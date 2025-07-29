Платежный агент: как выбрать надежного партнера в 2025 году

Как работает платежный агент

Платежный агент — это посредник, который обеспечивает расчеты между российскими компаниями и их иностранными контрагентами. Его основная функция — прием, перевод и контроль платежей в рамках международных сделок, будь то импорт или экспорт товаров и услуг.

Работа платежного агента начинается с получения поручения от клиента — резидента или нерезидента — на проведение валютного или рублевого платежа. Агент проверяет документы, удостоверяется в корректности сделки и соответствии валютного контроля, после чего направляет средства получателю. Он также может выступать оператором по оформлению инвойсов, контрактов и других документов, необходимых для валютных операций.

Платежный агент несет ответственность за соблюдение всех требований законодательства, в том числе валютного регулирования и противодействия отмыванию средств. Кроме того, он ведет учет операций и отчитывается перед контролирующими органами, помогая бизнесу избежать рисков и штрафов.

Такой подход особенно важен в условиях санкций, ограничений и нестабильной внешнеэкономической обстановки — платежный агент помогает выстроить безопасную и прозрачную схему расчетов, снижая нагрузку на бухгалтерию и юристов компании.