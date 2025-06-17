Криптообменник СПб: инструкция, как выбрать надежное место для обмена крипты в 2025

Где находятся криптообменники в СПб — адреса на карте

При выборе обменника важна не только надежность, но и удобство расположения. Большинство популярных сервисов имеют офисы в центре города или рядом с метро — так, чтобы вы могли быстро и безопасно добраться до места сделки. Ниже разберем, где искать криптообменник СПб: адреса, чтобы не тратить время на поиски.

📍 Центр Петербурга Наиболее популярные офлайн криптообменники в СПб расположены в районе Невского проспекта, Восстания, Сенной площади. Здесь находятся офисы таких сервисов, как Insight, Eastchange, VIPObmen.

📍 Станции метро с удобным доступом — Площадь Восстания: рядом работают YesObmen и Transfer24:

Свердловская набережная: офисы Eastchange и Insight .

Технологический институт: часто используется для крупных сделок.

📍 Бизнес-центры и торговые здания Многие обменники арендуют офисы в деловых центрах. Это удобно: есть охрана, видеонаблюдение, ресепшн. Если сервис работает «на выезде» — это повод насторожиться.

Совет: всегда уточняйте адрес на официальном сайте или через Telegram. Надежные санкт петербург криптообменники наличные никогда не скрывают, где находятся, и готовы сообщить точные координаты, время работы и даже фото входа в здание.