Мораторий на банкротство 2022: ФНС начала проверки по компаниям, которые распределили прибыль или выплатили дивиденды без отказа от моратория в Федресурсе

Значительная часть юристов и бухгалтеров ссылались на то, что в случае распределения прибыли или выплаты дивидендов без размещения отказа от моратория в реестре компаниям ничего не будет грозить и никакие правовые последствия за этим не последуют. Как показывает практика, подобные размышления оказались большим заблуждением.

ФНС начала проводить камеральные проверки в отношении налоговых деклараций, в которых выявлены несоответствия факта распределенной прибыли (в период действия моратория – с 01.04.2022 по 01.10.2022) и права на ее распределение, которое возникает только после публикации отказа от моратория в Федресурсе.

Для справки: камеральная проверка проводится после того, как налогоплательщик представил в ФНС налоговую декларацию. Для начала проверки не требуется какого-либо специального решения руководителя налогового органа или разрешения налогоплательщика. В связи с этими обстоятельствами подобные проверки носят массовый характер.

Камеральная проверка проводится в течение 3-х месяцев со дня представления декларации в налоговую.

В случае подачи декларации за 1 полугодие 2022 года с распределением прибыли или выплатой дивидендов до публикации заявления об отказе от моратория или при его отсутствии в Федресурсе, камеральная проверка будет ожидать вас в самое ближайшее время.

Указанная информация подтверждается примерами Требований от ФНС за сентябрь-октябрь 2022 года (примеры прилагаем ниже).

Вся представленная выше информация – это не просто рассуждения на тему «а что будет?». Она подтверждается примерами Требований от ФНС за сентябрь-октябрь 2022 года.

Что делать и как не получить подобное Требование от ФНС тем, кто распределил прибыль без отказа от моратория?

В срочном порядке опубликовать отказ в Федресурс. Больше не стоит думать, что дата публикации отказа никак не соотносится с датой распределения прибыли. Эти даты легко сверить и, как мы видим на практике, ФНС начала охоту на компании, которые нарушили ограничения моратория.

Дополнительно: отметим, что в своих Требованиях ФНС ужесточила сроки устранения нарушений. Теперь инспекция требует в течение 5 рабочих дней представить пояснения и внести необходимые исправления.

Распределяли прибыль без отказа от моратория в Федресурсе? Тогда срочно опубликуйте заявление в реестр!

Сделать это можно при помощи портала Федресурс онлайн. Ваша публикация появится в реестре уже через 40 минут после обращения. А вам нужно будет уделить не более 10 минут своего личного времени – вы точно все успеете.

Переходите на сайт fedresurs.online, чтобы опубликовать отказ от моратория и не допустить возникновения вопросов к вам со стороны ФНС!