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Криптовалюта

Лучшие криптообменники Екатеринбурга

Сегодня многие ищут способы купить криптовалюту* в Екатеринбурге, и сделать это можно с помощью крипто-бирж, P2P-сервисов и крипто-обменников. Для тех, у кого в приоритете — анонимность, предпочтительным является последний вариант. Так, криптовалютные обменники не требуют от клиентов никакой другой информации, кроме номеров крипто-кошельков и ников Telegram (для обратной связи с оператором)!
Лучшие криптообменники Екатеринбурга
Иллюстрация: Mikhail Tyrsyna/unsplash

Как выбрать криптообменник в Екатеринбурге 

Несмотря на большое разнообразие интернет-площадок, предлагающих выгодные условия обмена криптовалют в Екатеринбурге, почти все из них работают только онлайн. То есть — принимают к оплате только безналичные платежи и расплачиваются за купленную валюту тоже безналом.

Чтобы включиться в этот процесс, от вас потребуется наличие дебетовой банковской карты, все операции с которой, естественно, будут отслеживаться банком. Об анонимности в этом случае можно забыть, поэтому в приоритете — офлайн-обменники криптовалют в Екатеринбурге, работающие с наличными рублями, долларами и евро. Здесь можно как покупать, так и продавать крипту за наличные.

К сожалению, с «наличкой» работает очень ограниченное число компаний, тем более — за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В ЕКБ их насчитывается около десятка, и обращаться стоит только в топовые фирмы, занимающие верхние строчки рейтингов мониторинга обменников Exnode.

Это максимально безопасно, ведь эти обменники работают уже более 3–5 лет, и пользуются высоким уровнем доверия со стороны клиентов. Речь идет о таких площадках как:

Эти крипто-обменники в Екатеринбурге работают с наличными рублями, и предлагают клиентам не только выгодные курсы, но и отсутствие комиссий за транзакции. Например, тот же Тизер (эквивалент USD) здесь до сих пор можно покупать по 90 рублей, хотя в банках за доллар уже просят гораздо больше.

В чем еще заключаются плюсы этих обменников?

Insight обменник криптовалют №1

Этот криптообменник в Екатеринбурге — один из самых старых и проверенных. Он работает в России с 2019 года, и завоевал отличную репутацию среди криптотрейдеров. Об этом свидетельствуют сотни и тысячи отзывов как на сайтах-мониторингах типа Exnode.ru, так и на сторонних независимых площадках.

Купить USDT в Екатеринбурге, BTC или ETH с помощью Insight стоит по следующим причинам:

  • надежность и безопасность;

  • выгодные курсы — примерно такие же, как на биржах;

  • отсутствие комиссий за транзакции;

  • возможность использования наличных рублей;

  • быстрое проведение обменных операций — в течение 15 минут.

Обмен крипты в Екатеринбурге сегодня предельно упрощен, и такие компании как Insight позволяют покупать и продавать токены даже новичкам, обладающим минимальными знаниями в этой теме!

EastChange криптообменник в ЕКБ №2

Еще один крупнейший обменник крипты в Екатеринбурге — EastChange, позволяющий покупать и продвать Эфириум, Биткоин и Тизер за наличные рубли.

Курсы здесь всегда соотносятся с биржевыми, а комиссия за транзакции составляет 0%!

К главным преимуществам обменника EastChange можно отнести:

  • круглосуточный режим работы, 7 дней в неделю;

  • быстрый отклик на заявки;

  • выгодные обменные курсы;

  • «чистую» криптовалюту, которую у вас примут на любой бирже.

Если вам нужен BTC в Екатеринбурге, или универсальный стейблкоин USDT, EastChange предоставит вам токены в любом количестве и по выгодным ценам. Здесь же их можно продать — без потерь (за наличные рубли)!

Staya.Exchange обменник крипты №3

Данная площадка не является топовой, но, тем не менее, за время существования успела зарекомендовать себя с хорошей стороны, и предлагает условия не хуже, чем выше описанные обменники. С помощью Staya.Exchange можно всегда купить и продать USDT в Екатеринбурге за наличные.

На данный момент этот обменник имеет представительства в 6 странах мира и продолжает расширять географию предоставления услуг. В России его офисы находятся в 10 крупнейших городах, в том числе — в Екатеринбурге.

К главным плюсам Staya.Exchange можно отнести:

  • круглосуточную техподдержку;

  • выгодные курсы обмена;

  • возможность покупать USDT в Екатеринбурге за наличные рубли и доллары; 

  • полную анонимность при работе с наличными;

  • предоставление VIP-статуса при совершении крупных сделок.

Так, все перечисленные компании по обмену крипты в Екатеринбурге могут предоставить вам VIP-статус, если сумма обмена достигнет определенной планки. Как правило, это 10–70 тысяч долларов (зависит от условий компании).

Привилегированный статус обеспечит вас личным менеджером и кабинетом для покупки/продажи крипты в Екатеринбурге, а также позволит получать наличные деньги с доставкой по городу — не приходя в офис!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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Сегодня многие ищут способы купить криптовалюту* в Екатеринбурге, и сделать это можно с помощью крипто-бирж, P2P-сервисов и крипто-обменников. Для тех, у кого в приоритете — анонимность, предпочтительным является последний вариант. Так, криптовалютные обменники не требуют от клиентов никакой другой информации, кроме номеров крипто-кошельков и ников Telegram (для обратной связи с оператором)!

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