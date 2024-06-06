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СберКорус
Авторское право

Что нужно предусмотреть в договоре с самозанятым программистом

Бизнесу не всегда выгодно нанимать IT-специалистов в штат, особенно в случаях, когда планируется проектная работа. Намного проще заключить договор с самозанятым, ведь он платит налоги сам за себя, страховые взносы за него платить не нужно, сдавать отчетность — тоже. Однако типовой гражданско-правовой договор, скачанный в интернете, не подойдет для заключения сделки с программистом. Разберемся, какие нюансы нужно учесть при оформлении документов с самозанятыми-айтишниками. 
Что нужно предусмотреть в договоре с самозанятым программистом
Иллюстрация: СберКорус

Вопрос об авторских правах

Если бы компания или предприниматель заключили трудовой договор с программистом, то с авторскими правами не было бы никаких проблем. Ч. 2 ст. 1295 ГК предусматривает, что исключительное право на служебное произведение, созданное сотрудником, принадлежит работодателю.

Если наниматель никак не использует результат работы IT-специалиста в течение 3 лет после его готовности, то исключительное право на произведение вновь возвращается к его автору. 

При заключении гражданско-правового договора исключительное право на результат работы по общим правилам сохраняется за исполнителем. И, чтобы этого избежать, нужно правильно оформить документ. Для этого:

  • в договоре нужно прописать, что исключительное право на результат деятельности IT-специалиста передается заказчику;

  • необходимо обозначить предел ответственности — если самозанятый-айтишник решит продать свой программный продукт кому-то еще без согласования с заказчиком, то он должен будет компенсировать убытки и выплатить неустойку, штраф или иную компенсацию.

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Этапы работ

Заказчик оформляет IT-специалисту подробное техническое задание (ТЗ), которое также стоит включить в договор в формате приложения к нему. В документе следует предусмотреть:

  • сроки выполнения задач для каждого этапа;

  • способы и периоды выплаты вознаграждения — предоплата (какой процент от общей суммы), постоплата за каждый выполненный этап работ, иные варианты, а также сроки перечисления средств;

  • закрывающие документы — например, если был выбран способ оплаты после каждого выполненного этапа работ, то указать о необходимости составления актов и получения чеков от самозанятого.

Отдельно стоит прописать, как именно будет передаваться исключительное право на программный продукт. Если программист отдал компании, например, флешку с записанным на нее результатом работ, это будет считаться лишь передачей материального носителя, но не самого программного продукта. Для передачи исключительного права необходимо составить акт приема-передачи в рамках уже заключенного договора. При необходимости можно оформить дополнительный документ — например, лицензионное или дистрибьюторское соглашение.

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Запрет разглашения коммерческой тайны

Вся техническая и бизнес-информация, предоставленная заказчиком исполнителю, может составлять коммерческую тайну. Поэтому важно защитить ее от разглашения самозанятым программистом уже на этапе заключения договора. Ответственность следует закрепить в документе, предупреждая исполнителя о том, что: 

  • при возникновении убытков из-за разглашения коммерческой тайны компенсировать их придется самозанятому;

  • заказчик будет вправе обратиться в правоохранительные органы, если разглашение коммерческой тайны принесет существенный ущерб бизнесу — тогда виновного могут привлечь к ответственности по ст. 183 УК

В каких случаях стоит привлекать к работе самозанятого программиста

Сотрудничество с самозанятым программистом подойдет вам, если:

  1. Вы работаете над каким-то проектом, и привлекать специалистов в штат на постоянку вам не выгодно. Вдобавок, после выполнения работ над проектом у вас больше не будет задач для IT-специалиста. 

  2. Стоимость работ не превышает 2,4 млн руб. Это максимально возможный лимит дохода для самозанятых. Если стоимость работ превышает указанную сумму, то лучше привлечь к работам программиста ИП. Также стоит узнать, какой лимит дохода остался у самозанятого, поскольку он мог заработать на других проектах. 

  3. Только его навыков хватит для работы над конкретными задачами. Самозанятые работают лично, они не могут привлекать наемных сотрудников, а также быть посредниками и представлять интересы заказчика в работе с другими. 

  4. Конкретный самозанятый не является вашим бывшим сотрудником. Работать с ними по гражданско-правовым договорам можно будет не раньше, чем через 2 года после увольнения.

  5. Вы доверяете IT-специалисту и позволите ему выполнять работы в свободном графике, лишь в рамках оговоренных сроков. 

Как подписать договор удаленно

Для быстрого и удобного заключения договоров с самозанятыми программистами воспользуйтесь сервисом «Подписант» от СберКорус. Все документы — от договоров, соглашений до технических заданий и актов — можно подписать в режиме онлайн всего за 2 минуты. Работать с функционалом сервиса можно как через мобильное приложение, так и через компьютер. «Подписант» позволяет сэкономить на бумаге и курьерских отправлениях, снизить нагрузку на HR-отделы и бухгалтерию, особенно в случае, если исполнители работают удаленно. Все подписанные документы обладают юридической силой, соответствуют закону № 63-ФЗ.

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Бизнесу не всегда выгодно нанимать IT-специалистов в штат, особенно в случаях, когда планируется проектная работа. Намного проще заключить договор с самозанятым, ведь он платит налоги сам за себя, страховые взносы за него платить не нужно, сдавать отчетность — тоже. Однако типовой гражданско-правовой договор, скачанный в интернете, не подойдет для заключения сделки с программистом. Разберемся, какие нюансы нужно учесть при оформлении документов с самозанятыми-айтишниками. 

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