Что нужно предусмотреть в договоре с самозанятым программистом

Бизнесу не всегда выгодно нанимать IT-специалистов в штат, особенно в случаях, когда планируется проектная работа. Намного проще заключить договор с самозанятым, ведь он платит налоги сам за себя, страховые взносы за него платить не нужно, сдавать отчетность — тоже. Однако типовой гражданско-правовой договор, скачанный в интернете, не подойдет для заключения сделки с программистом. Разберемся, какие нюансы нужно учесть при оформлении документов с самозанятыми-айтишниками.

Вопрос об авторских правах

Если бы компания или предприниматель заключили трудовой договор с программистом, то с авторскими правами не было бы никаких проблем. Ч. 2 ст. 1295 ГК предусматривает, что исключительное право на служебное произведение, созданное сотрудником, принадлежит работодателю.

Если наниматель никак не использует результат работы IT-специалиста в течение 3 лет после его готовности, то исключительное право на произведение вновь возвращается к его автору.

При заключении гражданско-правового договора исключительное право на результат работы по общим правилам сохраняется за исполнителем. И, чтобы этого избежать, нужно правильно оформить документ. Для этого:

в договоре нужно прописать, что исключительное право на результат деятельности IT-специалиста передается заказчику;

необходимо обозначить предел ответственности — если самозанятый-айтишник решит продать свой программный продукт кому-то еще без согласования с заказчиком, то он должен будет компенсировать убытки и выплатить неустойку, штраф или иную компенсацию.

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Этапы работ

Заказчик оформляет IT-специалисту подробное техническое задание (ТЗ), которое также стоит включить в договор в формате приложения к нему. В документе следует предусмотреть:

сроки выполнения задач для каждого этапа;

способы и периоды выплаты вознаграждения — предоплата (какой процент от общей суммы), постоплата за каждый выполненный этап работ, иные варианты, а также сроки перечисления средств;

закрывающие документы — например, если был выбран способ оплаты после каждого выполненного этапа работ, то указать о необходимости составления актов и получения чеков от самозанятого.

Отдельно стоит прописать, как именно будет передаваться исключительное право на программный продукт. Если программист отдал компании, например, флешку с записанным на нее результатом работ, это будет считаться лишь передачей материального носителя, но не самого программного продукта. Для передачи исключительного права необходимо составить акт приема-передачи в рамках уже заключенного договора. При необходимости можно оформить дополнительный документ — например, лицензионное или дистрибьюторское соглашение.

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Запрет разглашения коммерческой тайны

Вся техническая и бизнес-информация, предоставленная заказчиком исполнителю, может составлять коммерческую тайну. Поэтому важно защитить ее от разглашения самозанятым программистом уже на этапе заключения договора. Ответственность следует закрепить в документе, предупреждая исполнителя о том, что:

при возникновении убытков из-за разглашения коммерческой тайны компенсировать их придется самозанятому;

заказчик будет вправе обратиться в правоохранительные органы, если разглашение коммерческой тайны принесет существенный ущерб бизнесу — тогда виновного могут привлечь к ответственности по ст. 183 УК.

В каких случаях стоит привлекать к работе самозанятого программиста

Сотрудничество с самозанятым программистом подойдет вам, если:

Вы работаете над каким-то проектом, и привлекать специалистов в штат на постоянку вам не выгодно. Вдобавок, после выполнения работ над проектом у вас больше не будет задач для IT-специалиста. Стоимость работ не превышает 2,4 млн руб. Это максимально возможный лимит дохода для самозанятых. Если стоимость работ превышает указанную сумму, то лучше привлечь к работам программиста ИП. Также стоит узнать, какой лимит дохода остался у самозанятого, поскольку он мог заработать на других проектах. Только его навыков хватит для работы над конкретными задачами. Самозанятые работают лично, они не могут привлекать наемных сотрудников, а также быть посредниками и представлять интересы заказчика в работе с другими. Конкретный самозанятый не является вашим бывшим сотрудником. Работать с ними по гражданско-правовым договорам можно будет не раньше, чем через 2 года после увольнения. Вы доверяете IT-специалисту и позволите ему выполнять работы в свободном графике, лишь в рамках оговоренных сроков.

Как подписать договор удаленно

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