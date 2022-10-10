Федресурс СРО: публикация членства и прекращения членства в саморегулируемой организации в Федресурсе

Обязанность установлена для всех членов СРО частью 5 статьи 5 ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях». Порядок и сроки внесения обязательных сведений в Федресурс регламентированы статьей 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП».

Порядок публикации сведений в Федресурсе о СРО

Есть несколько базовых принципов, на которые следует обращать внимание:

Как и заявлено в заголовке этой статьи, внесению в реестр подлежат сведения не только о членстве в СРО, но и о прекращении членства в ней Вносить сведения в Федресурс должны сами члены саморегулируемой организации Исполнять обязанность необходимо в течение трехх рабочих дней с даты вступления в СРО или прекращении членства в ней.

Говоря об исполнении данной обязанности, нельзя не затронуть последствия, к которым приведет невнесение в реестр необходимых сведений. Они регламентируются ст. 14.25 КоАП. Так, отсутствие сведений о СРО в Федресурсе может грозить:

Штрафом до 50 000 рублей.

Дисквалификацией должностного лица на срок до трех лет.

На протяжении всех лет существования данной обязанности, лица, ответственные за ее исполнение, подходили к этому вопросу очень поверхностно. В профессиональной среде было распространено заблуждение, что за Федресурс не штрафуют, а потому можно об обязанности не вспоминать.

Ситуация кардинально изменилась с 2021 года, а в 2022 практика стала развиваться быстрыми темпами, и юридические лица стали массово штрафовать за Федресурс. Прокуратура, ФНС и Росреестр теперь активно отслеживают факты публикаций сведений в реестре и наказывают нарушителей.

Сами саморегулируемые организации уже в курсе ситуации с активным контролем Федресурса и штрафами в адрес членов СРО. В связи с этим саморегулируемые организации активно призывают соблюдать обязанность, установленную ч. 5 ст. 5 ФЗ № 315 «О СРО», рассылая членам СРО информирующие письма:

Обращения саморегулируемых организаций к членам СРО об обязанности публиковать сведения в Федресурсе.

В своих обращениях саморегулируемые организации призывают своих членов размещать в Федресурсе сведения о членстве в СРО в кратчайшие сроки для недопущения штрафных санкций.

В связи с участившимися обращениями по поводу внесения соответствующих сведений в реестр Федресурс, саморегулируемые организации решили самостоятельно донести информацию о необходимости раскрывать сведения в Федресурсе. Подобные письма активно рассылаются СРО в разных регионах России.

Дополнительно хотели бы отметить, что те организации, которые игнорируют требования законодательства вносить сведения в Федресурс не только о СРО, но и о лицензиях, результатах аудита, финансовой отчетности, лизинге и прочих обязательных событиях, теперь получают предписания от Прокуратуры, ФНС и Росреестра:

Это лишь небольшое количество практики. В 2021-2022 годах привлечение лиц к ответственности за Федресурс стало носить массовый характер.

Чтобы не попасть в ряды тех, кто получил предписание от госорганов, своевременно опубликуйте сведения о членстве или прекращении членства в СРО в Федресурсе. Для этого достаточно обратиться в Федресурс онлайн .

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