Сайты обменники криптовалют, где можно купить USDT в России

Где дешевле купить USDT

Цена одного и того же USDT может отличаться — иногда на 1–2 рубля, а иногда и на 5–7. И вроде бы мелочь, но если вы покупаете хотя бы 1000 монет — разница становится вполне ощутимой. Почему так? Все просто: у каждого обменника свои условия, резервы, комиссии и способ расчета курса.

Например, в одном месте курс выше, но комиссия «входит в стоимость», в другом — курс ниже, но есть дополнительный сбор. Кто-то работает только по предоплате, кто-то — фиксирует курс заранее. А есть еще и разные способы оплаты: наличные, СБП, банковский перевод. Все они влияют на итоговую сумму.

Чтобы не гадать и не искать наугад, проще воспользоваться мониторингом. Там вы сразу видите, где дешевле купить USDT, в каком обменнике нужный вам способ оплаты, сколько монет доступно в резерве и какой будет реальный курс. Один из таких мониторингов — тот же Exnode, о котором я уже упоминал выше. Он не дает волшебных скидок, но позволяет сравнить все наглядно и без сюрпризов.

Если подходить с умом, то разница даже в несколько копеек на курсе может сэкономить вам приличную сумму — особенно при регулярных покупках.