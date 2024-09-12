Как и где продать Эфириум (ETH) за рубли: лучший способ

Эфириум (Ethereum) — третья по популярности криптовалюта в мире: после Биткоина и Тезера. Сегодня многие хотели бы выгодно продать ее в России, и один из лучших вариантов — использование криптовалютных оффлайн-обменников. Они позволят продать криптовалюту с минимальными потерями, и обеспечат полную анонимность сделки!

Где продать эфириум

Перед тем, как продать криптовалюту, нужно взвесить все «за» и «против», и остановить выбор на сервисе с хорошей репутацией и многолетним опытом работы. В этом случае будет обеспечена максимальная безопасность обмена, и вы не потеряете свои активы.

Где продать криптовалюту, и при этом не нарваться на мошенников? Безопаснее всего использовать надежные сайты мониторинга типа Exnode, в рейтинги которых включаются только проверенные обменные сервисы.

На сайте мониторинга оффлайн-обменников крипты отображаются их текущие обменные курсы, валютные резервы, доступные направления обмена, отзывы пользователей, и прочая полезная информация. Она обновляется в режиме реального времени, и верхние строчки рейтинга занимают лучшие обменники с самыми выгодными курсами. Главное — научиться их правильно «фильтровать», и убирать из списка заведомо неподходящие вам сервисы. Для этого на главной странице Exnode.ru нужно указать:

Направление обмена . Если вы хотите продать Эфириум за рубли, в выпадающем меню «Отдаете» нужно указать «ETH», а в меню «Получаете» — «Наличные RUB»;

Тип обмена — онлайн или оффлайн. При работе с наличными нужно выбирать второй вариант;

Ваш населенный пункт: Москву, СПБ, Самару, Челябинск, или любой другой из списка. Сегодня офисы обменников крипты есть во всех областных центрах России, а также за ее пределами.

Сумму обмена на этом этапе указывать не нужно, и ваша задача — убрать из выдачи сайта ненужные сервисы, которые не работают по направлению «ETH –RUB» в вашем городе. После «фильтрации» на экране останутся только те компании, которые вам подходят территориально и по направлению обмена.

Как продать Эфириум: пошаговый гайд

Работа современных оффлайн-обменников предельно упрощена и оптимизирована, и разобраться в ней без проблем смогут даже новички.

Как сам сайт мониторинга Exnode.ru, так и сайты размещенных на нем обменников обладают простым и понятным интерфейсом, и позволяют покупать и продавать токены без углубления в тему.

Так, вам не нужно обладать знаниями и опытом в сфере криптотрейдинга, чтобы продать Эфириум за рубли в обменнике. Для этого достаточно:

Выбрать подходящий обменный сервис на сайте Exnode; Перейти на его сайт по защищенной ссылке. Из поисковика это делать не рекомендуется, так как есть риск попасть не на официальный сайт обменника, а на его «копию», созданную мошенниками; Непосредственно на сайте обменника еще раз указать направление обмена и ваш населенный пункт; Указать сумму сделки; Указать свой ник Telegram — для коммуникации с оператором; Дождаться ответа от оператора и уточнить все нюансы обмена; Если вас устроят условия — договориться о встрече в офисе; Лично прийти в офис и продать Эфир за наличные рубли.

Заранее узнать адрес офиса и часы его работы нельзя, и таким образом компании защищают себя от нежелательных посетителей. При подтверждении онлайн-заявки на вас выписывается виртуальный пропуск, который вы предъявляете при входе в офис вместе с паспортом. Никакие дополнительные данные от вас не потребуются, и паспорт в большей степени необходим для подтверждения вашего совершеннолетия, так как сделки с криптой имеют право проводить только лица старше 18 лет.

Топ 3 криптообменника России для продажи Эфириума (ETH)

В приоритете у большинства пользователей — надежные криптообменники с многолетним опытом работы, например:

1. Insight.

2. EastChange.

3. BitOkk.

У них самые большие валютные резервы — до 300 миллионов рублей, и самый высокий уровень безопасности.

Рекомендации при выборе крипто обменника

При желании, можно выбрать и любой другой обменный сервис из списка, но при этом важно учитывать:

Его репутацию . Лучший способ ее оценки — чтение отзывов от других пользователей: как на сайте мониторинга, так и на сторонних интернет-площадках;

Размеры комиссий . Лучшие криптообменники из нашего рейтинга не взимают комиссию за транзакции, но этого нельзя сказать об остальных сервисах;

Обменные курсы . Их всегда нужно сравнивать с текущими биржевыми;

Доступные направления для обмена ;

Уровень информационной безопасности.

Если обратиться в проверенный, надежный обменник, продажа крипты пройдет максимально быстро, выгодно и безопасно. А в случае с оффлайн-обменом — еще и конфиденциально.

Так, сделки с наличными невозможно отследить, что позволяет покупать и продавать коины в обход банковской системы, в том числе — за наличные доллары, евро, фунты, дирхамы и прочий фиат!

*криптовалюта сопряжена с высокими рисками и ее покупка может привести к потере денежных средств

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