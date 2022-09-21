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Надзор за Федресурс 2022: почему теперь сотни компаний получают предписания Прокуратуры?

С 2022 года юридические лица по всей стране стали массово получать штрафы от Прокуратуры и Росреестра за не опубликование обязательных сообщений в Федресурс. Как не попасть в их число? Бесплатный вебинар 29 сентября в 10:00.

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Надзор за Федресурс 2022: почему теперь сотни компаний получают предписания Прокуратуры?
Иллюстрация с сайта Госдумы

Надзор за исполнением обязанности со стороны гос. органов постепенно нарастал с 2021 года, а уже в этом году приобрел массовый характер. Только за последние полгода сотни компаний в десятках регионов страны получили предписания от Прокуратуры и Росреестра.

Знаете ли вы, сколько сообщений должна внести в Федресурс ваша компания уже сейчас? С какими последствиями придется столкнуться, если не сделать этого?
 Бесплатный вебинар 29 сентября в 10:00 (мск)

Отсутствие сведений в Федресурсе может привести к:

  1. Штрафу до 50 000 рублей за каждое отсутствующее в реестре обязательное сообщение.
  2. Дисквалификации должностного лица на срок до 3 лет.
  3. Субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, в случае банкротства компании.

При этом ответственность наступает не только за полное отсутствие сведений в реестре, но и за их несвоевременное представление. Поэтому нужно на постоянной основе мониторить факт наступления обязанности. Но как это делать и сколько времени придется этому уделять?

«Федресурс онлайн» проводит бесплатный вебинар по обязанности раскрывать информацию в ЕФРСФДЮЛ. Состоится он 29 сентября в 10:00 (мск).

После просмотра вебинара вам станут известны:

  1. Сообщения, обязанность по размещению которых наступает чаще всего.
  2. Наиболее «опасные» публикации, за которыми установлен пристальный контроль со стороны Прокуратуры и Росреестра (таких сообщений как минимум пять).
  3. Практика привлечения лиц к ответственности за Федресурс (в части аудита, отчетности, лицензий, лизинга, недостаточности имущества, неплатежеспособности и др.).
  4. Полный перечень 80 публикаций, которые необходимо размещать в реестре, со своими сроками и порядком раскрытия. А также сообщения, которые вашей компании нужно разместить уже сейчас.
  5. Новейшие инструменты для предотвращения нарушений обязанности по раскрытию информации в Федресурсе.
Ознакомиться подробнее с программой вебинара можно здесь!

Все участники вебинара получат:

  • Запись и презентации спикеров, сертификат участника.
  • Методическое пособие по порядку и срокам публикации всех сообщений в Федресурсе.
  • Чек-лист самых актуальных сообщений для Федресурса.
  • Бесплатный аудит сообщений, которые Вам необходимо раскрывать.
  • Ответы на все вопросы по обязанности, заданные спикерам во время вебинара.

Записывайтесь на бесплатный вебинар на сайте fedresurs.online, чтобы держать на контроле исполнение обязанности и не столкнуться с негативными последствиями.

 

Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
«Федресурс онлайн» - сервис онлайн-публикаций в Федресурсе Вестнике госрегистрации

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