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Криптовалюта

Топ криптообменников Новосибирска: 3 лучших

Криптовалюту сегодня можно купить в любом крупном городе России, и Новосибирск в этом смысле — не исключение. Другой вопрос — можно ли ее купить за наличные? Ведь подавляющее большинство сервисов работают только онлайн и принимают безналичные банковские переводы. К счастью, криптовалюту в Новосибирске сегодня продают/покупают и за наличные рубли, и все что для этого нужно — найти подходящий сервис!
Топ криптообменников Новосибирска: 3 лучших
Иллюстрация: Mikhail Pavstyuk/unsplash

Обменник криптовалют* в Новосибирске: как выбрать

Ввиду большого разнообразия обменных сервисов, новичкам сложно остановить выбор на какой-то конкретной компании. Лучший критерий выбора в данном случае — репутация фирмы, которую нельзя купить за деньги, и которая легко проверяется по отзывам других пользователей.

Так, покупать крипту в Новосибирске стоит только у «компаний-гигантов», работающих много лет и имеющих обширную клиентскую базу. 

Рассмотрим 3 таких компании, стабильно занимающих верхние строчки рейтингов. Это обменные сервисы Insight, EastChange и Armani Exchange, названия которых у всех на слуху уже много лет. Они работают не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также осуществляют обмен крипты в Новосибирске, Екатеринбурге, и многих других российских (и не только) городах!

Insight криптообменник

В пользу выбора данного обменного сервиса говорит уже тот факт, что он работает с особо крупными суммами: в десятки и сотни тысяч долларов.

В «запасе» у Insight всегда есть достаточное количество коинов, чтобы удовлетворить запросы всех покупателей. То же самое касается и наличных, которые всегда можно получить в офисе в обмен на электронные монеты. 

Insight — это крупнейший обменник криптовалют в Новосибирске, и выбрать его стоит по следующим причинам:

  • Надежность и безопасность. Все сделки проходят в вашем присутствии: в охраняемом офисе на территории торгового центра.

  • Выгодные курсы обмена, примерно соответствующие биржевым котировкам. Например, стейблкоин USDT на данный момент можно купить через Insight всего за 90 рублей.

  • Круглосуточная поддержка. Операторы всегда находятся на связи и готовы ответить на все вопросы.

Insight работает со всеми клиентами, вне зависимости от сумм транзакций. Но если вы — крупный игрок, вам будет предоставлен VIP-статус, что обеспечит дополнительные привилегии. Например — собственный кабинет и личный менеджер, а также доставка наличных по городу. Для того чтобы получить VIP, ваша сумма обмена должна составить от 70 тысяч долларов и выше. 

EastChange обменник криптовалют

Еще один крупный криптообменник Новосибирска — EastChange, работающий круглосуточно и максимально быстро выполняющий заявки. Как и в случае с Insight, они оформляются онлайн, а выполняются офлайн.

То есть, сначала вы договариваетесь об обмене по интернету, оговариваете сумму и курс, а потом — лично приходите в офис и осуществляете обмен с использованием наличных. 

Эта схема присуща всем офлайн-криптообменникам, и зарекомендовала себя как самая простая и надежная. Воспользоваться ей сможет даже новичок, плохо разбирающийся в теме криптовалют. Тем более что EastChange предоставляет ряд дополнительных преимуществ:

  • обмен в течение 15 минут;

  • лояльная служба поддержки;

  • VIP-статус лучшим клиентам;

  • отсутствие комиссий за транзакции.

Если вам нужен Биткоин в Новосибирске, Эфириум или Тизер, EastChange предоставит их в любом количестве и по выгодным курсам. Компания работает в России уже 5 лет, имеет безупречную репутацию и постоянно расширяет географию!

Armani Exchange криптовалютный обменник

Название этой компании у всех на слуху, и она стабильно входит в верхние строчки рейтингов сайтов-мониторингов. Обмен криптовалют в Новосибирске — одно из направлений ее деятельности, и воспользоваться этой услугой может любой желающий. Для этого необязательно предоставлять свой паспорт, кредитную историю или любые другие данные, кроме ника Telegram (для обратной связи) и номера крипто-кошелька (для обмена токенов). 

Armani Exchange покупает и продает ETH, BTC и USDT в Новосибирске по среднебиржевым курсам за наличные рубли, и предоставляет клиентам ряд преимуществ:

  • высокий уровень безопасности;

  • быстрый обмен;

  • круглосуточную техподдержку;

  • возможность доставки наличных (для VIP-клиентов), и т.д.

Принцип работы данного обменника криптовалют в Новосибирске стандартен. Вы создаете удаленную заявку, списываетесь с менеджером, уточняете курс и сумму обмена, после чего лично приходите в офис и обмениваете рубли на токены, или наоборот.

Причем курс обмена будет зафиксирован не в момент вашего визита, а во время создания заявки. Это просто, удобно и выгодно, а самое главное — безопасно.

Сделки с наличными невозможно отследить, и перечисленные офлайн-криптообменники дадут вам возможность анонимно покупать и продавать монеты в ЕКБ. 

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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Топ криптообменников Новосибирска: 3 лучших

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