Купить USDT за рубли в Москве — пошаговая инструкция для новичков

Что такое USDT и зачем он нужен

Смотри, если ты зашел читать про USDT, но понятия не имеешь, что это вообще такое — ты не один. У большинства людей слово «криптовалюта» вызывает ассоциации с Биткоином, хакерами и миллионами, которые где-то потерялись. Поэтому давай разберемся на пальцах, без заумных слов и графиков.

Что такое криптовалюта и USDT — по-простому

Итак, криптовалюта* — это такие цифровые деньги. То есть ты их не подержишь в руках, в банкомате не снимешь напрямую, но они существуют, и их можно хранить, тратить, отправлять — все как с обычными деньгами, только в интернете. А вот USDT — это одна из таких криптовалют. Только у нее есть одна важная фишка: ее курс всегда привязан к доллару. Один USDT = примерно один доллар. Он не прыгает, как Биткоин или Эфир, которые сегодня стоят миллион, а завтра — в два раза меньше. Такой тип монеты называется стейблкоин (от слова stable — «стабильный»).

Чем USDT отличается от других монет

Если совсем упростить: Биткоин — как золото в криптомире: классный, но сильно скачет в цене.

Эфир (ETH) — для умных контрактов, всяких приложений и технарей.

А вот USDT — это цифровой доллар, просто без банков. Он не для заработка, а для хранения, перевода и расчетов. Поэтому, если тебе просто нужно отправить деньги, сохранить их в долларах или быстро расплатиться, — USDT решает этот вопрос на раз-два.

Зачем покупать USDT: защита, переводы, анонимность

Теперь самое интересное — зачем вообще покупать USDT, особенно если ты новичок и не трейдишь на бирже по ночам. Вот главные причины: Защита от инфляции. Рубль может ослабевать, курс доллара скакать — а USDT стабилен. Купил на 10 000 ₽ — и у тебя есть эквивалент 100 долларов, хоть через месяц, хоть через полгода. Быстрые переводы без банка. Нужно отправить деньги другу в другую страну или просто перевести без комиссии и лишних вопросов? USDT работает 24/7, без выходных и без посредников. Анонимность и контроль. Тут нет банка, который спрашивает: «А зачем вы перевели 5000 рублей?». Ты сам себе банк. Главное — не потерять пароль от кошелька.

Почему USDT — это как доллар, только удобнее