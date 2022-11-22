Ведение бизнеса

Бухгалтерская финансовая отчетность в Федресурсе – с 01.01.2022 обязаны публиковать все компании, которые проводят аудит

С 1 января 2022 года три группы организаций стали обязаны размещать на сайте Федресурс сообщение о бухгалтерской финансовой отчетности.

Версия для печати
Бухгалтерская финансовая отчетность в Федресурсе – с 01.01.2022 обязаны публиковать все компании, которые проводят аудит
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Изменения законодательства были внесены в пп.«л. 2» п. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц». Кроме того, теперь информация о результатах аудита вносится в Федресурс в рамках сообщения о бухгалтерской финансовой отчетности.

Публикация в Федресурсе сведений о бухгалтерской финансовой отчетности является обязательной для трех групп:

1. Чья финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту.

Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности с указанием:

  • наименования аудиторской организации;
  • ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора;
  • датой подписания аудиторского заключения.

2. Чья отчетность и аудиторское заключение о ней не подлежат представлению ГИРБО.

Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности, с указанием:

  • наименования аудиторской организации;
  • ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора;
  • датой подписания аудиторского заключения;
  • мнения аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности этой отчетности и обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на ее достоверность.

3. Тех, кто размещает сведения об отчетности в СМИ (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных ЦБ РФ: ООО «Интерфакс – ЦРКИ», АО «АЭИ «ПРАЙМ», АО «СКРИН», ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ»).

Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности и результатах аудита с дополнительным с указанием сведений о публикации в СМИ.

В связи с изменениями обязанности реестр Федресурс предусмотрел техническую возможность публикации сообщения о финансовой отчетности по новой форме сообщения (с указанием сведений о результатах обязательного аудита) для каждой из указанных выше группы юридических лиц. Каждая группа может публиковать нужные ей сведения независимо друг от друга.

Сколько сообщений о бухгалтерской финансовой отчетности и результатах аудита в 2022 году нужно публиковать в федресурсе?

Ответ – два сообщения!

Почему? Согласно ч. 8 ст. 13 закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», датой утверждения финансовой отечности является дата ее подписания руководителем организации. С этой даты необходимо отсчитывать установленный для публикации сообщения в Федресурсе срок – 3 рабочих дня.

А как быть со сведениями об аудите? Если их ждать – нарушим срок. Если не ждать, то обязанность будет исполнена не полностью.

В марте 2022 многие организации уже с этим столкнулись. Но и здесь Федресурс учел эту техническую необходимость, чтобы организации могли опубликовать оба блока сведения своевременно, не нарушив сроки и не получив штраф. Федресурс оставил в форме сообщения поля и блоки финансовой отчетности и результатов аудита независимыми друг от друга.

В настоящее время организации могут опубликовать:

  • сначала первое сообщения – сведения о финансовой отчетности в течение трех рабочих дней с даты ее утверждения (подписания руководителем);
  • затем опубликовать второе сообщение, уже заполнив все поля, которые относятся не только к финансовой отчётности, но к результатам аудита, в течение трех рабочих дней с даты подписания аудиторского заключения.

Дополнительно стоит отметить, что реестр Федресурс также сохранил возможность публикации результатов аудита отдельным сообщением по старой форме.

Поэтому опубликовать ли результаты аудита в рамках второйй публикации в виде сообщения о финансовой отчётности, заполнив повторно поля о бухгалтерской финансовой отчетности, а также заполнить предусмотренные в нем теперь поля о результатах аудита. Или опубликовать результаты аудита в рамках отдельной старой формы – здесь реестр Федресурс пока оставляет вам выбор.

Но в любом случае, чтобы не получить штраф, необходимо осуществлять две публикации, поскольку два этих события – утверждение финансового отчета и подписание аудиторского заключения не совпадают между собой по дате и имеют разные точки отсчета срока публикации.

