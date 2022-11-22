Бухгалтерская финансовая отчетность в Федресурсе – с 01.01.2022 обязаны публиковать все компании, которые проводят аудит

Изменения законодательства были внесены в пп.«л. 2» п. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц». Кроме того, теперь информация о результатах аудита вносится в Федресурс в рамках сообщения о бухгалтерской финансовой отчетности.

Публикация в Федресурсе сведений о бухгалтерской финансовой отчетности является обязательной для трех групп:

1. Чья финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту.

Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности с указанием:

наименования аудиторской организации;

ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора;

датой подписания аудиторского заключения.

2. Чья отчетность и аудиторское заключение о ней не подлежат представлению ГИРБО.

Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности, с указанием:

наименования аудиторской организации;

ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора;

датой подписания аудиторского заключения;

мнения аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности этой отчетности и обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на ее достоверность.

3. Тех, кто размещает сведения об отчетности в СМИ (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных ЦБ РФ: ООО «Интерфакс – ЦРКИ», АО «АЭИ «ПРАЙМ», АО «СКРИН», ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ»).

Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности и результатах аудита с дополнительным с указанием сведений о публикации в СМИ.

В связи с изменениями обязанности реестр Федресурс предусмотрел техническую возможность публикации сообщения о финансовой отчетности по новой форме сообщения (с указанием сведений о результатах обязательного аудита) для каждой из указанных выше группы юридических лиц. Каждая группа может публиковать нужные ей сведения независимо друг от друга.

Сколько сообщений о бухгалтерской финансовой отчетности и результатах аудита в 2022 году нужно публиковать в федресурсе?

Ответ – два сообщения!

Почему? Согласно ч. 8 ст. 13 закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», датой утверждения финансовой отечности является дата ее подписания руководителем организации. С этой даты необходимо отсчитывать установленный для публикации сообщения в Федресурсе срок – 3 рабочих дня.

А как быть со сведениями об аудите? Если их ждать – нарушим срок. Если не ждать, то обязанность будет исполнена не полностью.

В марте 2022 многие организации уже с этим столкнулись. Но и здесь Федресурс учел эту техническую необходимость, чтобы организации могли опубликовать оба блока сведения своевременно, не нарушив сроки и не получив штраф. Федресурс оставил в форме сообщения поля и блоки финансовой отчетности и результатов аудита независимыми друг от друга.

В настоящее время организации могут опубликовать:

сначала первое сообщения – сведения о финансовой отчетности в течение трех рабочих дней с даты ее утверждения (подписания руководителем);

– сведения о финансовой отчетности в течение трех рабочих дней с даты ее утверждения (подписания руководителем); затем опубликовать второе сообщение, уже заполнив все поля, которые относятся не только к финансовой отчётности, но к результатам аудита, в течение трех рабочих дней с даты подписания аудиторского заключения.

Дополнительно стоит отметить, что реестр Федресурс также сохранил возможность публикации результатов аудита отдельным сообщением по старой форме.

Поэтому опубликовать ли результаты аудита в рамках второйй публикации в виде сообщения о финансовой отчётности, заполнив повторно поля о бухгалтерской финансовой отчетности, а также заполнить предусмотренные в нем теперь поля о результатах аудита. Или опубликовать результаты аудита в рамках отдельной старой формы – здесь реестр Федресурс пока оставляет вам выбор.

Но в любом случае, чтобы не получить штраф, необходимо осуществлять две публикации, поскольку два этих события – утверждение финансового отчета и подписание аудиторского заключения не совпадают между собой по дате и имеют разные точки отсчета срока публикации.

Если ваша организация провела обязательный аудит и у вас остались вопросы по обязанности размещения аудиторского заключения в Федресурсе в рамках сообщения о финансовой отчетности – вы можете получить бесплатные консультации на сайте сервиса fedresurs.online.

Если вы пропустили указанные изменения, вам необходимо устранить нарушение и опубликовать сообщение в Федресурсе – вы также можете сделать это на сайте fedresurs.online.

Какие последствия если не опубликовать в Федресурс бухгалтерскую финансовую отчетность и сведения из аудиторского заключения?

Делать это необходимо для того, чтобы ваша организация не столкнулась с негативными правовыми последствиями. А именно – штрафом до 50 000 рублей и дисквалификацией должностного лица на срок до 3 лет по ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП.

За 2021-2022 годы накопилось немало практики привлечения организаций к ответственности за отсутствие сведений об аудите и финансовой отёчности в Федресурсе. Предлагаем вам ознакомиться с ней:

Обратите внимание! В предписании, направленном ФНС, организации также дополнительно привлекаются к административной ответственности по: ст. 19.7 КоАП за непредставление аудиторского заключения;

ст. 15.11 КоАП за отсутствие первичных учетных и иных финансовых документов, хранение которых является обязательным.

Таким образом, все юридические лица, на которых ранее распространялась обязанность по публикации сообщения о результатах обязательного аудита, теперь подпадают под обязанность 1-2 группы в рамках сообщения о финансовой отчетности (а некоторые, под критерии всех трех групп, если размещают информацию в СМИ). Они обязаны публиковать сообщение о бухгалтерской финансовой отчетности с указанием сведений об аудиторе, дате подписания заключения, а в ряде случаев (2 группа) и результатах аудита (мнение аудитора).

Иными словами количество юридических лиц, которые проводили аудит и обязаны публиковать сведения о его результатах в Федресурсе – не изменилось, изменилось количество обязательных сообщений из-за включения сведений из аудиторского заключения в состав сообщения о бухгалтерской финансовой отчетности

Если ваша организация провела обязательный аудит и у вас остались вопросы по обязанности размещения бухгалтерской финансовой отечности и аудиторского заключения в Федресурсе– вы можете получить бесплатные консультации на сайте сервиса fedresurs.online.

Если Вы пропустили указанные изменения, вам необходимо устранить нарушение и опубликовать сообщение в Федресурсе – Вы также можете сделать это на сайте fedresurs.online.