатый или сжиженный газ, дизель, бензин). Расскажем, когда нужно учитывать ГСМ в путевом листе, а когда — в акте списания, а также о способах расчетов и проводках.

Какие документы используются в учете ГСМ

Все зависит от того, где именно применяются ГСМ:

1. Если бизнес применяет ГСМ на транспортных средствах, то, как правило, для учета применяются путевые листы.

Оформлять документ нужно по правилам, закрепленным в приказе Минтранса РФ № 390 от 28 сентября 2022 года. Формы путевых листов компании вправе создать самостоятельно или же использовать шаблоны из постановления Госкомстата № 78 от 28 ноября 1997 года.

Еще удобнее — использовать сервис Транспортного ЭДО для оформления электронных путевых листов. С его помощью заполнение документов занимает всего 1 минуту, а ошибки ручного ввода данных сводятся к нулю.

2. Если же ГСМ используются в другой технике — например, бензопилах, генераторах, газонокосилках, то применяется акт списания. Он оформляется в произвольной форме.

О приеме к учету ГСМ

Горюче-смазочные материалы принимаются к учету по фактической стоимости. Для этого используются документы:

отчеты компании, выпустившей топливную карту для вашего бизнеса;

корешки талонов (соответственно, при талонном приобретении);

чеки автозаправочных станций (АЗС).

Списываются ГСМ либо по средней себестоимости, либо по методике ФИФО, когда учитывается стоимость самых ранних поступлений материалов.

Первый вариант самый распространенный на практике. Средняя себестоимость считается как сумма стоимостей ГСМ при поступлении и остатке на конец периода, поделенная на сумму количества ГСМ при поступлении и остатке в натуральном выражении (например, в литрах).

Во втором варианте учитывается фактическая себестоимость материалов, приобретенных самыми первыми. Остатки оцениваются по фактической себестоимости товаров, приобретенных последними.

Бухучет ГСМ с примерами

Для бухучета ГСМ используется счет 10 (при необходимости — со специальными субсчетами). По кредиту проводится списание, а по дебету — приемка.

Приведем примеры расчетов для списания горюче-смазочных материалов по факту и по нормативам через путевые листы. Будет применен метод средней себестоимости.

Пример № 1. Списание по факту

Компания «Земля» из Свердловской области в феврале закупила 200 л бензина марки АИ-92 по цене 47 руб. за литр без учета НДС. Однако она не израсходовала топливо, приобретенное в январе. В остатках числится 40 л бензина по себестоимости 54 руб. за литр.

Рассчитываем среднюю себестоимость топлива:

(200 47 + 40 54) / (200 + 40) = 48 руб.

Компания «Земля» выпустила на рейс автомобиль Форд Фокус 1.6. В баке у него оставалось 15 л бензина. Фирма выдала ему топливо в количестве 40 л. После рейса машина вернулась с баком, заполненным на 10 л.

Фактически автомобиль потребил топливо на:

15 + 40 - 20 = 35 л.

Тогда к списанию будет положено:

35 * 48 = 1 680 руб.

Сумма учитывается в проводке Дт 26 Кт 10.

Пример № 2. Списание по нормативам

Здесь применяется формула, закрепленная в распоряжении Минтранса № АМ-23-р от 14 марта 2008 года. Выглядит она следующим образом:

Находим всю необходимую информацию в распоряжении Минтранса. Для Форда Фокуса 1.6 базовая норма расхода топлива равна 8,8 л. Ищем значение коэффициента D в том же документе в приложении № 2. Для Свердловской области он равен 10 %.

Немного изменим вводные данные для задачи. Предположим, на начало рейса на одометре автомобиля значилось 3 000 км. К концу рейса — 3 200 км. Получается, что машина проехала 200 км. Это значение ставим вместо S в указанной выше формуле.

Тогда:

0,01 8,8 200 (1 + 0,01 10 %) = 19,36 л.

Теперь перемножаем значения нормативного расхода литров и средней стоимости топлива:

19,36 * 48 = 929,28 руб.

Эта сумма и будет списана в проводке Дт 26 Кт 10.

Налоговый учет ГСМ

ГСМ могут учитываться в разных видах расходов (ст. 254 и 264 НК):

В материальных, если они использовались для технологических нужд (например, заправки генераторов). В прочих, если ими обслуживался транспорт.

О том, какой вид бухучета и вариант списания предпочтительнее для налоговой службы, в законодательстве информации нет. Потому можно использовать оба варианта.

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