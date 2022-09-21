Надзор за Федресурс 2022: почему теперь сотни компаний получают предписания Прокуратуры?

Надзор за исполнением обязанности со стороны гос. органов постепенно нарастал с 2021 года, а уже в этом году приобрел массовый характер. Только за последние полгода сотни компаний в десятках регионов страны получили предписания от Прокуратуры и Росреестра.
Отсутствие сведений в Федресурсе может привести к:
- Штрафу до 50 000 рублей за каждое отсутствующее в реестре обязательное сообщение.
- Дисквалификации должностного лица на срок до 3 лет.
- Субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, в случае банкротства компании.
При этом ответственность наступает не только за полное отсутствие сведений в реестре, но и за их несвоевременное представление. Поэтому нужно на постоянной основе мониторить факт наступления обязанности. Но как это делать и сколько времени придется этому уделять?
«Федресурс онлайн» проводит бесплатный вебинар по обязанности раскрывать информацию в ЕФРСФДЮЛ. Состоится он 29 сентября в 10:00 (мск).
После просмотра вебинара вам станут известны:
- Сообщения, обязанность по размещению которых наступает чаще всего.
- Наиболее «опасные» публикации, за которыми установлен пристальный контроль со стороны Прокуратуры и Росреестра (таких сообщений как минимум пять).
- Практика привлечения лиц к ответственности за Федресурс (в части аудита, отчетности, лицензий, лизинга, недостаточности имущества, неплатежеспособности и др.).
- Полный перечень 80 публикаций, которые необходимо размещать в реестре, со своими сроками и порядком раскрытия. А также сообщения, которые вашей компании нужно разместить уже сейчас.
- Новейшие инструменты для предотвращения нарушений обязанности по раскрытию информации в Федресурсе.
Все участники вебинара получат:
- Запись и презентации спикеров, сертификат участника.
- Методическое пособие по порядку и срокам публикации всех сообщений в Федресурсе.
- Чек-лист самых актуальных сообщений для Федресурса.
- Бесплатный аудит сообщений, которые Вам необходимо раскрывать.
- Ответы на все вопросы по обязанности, заданные спикерам во время вебинара.
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