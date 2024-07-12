Топ криптообменников Новосибирска: 3 лучших

Криптовалюту сегодня можно купить в любом крупном городе России, и Новосибирск в этом смысле — не исключение. Другой вопрос — можно ли ее купить за наличные? Ведь подавляющее большинство сервисов работают только онлайн и принимают безналичные банковские переводы. К счастью, криптовалюту в Новосибирске сегодня продают/покупают и за наличные рубли, и все что для этого нужно — найти подходящий сервис!

Обменник криптовалют* в Новосибирске: как выбрать

Ввиду большого разнообразия обменных сервисов, новичкам сложно остановить выбор на какой-то конкретной компании. Лучший критерий выбора в данном случае — репутация фирмы, которую нельзя купить за деньги, и которая легко проверяется по отзывам других пользователей.

Так, покупать крипту в Новосибирске стоит только у «компаний-гигантов», работающих много лет и имеющих обширную клиентскую базу.

Рассмотрим 3 таких компании, стабильно занимающих верхние строчки рейтингов. Это обменные сервисы Insight, EastChange и Armani Exchange, названия которых у всех на слуху уже много лет. Они работают не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также осуществляют обмен крипты в Новосибирске, Екатеринбурге, и многих других российских (и не только) городах!

Insight криптообменник

В пользу выбора данного обменного сервиса говорит уже тот факт, что он работает с особо крупными суммами: в десятки и сотни тысяч долларов.

В «запасе» у Insight всегда есть достаточное количество коинов, чтобы удовлетворить запросы всех покупателей. То же самое касается и наличных, которые всегда можно получить в офисе в обмен на электронные монеты.

Insight — это крупнейший обменник криптовалют в Новосибирске, и выбрать его стоит по следующим причинам:

Надежность и безопасность. Все сделки проходят в вашем присутствии: в охраняемом офисе на территории торгового центра.

Выгодные курсы обмена, примерно соответствующие биржевым котировкам. Например, стейблкоин USDT на данный момент можно купить через Insight всего за 90 рублей.

Круглосуточная поддержка. Операторы всегда находятся на связи и готовы ответить на все вопросы.

Insight работает со всеми клиентами, вне зависимости от сумм транзакций. Но если вы — крупный игрок, вам будет предоставлен VIP-статус, что обеспечит дополнительные привилегии. Например — собственный кабинет и личный менеджер, а также доставка наличных по городу. Для того чтобы получить VIP, ваша сумма обмена должна составить от 70 тысяч долларов и выше.

EastChange обменник криптовалют

Еще один крупный криптообменник Новосибирска — EastChange, работающий круглосуточно и максимально быстро выполняющий заявки. Как и в случае с Insight, они оформляются онлайн, а выполняются офлайн.

То есть, сначала вы договариваетесь об обмене по интернету, оговариваете сумму и курс, а потом — лично приходите в офис и осуществляете обмен с использованием наличных.

Эта схема присуща всем офлайн-криптообменникам, и зарекомендовала себя как самая простая и надежная. Воспользоваться ей сможет даже новичок, плохо разбирающийся в теме криптовалют. Тем более что EastChange предоставляет ряд дополнительных преимуществ:

обмен в течение 15 минут;

лояльная служба поддержки;

VIP-статус лучшим клиентам;

отсутствие комиссий за транзакции.

Если вам нужен Биткоин в Новосибирске, Эфириум или Тизер, EastChange предоставит их в любом количестве и по выгодным курсам. Компания работает в России уже 5 лет, имеет безупречную репутацию и постоянно расширяет географию!

Armani Exchange криптовалютный обменник

Название этой компании у всех на слуху, и она стабильно входит в верхние строчки рейтингов сайтов-мониторингов. Обмен криптовалют в Новосибирске — одно из направлений ее деятельности, и воспользоваться этой услугой может любой желающий. Для этого необязательно предоставлять свой паспорт, кредитную историю или любые другие данные, кроме ника Telegram (для обратной связи) и номера крипто-кошелька (для обмена токенов).

Armani Exchange покупает и продает ETH, BTC и USDT в Новосибирске по среднебиржевым курсам за наличные рубли, и предоставляет клиентам ряд преимуществ:

высокий уровень безопасности;

быстрый обмен;

круглосуточную техподдержку;

возможность доставки наличных (для VIP-клиентов), и т.д.

Принцип работы данного обменника криптовалют в Новосибирске стандартен. Вы создаете удаленную заявку, списываетесь с менеджером, уточняете курс и сумму обмена, после чего лично приходите в офис и обмениваете рубли на токены, или наоборот.

Причем курс обмена будет зафиксирован не в момент вашего визита, а во время создания заявки. Это просто, удобно и выгодно, а самое главное — безопасно.

Сделки с наличными невозможно отследить, и перечисленные офлайн-криптообменники дадут вам возможность анонимно покупать и продавать монеты в ЕКБ.

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств