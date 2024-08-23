Топ-3 лучших криптообменника Воронежа

Купить криптовалюту в Воронеже можно разными способами, и один из самых удобных и безопасных — офлайн-криптообменники. Они не требуют от клиентов паспортных данных и работают с наличными рублями. Какой из существующих сервисов стоит выбрать?

Как выбрать обменник в Воронеже?

Обменники крипты — это частные компании, преследующие свой коммерческий интерес, поэтому далеко не всем из них можно доверять. Чтобы не нарваться на мошенников, искать обменные пункты стоит через специальные сайты мониторинга, например — через Exnode. Здесь публикуются рейтинги только проверенных криптообменников Воронежа: с хорошей репутацией и многочисленными положительными отзывами!

Указав на сайте свой город — «Воронеж», и направление обмена (например — «RUB–BTC»), вы получите список всех офлайн-площадок, работающих с данной парой в вашем городе.

Чтобы из этого списка выбрать наиболее подходящий обменник, ориентируйтесь по:

Текущему обменному курсу . Указывается слева от названия обменника: в графе «Отдаете» или «Получаете»;

Резервам валют . Чем выше рейтинг площадки, тем с более крупными суммами она работает;

Отзывам от других пользователей ;

Специальным меткам. Обозначаются в виде кружков со значками, и указывают на дополнительные услуги, предоставляемые сервисом.

Так, обменник криптовалют в Воронеже может предложить вам анонимный обмен, доставку наличных по городу, премиум-обслуживание, услуги AML-офицера, обмен одной крипты на другую, а также выдачу денег в любом городе, в том числе — за границей.

Доступны ли эти услуги у данного конкретного обменника — можно понять по меткам в левой части таблицы.

Лучшие криптообменники Воронежа

Если вы хотите купить USDT в Воронеже, или приобрести ETH или BTC, в первую очередь стоит обращать внимание на сервисы с высоким рейтингом. Для вашего города это — Insight, EastChange и CashAdmin. Судить о возможностях данных площадок можно по их резервам, которые составляют:

у Insight — 270 000 000 рублей.

у EastChange — 240 000 000 рублей.

у CashAdmin — 50 000 000 рублей.

Речь идет о резервах наличных (фиатных) средств, которые вы можете получить в обмен на криптовалюту. На официальных сайтах обменников также можно уточнить резервы трех основных видов крипты: BTC, USDT и ETH, доступных для покупки.

Зеленым шрифтом на сайте мониторинга Exnode.ru обозначается текущий резерв, а красным — минимальная сумма сделки. Так, для площадки CashAdmin минимум на данный момент составляет 7,1 млн рублей, а Insight и EastChange работают без ограничений (формально — от 1 рубля и выше).

Как обменять крипту в Воронеже?

Все три перечисленных обменника — Insight, EastChange и CashAdmin — работают по идентичной схеме, подразумевающей ваш личный визит в офис. Так, чтобы поменять с их помощью рубли на крипту или наоборот, вам нужно:

Перейти на официальный сайт криптообменника. Лучше всего это делать с сайта мониторинга — по защищенной ссылке. Создать заявку на обмен по нужному вам направлению. Указать свой ник Telegram и подождать, пока в мессенджер придет сообщение от менеджера. Договориться об обмене и записаться на прием в офис. Лично прийти в обменник и осуществить обмен с использованием наличных.

Крипта в Воронеже сегодня продается практически без ограничений, и тот же Insight готов продать ее вам на сумму в несколько десятков миллионов рублей. При этом от вас не потребуют паспортных данных и кредитной истории, и сделка может пройти полностью анонимно и конфиденциально!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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