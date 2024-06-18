Мосбиржа прекращает торговать валютами: как купить доллар и евро в России в 2024

Тем, кто до этого момента работал в России с долларами и евро, теперь придется искать новые способы покупки и продажи валюты. Так, в связи с очередными санкциями от Минфина США, Мосбиржа заявила о прекращении торгов с USD и EUR, начиная с 13 июня.

Теперь эта площадка тоже находится в «черных списках», а значит — рядовым пользователям придется продавать валюту за копейки, а покупать — втридорога!

Почему мосбиржа перестанет покупать и продавать доллары и евро

Еще до того, как ограничения вступили в силу, многие коммерческие банки России уже «повысили планку» и, начиная с 12 июня, ввели новые валютные курсы. К примеру, «Норвик Банк» уже сейчас покупает USD по 50 рублей, а продает по 200. Можно не сомневаться, что это только начало, и по стопам «Норвика» скоро пойдут и все остальные банки РФ.

Что же делать тем россиянам, кто принимает оплату в валюте, расплачивается ей за товары и услуги или отправляет родственникам, знакомым или бизнес-партнерам за рубеж? К счастью, пока беспокоиться не о чем, и кроме банковской системы существует альтернативный вариант покупки и продажи USD и EUR. Речь идет о крипто-рынке*, через который эти валюты по-прежнему можно проводить с минимальными потерями, и абсолютно легально!

Как обменять доллары и евро в России в 2024 году

Если вас, по очевидным причинам, не устраивают официальные банковские курсы (покупка по 50 и продажа по 200), воспользуйтесь услугой крипто-обменника: EastChange, Insight, Staya Exchange или аналогичных.

Они принимают к оплате наличные и безналичные USD и EUR, и выдают их в обмен на крипту: как в России, так и за ее пределами — через собственные офисы (представительства).

Используя в качестве «передаточного звена» тот же Тизер (USDT), эквивалентный доллару, можно без ограничений переводить валюту в рубли и наоборот — не по новому, а по «старому» курсу.

Например, исходя из котировок обменника Insight, сейчас за 100 000 рублей можно купить 1091 USDT, и продать их за 1097 USD наличными. Это явно лучше, чем пойти в банк и купить на те же 100 000 рублей 500 USD!

Таким образом, ключевое преимущество криптовалют — децентрализация и отвязка от банковских и политических систем — наконец-то раскрылась для россиян в полной мере, хотя и вследствие очень плохих новостей (прекращение валютных торгов на Мосбирже).

Как использовать криптообменник

Те, кто давно использует криптообменники для покупки и продажи коинов, знают, что сегодня это — самый простой способ, понятный даже новичкам. Если вы никогда до этого не имели дела с криптой, нет ни одного повода для беспокойства. Все, что от вас потребуется — это:

завести свой крипто-кошелек;

использовать надежный сайт-мониторинг;

иметь достаточное количество средств для покупки или продажи коинов (с последующей конвертацией в рубли, доллары или евро).

Подробные инструкции по созданию холодных и горячих криптокошельков можно найти в свободном доступе в интернете, и в этом нет ничего сложного. После того, как вы его создадите, перейдите на надежный сайт-мониторинг (Exnode.ru), и укажите нужное направление обмена. Например, «RUB – USDT» или «EUR – USDT». В качестве «обменной/промежуточной» крипты лучше всего использовать именно USDT (Тезер), по стоимости эквивалентный доллару и не подверженный резким колебаниям курса.

Задав нужное направление обмена, укажите свой город (например — Москву), и сайт выдаст вам список всех обменников, работающих с данным направлением в вашем городе: в порядке понижения рейтинга. Лучше всего выбрать обменник из верхних строчек, перейти на его сайт по прямой защищенной ссылке и совершить дальнейшие простые шаги:

создать заявку на обмен с указанием суммы, например — «50000 RUB – USDT»; указать свой номер Telegram для связи с оператором; дождаться отклика от оператора, который уточнит курс и в случае вашего согласия — назначит время посещения офиса; прийти в офис в оговоренное время, заплатить наличными и получить крипту на свой кошелек.

Если монеты вы покупали только для перевода в валюту, можно сразу же сказать менеджеру и обменять по направлению «USDT – USD» или «USDT – EUR». Переведя купленную крипту на счет обменника, вы получите взамен наличные доллары или евро — по среднерыночному курсу и с минимальными потерями.

В среднем, процедура занимает 15 минут. Сделка проходит в вашем присутствии — в офисе компании-обменника. Как правило, это крупные торговые центры или офисные здания. Например, в столице основная часть обменников расположена на территории делового центра Москва-сити. Топовые обменные сервисы из верхних строчек рейтингов Exnode работают уже много лет, имеют массу положительных отзывов и хорошую репутацию, и обращаться к ним — не только выгодно, но и безопасно!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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