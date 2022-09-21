Надзор за Федресурс 2022: почему теперь сотни компаний получают предписания Прокуратуры?

Надзор за исполнением обязанности со стороны гос. органов постепенно нарастал с 2021 года, а уже в этом году приобрел массовый характер. Только за последние полгода сотни компаний в десятках регионов страны получили предписания от Прокуратуры и Росреестра.

Знаете ли вы, сколько сообщений должна внести в Федресурс ваша компания уже сейчас? С какими последствиями придется столкнуться, если не сделать этого?

Отсутствие сведений в Федресурсе может привести к:

Штрафу до 50 000 рублей за каждое отсутствующее в реестре обязательное сообщение. Дисквалификации должностного лица на срок до 3 лет. Субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, в случае банкротства компании.

При этом ответственность наступает не только за полное отсутствие сведений в реестре, но и за их несвоевременное представление. Поэтому нужно на постоянной основе мониторить факт наступления обязанности. Но как это делать и сколько времени придется этому уделять?

«Федресурс онлайн» проводит бесплатный вебинар по обязанности раскрывать информацию в ЕФРСФДЮЛ. Состоится он 29 сентября в 10:00 (мск).

После просмотра вебинара вам станут известны:

Сообщения, обязанность по размещению которых наступает чаще всего. Наиболее «опасные» публикации, за которыми установлен пристальный контроль со стороны Прокуратуры и Росреестра (таких сообщений как минимум пять). Практика привлечения лиц к ответственности за Федресурс (в части аудита, отчетности, лицензий, лизинга, недостаточности имущества, неплатежеспособности и др.). Полный перечень 80 публикаций, которые необходимо размещать в реестре, со своими сроками и порядком раскрытия. А также сообщения, которые вашей компании нужно разместить уже сейчас. Новейшие инструменты для предотвращения нарушений обязанности по раскрытию информации в Федресурсе.

Ознакомиться подробнее с программой вебинара можно здесь

Все участники вебинара получат:

Запись и презентации спикеров, сертификат участника.

Методическое пособие по порядку и срокам публикации всех сообщений в Федресурсе.

Чек-лист самых актуальных сообщений для Федресурса.

Бесплатный аудит сообщений, которые Вам необходимо раскрывать.

Ответы на все вопросы по обязанности, заданные спикерам во время вебинара.

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