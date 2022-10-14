Недостаточность имущества? Обязаны сообщить в Федресурс

Обязанность, установленная законом. А что такое недостаточность имущества?

Сразу скажем: публиковать на Федресурсе сведения о недостаточности имущества — это обязанность, установленная законом.

Напомним, что недостаточность имущества — это превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей над стоимостью имущества ( ст. 2 закона о банкротстве ).

Если простым языком, то недостаточность имущества — это когда у вас на балансе размер долгов превышает стоимость активов организации.

Для выявления недостаточности имущества следует сравнить балансовую стоимость оборотных и внеоборотных активов с долгосрочными и краткосрочными обязательствами.

Формула определения недостаточности имущества (где стр. — это строки баланса):

Стр. 1600 — (Стр. 1400 + стр.1500)

Напомним, что строка 1600 как показатель общей балансовой стоимости оборотных и внеоборотных активов равна сумме разделов баланса I и II или сумме строк баланса 1100 и 1200.

Если сумма строк 1400 и 1500 выше, нежели показать стр. 1600 — то налицо недостаточность имущества.

Сведения о недостаточности имущества руководитель должника обязан направить на Федресурс (ст. 30 указ. закона).

Отправить сведения в реестр Федресурса без КЭП и личного присутствия можно прямо сейчас.

Когда руководитель обязан сообщить в Федресурс данные о недостаточности имущества?

Руководителю необходимо внести сведения о недостаточности имущества в Федресурс в течение 10 рабочих дней. Их отсчет начинается с даты, когда руководителю стало известно (или должно было стать) об этом факте (п. 1 ст. 30 указ. закона).

На практике, как правило, за такую дату принимается день подписания руководителем финансовой отчетности.

Обязанность подтверждает и закон о регистрации (от 08.08.01 № 129-ФЗ): в Федресурс должны быть внесены сведения о возникновении признаков недостаточности имущества (подп. «л. 1» п. 7 ст. 7.1 указ. закона).

Публиковать нельзя отказаться?

Вариантов нет, только публиковать. Еще раз подчеркнем: опубликовать уведомление о недостаточности имущества в реестре Федресурса — установленная законом обязанность руководителя юридического лица.

Пренебрежение ею повлечет за собой в лучшем случае — предупреждение, в худшем — штрафы до 50 000 руб. или дисквалификацию до трех лет (ч. 6-8 ст.14.25 КоАП).

Это не считая реальной опасности субсидиарной ответвенности (личной имущественной ответственности контролирующих организацию лиц), поскольку налицо сокрытие от кредиторов важных о финансовом состоянии юридического лица (ст. 61.11 указ закона).

Есть еще один важный момент: Прокуратура вместе с ФНС и Росреестром с 2022 года стали осуществлять полномасштабный контроль обязательных сообщений и факт их наличия в Федресурсе, принимая меры прокурорского реагирования.

Те организации, которые не исполняют требования законодательства о публикации обязательных сведений в Федресурс не только о недостаточности имущества, но и о лицензиях, результатах аудита, финансовой отчетности, лизинге и прочих обязательных событиях, теперь получают предписания от Прокуратуры, ФНС и Росреестра:

Это лишь небольшое количество практики. В 2021-2022 годах привлечение лиц к ответственности за Федресурс стало носить массовый характер.

Публикуем в Федресурсе. Но как?

Можно сделать публикацию самостоятельно, для чего необходимо наличие КЭП, подходящей для этих целей, плюс специальное расширение для использования ее в Федресурсе. В личном кабинете оплачиваете госпошлину (деньги поступают на счет на следующий рабочий день), выбираете вид сообщения, заполняете поля формы.

Можно обратиться к нотариусу, который вправе подписать это сообщение своей КЭП. Обязательно выясните, оказывает ли нотариус эту услугу и оказывал ли он ее ранее, чтобы исключить риск ошибки.

Еще один нюанс: нотариус не станет помогать в заполнении формы, вам придется делать все самим. Будьте внимательны. Оплате подлежат услуги нотариуса плюс госпошлина в Федресурс.

Наиболее быстрый и надежный способ: воспользоваться сервисом публикации, где в стоимость услуги уже входят и госпошлина, и стоимость отправки, и консультации, и заполненная форма (вам надо будет проставить лишь наименование и ИНН). Вся процедура займет не более двух часов — и ссылка на публикацию в Федресурсе поступит на вашу почту (мессенджер).

Получить консультацию и опубликовать сообщения в Федресурсе можно тут.