Если ваша организация провела обязательный аудит и у вас остались вопросы по обязанности размещения аудиторского заключения в Федресурсе в рамках сообщения о финансовой отчетности – вы можете получить бесплатные консультации на сайте сервиса fedresurs.online.

Если вы пропустили указанные изменения, вам необходимо устранить нарушение и опубликовать сообщение в Федресурсе – вы также можете сделать это на сайте fedresurs.online.

Какие последствия если не опубликовать в Федресурс бухгалтерскую финансовую отчетность и сведения из аудиторского заключения?

Делать это необходимо для того, чтобы ваша организация не столкнулась с негативными правовыми последствиями. А именно – штрафом до 50 000 рублей и дисквалификацией должностного лица на срок до 3 лет по ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП.

За 2021-2022 годы накопилось немало практики привлечения организаций к ответственности за отсутствие сведений об аудите и финансовой отёчности в Федресурсе. Предлагаем вам ознакомиться с ней:

Обратите внимание! В предписании, направленном ФНС, организации также дополнительно привлекаются к административной ответственности по:

  • ст. 19.7 КоАП за непредставление аудиторского заключения;
  • ст. 15.11 КоАП за отсутствие первичных учетных и иных финансовых документов, хранение которых является обязательным.

Таким образом, все юридические лица, на которых ранее распространялась обязанность по публикации сообщения о результатах обязательного аудита, теперь подпадают под обязанность 1-2 группы в рамках сообщения о финансовой отчетности (а некоторые, под критерии всех трех групп, если размещают информацию в СМИ). Они обязаны публиковать сообщение о бухгалтерской финансовой отчетности с указанием сведений об аудиторе, дате подписания заключения, а в ряде случаев (2 группа) и результатах аудита (мнение аудитора).

Иными словами количество юридических лиц, которые проводили аудит и обязаны публиковать сведения о его результатах в Федресурсе – не изменилось, изменилось количество обязательных сообщений из-за включения сведений из аудиторского заключения в состав сообщения о бухгалтерской финансовой отчетности

Если ваша организация провела обязательный аудит и у вас остались вопросы по обязанности размещения бухгалтерской финансовой отечности и аудиторского заключения в Федресурсе– вы можете получить бесплатные консультации на сайте сервиса fedresurs.online.

Если Вы пропустили указанные изменения, вам необходимо устранить нарушение и опубликовать сообщение в Федресурсе – Вы также можете сделать это на сайте fedresurs.online.

 

Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
«Федресурс онлайн» - сервис онлайн-публикаций в Федресурсе Вестнике госрегистрации

Трудовые отношения

💁 Сотрудница уходит с работы на час раньше, игнорируя указания директора. Не нравится? Попробуйте уволить

Бывает, что сотрудники жалуются на работодателей-эксплуататоров, которые заставляют работать сверхурочно, игнорируют нормы ТК. Но бывает и наоборот. Сотрудница каждый день уходит с работы на час раньше, а на претензии директора – лишь ухмыляется.

Повышение квалификации

Система быстрых платежей

«Сбер» открыл новую технологию расчетов между юрлицами и ИП в рамках Системы быстрых платежей

Теперь не нужно выставлять счета своему контрагенту, а ему – составлять платежное поручение на оплату, где можно ошибиться. Получателю достаточно направить контрагенту ссылку или QR-код на оплату.

Мероприятия

Разместить
Декретный отпуск

💣 Предпринимателей лишили права на пособие по беременности и родам

Сейчас ИП могут платить добровольные взносы в ФСС и взамен получать оплату по больничным, в том числе по беременности и родам (на 140 дней). Но ФСС тратит на такое страхование слишком много денег. Его отменят. Будет другая система.

Банковские карты

ЦБ рассказал, какую схему мошенники используют для обмана сейчас

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, мошенники утверждают, что расследуют дело о массовой утечке персональных данных из банков, которое ведется по поручению регулятора.

Читать еще